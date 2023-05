Les experts mettent en garde contre des soins COVID plus coûteux à la fin de la déclaration d’urgence – Shaw Local

La plupart des Américains peuvent s’attendre à payer plus pour les soins liés au COVID lorsque le gouvernement fédéral mettra fin jeudi à sa déclaration d’urgence pandémique.

C’est l’avertissement des experts de la santé qui disent que l’accès gratuit aux tests, aux traitements et aux vaccins touche à sa fin pour de nombreux Américains lorsque l’urgence fédérale cesse et que les compagnies d’assurance commencent à jouer un rôle plus important dans les options de soins COVID.

« Le problème est que nous nous appuyons sur le fait que les tests, les traitements et les vaccins sont largement disponibles en tant que mesure de santé publique, et ces outils ont été payés par la déclaration d’urgence », a déclaré le Dr Emily Landon, responsable des maladies infectieuses de l’Université de Chicago. programme de prévention et de contrôle. « Les dernières personnes qui devraient prendre des décisions en matière de santé publique sont le secteur des assurances. Nous ne voulons pas voir ces outils devenir inaccessibles.

Le directeur du département de la santé publique de l’Illinois, le Dr Sameer Vohra, a déclaré qu’il espère une « transition minimale alors que les gens reviennent au système traditionnel à partir duquel ils reçoivent des soins ».

Alors que la plupart des initiatives gratuites liées au COVID-19 sont toujours disponibles pour ceux qui bénéficient de Medicaid, le bassin de bénéficiaires éligibles diminue considérablement avec la fin de la déclaration d’urgence. Quelque part entre 400 000 et 700 000 dans l’Illinois seulement pourraient perdre leur couverture après jeudi.

« Je suis vraiment inquiet pour ces gens sans assurance », a déclaré le Dr LaMar Hasbrouck, chef du département de la santé publique du comté de Cook, qui dessert la partie suburbaine du comté. «Ce sont eux qui pourraient être les plus touchés par le coût des futurs soins COVID.»

La plus grande inconnue est le coût, ont déclaré les experts en soins de santé.

« Nous revenons au statu quo où le type d’assurance que vous avez détermine combien vous payez de votre poche », a déclaré Caitlin Donovan, directrice principale de la Patient Advocate Foundation basée en Virginie, un groupe à but non lucratif fournissant des services de gestion de cas et aide financière aux malades chroniques. « Ce n’est pas bon car cela signifie que ces coûts vont être transférés autant que possible sur les patients. »

Les assureurs ont déjà informé leurs clients qu’ils ne rembourseront plus les achats de tests COVID à domicile une fois la déclaration d’urgence fédérale terminée.

« Il est clair que le Congrès n’adoptera rien pour rendre ces outils largement accessibles et limiter les coûts », a déclaré Landon. « Ça va être un problème. Je ne sais tout simplement pas quelle sera l’ampleur du problème. »

Le groupe de Donovan maintient une base de données en ligne sur l’aide financière disponible dans tout le pays sur son site Web, patientadvocate.org.

Les experts en soins de santé ne savent pas non plus ce qui se passera avec les visites virtuelles chez le médecin.

L’utilisation de la télésanté a explosé pendant la pandémie, permettant aux patients de consulter des médecins par téléphone ou par écran pour accéder à toutes sortes de besoins en matière de soins de santé, pas seulement aux problèmes liés au COVID.

« Encore une fois, on ne sait pas si les compagnies d’assurance vont exiger des visites en personne pour des traitements COVID comme Paxlovid », a déploré Landon. « Nous sommes à leur gré. »

Pendant ce temps, la menace immédiate du COVID-19 tend à baisser.

La fin de la déclaration d’urgence du gouvernement fédéral survient alors que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi que le COVID-19 n’était plus une « urgence sanitaire mondiale ».

Localement, les responsables de l’IDPH n’ont signalé vendredi que cinq décès dus au virus au cours de la semaine dernière. C’est le total hebdomadaire le plus bas de la pandémie.

« Nous sommes très heureux de signaler certains de ces signes vraiment positifs, mais le virus circule toujours et nous savons qu’il ira dans différents types de vagues », a déclaré Vohra.

Les hospitalisations dues au virus sont également à certains des niveaux les plus bas de la pandémie. Dans tout l’État, les hôpitaux signalaient jeudi que 404 patients COVID-19 étaient traités, dont 46 étaient dans des lits de soins intensifs.

Au pire, il y a eu des jours où plus de 7 000 patients COVID-19 étaient traités dans les hôpitaux de l’Illinois et près de 1 200 d’entre eux étaient en soins intensifs, selon les dossiers.

Les hôpitaux cesseront de communiquer les chiffres quotidiens des patients COVID-19 cette semaine, ont annoncé vendredi des responsables de l’IDPH.

« Nous aurons toujours la capacité de savoir grâce à nos méthodes de surveillance quand ces hôpitaux et autres lieux seront surchargés », a ajouté Vohra.

Les responsables de la santé publique ont également noté qu’ils ne baissent pas la garde et continueront d’utiliser bon nombre des pratiques de surveillance qui ont été mises en place tout au long de la pandémie.

« Le changeur de jeu sera toute nouvelle variante ou sous-variante qui peut survenir à tout moment et commencer à déchirer la communauté », a déclaré Hasbrouck. « La bonne nouvelle est que nous avons la mémoire musculaire, pour ainsi dire, pour pouvoir intensifier nos efforts pour lutter contre toute poussée qui pourrait survenir si nécessaire. »

https://www.dailyherald.com/news/20230508/experts-warn-of-costlier-covid-care-as-emergency-declaration-ends-