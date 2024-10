Les experts mettent en garde contre la menace que représentent les jeux d’argent en ligne pour la santé publique

Avec la popularité croissante des paris en ligne et des jeux de hasard commerciaux, les responsables de la santé publique examinent le danger potentiel que cela représente dans un nouveau rapport.

Le rapport a été publié jeudi dernier dans la revue médicale The Lancet. Elle a été menée par une commission sur le jeu qui a réuni 22 experts universitaires d’une douzaine de pays pour examiner les études et enquêtes existantes sur la prévalence du jeu, ses impacts et ses méfaits.

Le rapport conclut que les réglementations actuelles sur les jeux de hasard ne suffisent pas à protéger le public et doivent être renforcées à l’échelle mondiale.

La responsable épidémiologie de la commission, Louisa Degenhardt, professeur à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, a partagé dans le rapport que le monde du jeu a évolué et que les efforts visant à protéger le public doivent évoluer avec lui.

« Nous ne parlons plus de gens jouant à un jeu avec des cartes autour de la table », a déclaré Degenhardt. « De nombreuses personnes pourraient réellement subir les préjudices liés au jeu – nous pensons que cela concerne probablement environ 72 millions de personnes dans le monde. Ce nombre est susceptible d’augmenter, car nous constatons une augmentation du nombre d’organisations commerciales ciblant les gens pour qu’ils jouent davantage.

Dans une certaine mesure, le jeu est légal dans plus de 80 % des pays du monde, indique le rapport.

Sur la base de leurs conclusions, les auteurs du rapport estiment que 16 % des adultes et 26 % des adolescents qui utilisent des casinos en ligne ou des machines à sous souffrent de troubles du jeu. Pour ceux qui utilisent des produits de paris sportifs, le rapport estime que 9 % des adultes et 16 % des adolescents souffrent de troubles du jeu.

Le jeu peut non seulement entraîner de graves pertes financières, mais également conduire les gens à perdre leur emploi, leurs relations et leur santé. Cela peut également augmenter le risque de suicide et de violence domestique, selon le rapport.

Le rapport souligne la disponibilité accrue des jeux de hasard, citant comme exemples les applications de paris sportifs en ligne comme DraftKings et FanDuel aux États-Unis. Les plateformes ont explosé depuis 2018, lorsque les interdictions de paris sportifs ont été annulées par la Cour suprême des États-Unis. Depuis lors, 38 États, ainsi que Washington, DC, ont légalisé cette pratique.

« L’accessibilité est désormais 24h/24 et 7j/7 », a expliqué Heather Wardle, chercheuse au sein de la commission et professeur d’études urbaines, de politique sociale et de santé à l’Université de Glasgow en Écosse, dans le rapport. «Ils peuvent vous cibler avec des publicités auxquelles ils savent que vous répondrez. Cela rend incroyablement difficile la déconnexion… Toute plus grande exposition au jeu est associée à de plus grands méfaits.

FanDuel partagé avec Actualités NBC qu’il « soutient pleinement un marché réglementé qui protège les clients et génère d’importantes recettes fiscales pour les États ». Il a également déclaré que cela « contribue à mener des discussions continues dans l’industrie qui donnent la priorité à la création de meilleures pratiques pour protéger les clients ».

DraftKings indique sur son site Web qu’il conseille aux utilisateurs « d’éviter de jouer si vous êtes en train de vous remettre d’une dépendance ».

Quant aux solutions possibles, le rapport suggère de restreindre l’accès aux jeux de hasard et la publicité, de mener des campagnes de marketing sur les conséquences du jeu et d’accroître l’accès au soutien pour ceux qui souffrent des méfaits du jeu.

Les auteurs appellent également les gouvernements du monde entier à mettre en œuvre et à faire respecter les exigences d’âge minimum et les limites de paris.

Même avec toutes ces solutions, que certains pays ont déjà mises en place, Wardle prévient que l’expansion des jeux de hasard commerciaux constitue une menace sérieuse.

« Nous savons que le jeu peut être associé à des risques très graves pour la santé et pour les individus, et qu’il peut constituer un comportement addictif », a-t-elle déclaré. « Nos recommandations se concentrent essentiellement sur la priorité accordée à la protection de la santé, puis sur la mise en œuvre de systèmes de réglementation très stricts pour pouvoir protéger la santé publique tout en autorisant les jeux de hasard. »