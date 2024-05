Les experts mettent en garde contre les effets secondaires dangereux des médicaments amaigrissants : un comportement imprudent

Les experts mettent en garde contre un autre effet secondaire potentiel des médicaments amaigrissants populaires : un comportement imprudent.

Selon deux experts, les drogues pourraient amener les gens à agir hors de leur caractère, à adopter des comportements à risque, comme le jeu, ou à apporter d’énormes changements dans leur vie, comme divorcer, rapporte le Courrier quotidien.

Les experts affirment que les médicaments amaigrissants pourraient amener certaines personnes à développer un trouble du contrôle des impulsions. Europa Press via Getty Images

Collectivement, un tel comportement est appelé trouble du contrôle des impulsions – un terme générique qui englobe les conditions qui rendent difficile le contrôle de vos actions. Cela pourrait inclure tout, des explosions de colère à des troubles plus graves comme la pyromanie, selon le Clinique de Cleveland.

Les chercheurs ont écrit un article dans une revue publié plus tôt ce mois-ci dans le QJM déclarant que « les effets sur la cognition [have] n’a reçu que peu d’attention.

La plupart des études se concentrent uniquement sur la phase de perte de poids rapide liée à l’utilisation de ces médicaments, et très peu d’études se concentrent sur les résultats à plus long terme, affirment-ils.

Les auteurs d’un nouvel article affirment que ce ne serait pas la première fois qu’un médicament est associé à un changement de comportement négatif. PA

Les co-auteurs, qui comprennent un gastro-entérologue et un psychiatre, déclarent ensuite avoir entendu parler de personnes qui ont commencé à prendre les médicaments à succès GLP-1 et ont effectué des changements majeurs dans leur vie, comme un divorce ou un déménagement, quelques mois après le début de leur traitement. .

« Sans connaître les détails qui sous-tendent ces événements, la justification de certains d’entre eux semble imprudente », concluent les auteurs.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils ne savaient pas pourquoi les médicaments pourraient amener les gens à prendre de telles décisions, mais ce ne serait pas la première fois qu’un médicament serait associé à un changement de comportement étrange ou risqué.

« Il est bien établi que l’hypersexualité et le jeu excessif sont associés à la prise de lévodopa », a déclaré le Dr Raymond Playford, l’un des auteurs du journal, au Daily Mail. La lévodopa, un médicament utilisé pour traiter la maladie de Parkinson, a été montré pour augmenter le risque de jeu pathologique. Les patients qui reçoivent le médicament sont également informés de cet effet secondaire potentiel.

Les utilisateurs de médicaments amaigrissants populaires ont déjà signalé un certain nombre d’effets secondaires, allant de changements de personnalité à des seins et des fesses « dégonflés ». PA

« Nous conseillons aux médecins d’avertir également les patients de faire attention aux pulsions qui ne leur correspondent pas ou qui sont inhabituelles et qui entraînent des coûts ou des répercussions personnelles – par exemple un divorce – et de prendre du recul et de se demander s’il s’agit d’une décision raisonnable », a déclaré Playford. a expliqué au Mail.

« ‘Cet avertissement devrait permettre aux patients et aux médecins de réfléchir et de déterminer si les décisions prises par certains patients sont hors de leur caractère et plus risquées que ce à quoi on pourrait s’attendre », a ajouté le médecin.

Ozempic, ainsi que d’autres médicaments à base de sémaglutide ou de tirzépatide, a été associé à une myriade d’effets secondaires – depuis les fesses et les seins d’Ozempic jusqu’à l’impuissance, les changements de personnalité et les problèmes gastro-intestinaux inconfortables.

Les auteurs de l’article reconnaissent qu’ils n’ont vu aucune preuve de jeu ou de comportement sexuel imprudent, mais ne veulent pas exclure cette possibilité.

« Nous n’avons pas observé de jeu excessif ni d’activité sexuelle chez les patients jusqu’à présent, mais nous ne serions pas surpris si cela se produisait », a noté Playford.