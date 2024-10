Les experts identifient le nutriment CLÉ à consommer si vous souhaitez perdre du poids…

Elle est généralement associée à des flatulences et à des ballonnements.

Mais un nutriment présent dans votre bol de Bran Flakes du matin est l’un des héros méconnus de la nutrition, selon les recherches. Et cela pourrait être la clé pour rester mince.

Les fibres sont la partie de la plante que notre intestin grêle ne peut pas digérer. Elles atteignent donc le gros intestin, où elles peuvent contribuer à alimenter de multiples processus biologiques bénéfiques.

Cela inclut à la fois une perte de poids directe et une aide à lutter contre les conditions qui peuvent contribuer à l’accumulation de kilos en premier lieu.

Les fibres se répartissent en deux types principaux, insolubles et solubles, qui peuvent toutes deux contribuer à la perte de poids de différentes manières.

Les fibres insolubles sont des matières végétales non digestibles que nous ne pouvons pas facilement absorber, comme les peaux de fruits et de légumes, et on les trouve également dans les aliments complets.

La consommation de cette fibre ralentit naturellement la digestion et fait de l’extraction du glucose, et donc de l’énergie, un processus plus progressif contribuant à freiner les fringales.

La nutritionniste Laura Southern, de London Food Therapy, a déclaré Les temps: ‘Vous n’avez pas de pics de glycémie.

« Cela réduit les fringales, ce qui facilite la résistance aux aliments sucrés et réduit le risque d’hyperglycémie constante conduisant à un taux élevé d’insuline et de diabète. »

Des études récentes ont également montré que les personnes au régime qui optaient pour un régime riche en fibres rapportaient une perte de poids plus importante que leurs pairs.

L’une d’entre elles, qui impliquait le suivi de 43 participants sur trois mois, a révélé que les 27 participants qui suivaient un régime riche en fibres avaient perdu plus de poids que les 16 témoins, même si leur apport calorique global était similaire.

Un autre, rédigé par le professeur Tim Spector – fondateur de l’application de régime ZOE et expert en nutrition basé au King’s College de Londres – a également révélé que les personnes suivant un régime riche en fibres produisaient moins d’acide biliaire appelé isoUDC, qui est lié à une augmentation de l’appétit.

Le professeur Spector a déclaré que cela serait dû au fait que les fibres contribuent à maintenir un microbiome intestinal sain, l’ensemble des bactéries bénéfiques qui vivent dans notre système digestif.

« Le microbiome intestinal et ses produits chimiques tels que ces acides biliaires sont extrêmement prometteurs pour réduire l’obésité sans avoir recours à une chirurgie invasive », a-t-il déclaré.

Un autre type de fibres, les fibres solubles, que l’on trouve couramment dans des aliments comme l’avoine, a également été associé à une aide à la perte de poids.

Contrairement aux fibres insolubles, cette forme peut être digérée par nous et forme une substance semblable à un gel dans l’intestin, attirant l’eau.

L’avoine, ainsi que le riz et les champignons, sont une riche source d’un type de fibre soluble appelée bêta-glucane.

Il aide non seulement à garder les selles molles, mais produit également de nombreux avantages pour la santé grâce aux bactéries qui s’en nourrissent.

Cela comprend la leptine, une hormone qui nous rassasie, ainsi que le peptide 1 de type glucagon (GLP-1) qui supprime l’appétit.

Ce dernier agit de la même manière que le sémaglutide, l’ingrédient actif des médicaments anti-graisse comme le médicament contre le diabète Ozempic et le médicament amaigrissant Wegovy.

Une étude sur les rongeurs publiée en juillet a révélé que ceux qui recevaient un supplément de bêta-glucane dans leur alimentation présentaient à la fois une prise de poids moindre et une glycémie plus saine.

Bien que les fruits et légumes, ainsi que les glucides complets comme le riz brun, soient de bonnes sources de fibres, il existe des suppléments qui peuvent également augmenter votre consommation.

Ceux-ci contiennent souvent du psyllium qui est fabriqué à partir des enveloppes des graines d’une plante du même nom. Cela fournit une source de fibres à la fois solubles et insolubles.

L’utilisation du psyllium comme « Ozempic naturel » est devenue virale sur les réseaux sociaux plus tôt cette année après que le médecin américain, le Dr Enaka Yembe, l’ait décrit comme la version « homme pauvre » des injections.

Certaines études ont montré que le psyllium peut aider les gens à perdre du poids, bien que les experts en nutrition aient déclaré à MailOnline que ce n’est pas un remède miracle et qu’il ne fonctionnera pas tout seul, et que les gens devront toujours suivre un régime tout en le prenant.

Malgré les avantages des fibres, qui incluent également la réduction du risque de maladies telles que le diabète, les maladies cardiaques, le cancer et la maladie d’Alzheimer, la plupart d’entre nous n’en consomment pas assez.

Les dernières données de la British Dietetic Association suggèrent que Le Britannique moyen n’en consomme que 18 g par jour, bien inférieur aux 30 g recommandés par les lignes directrices du NHS.

Et, selon la Fédération de l’industrie alimentaire et des boissons, moins d’un adulte sur dix atteint l’objectif de 30 g par jour.

Cependant, il est important de ne pas en faire trop. Les experts préviennent que trop de choses trop tôt pourraient vous donner une sensation de ballonnement.

Mme Southern a déclaré : « Quand les gens disent que les fibres leur donnent mal au ventre, c’est souvent parce qu’ils mangent trop et trop vite. Votre instinct a besoin de temps pour s’adapter.