Les experts expliquent pourquoi nous ne devrions pas le dire

Dans notre vie quotidienne, nous pouvons rencontrer des phrases comme « Je suis handicapé » ou « Mon enfant a des besoins particuliers ». Et pour quelqu’un qui ne fait pas partie de la communauté, cette formulation peut sembler synonyme. Mais ce n’est pas.

La plupart des experts et des défenseurs s’opposent avec véhémence au terme « besoins spéciaux » et croient que nous devons l’éliminer de notre langue vernaculaire. De plus, ils disent qu’éviter le terme « handicapé » ne conduit qu’à la stigmatisation.

Pour certains, le terme « besoins spéciaux » est offensant.

« Je suis handicapée par la société en raison de mon handicap », déclare Lisette Torres-Gerald, secrétaire du conseil d’administration de la National Coalition for Latinxs with Disabilities. « Mes besoins ne sont pas ‘spéciaux’ ; ce sont les mêmes besoins humains que tout le monde a, et je devrais être capable de participer pleinement à la société tout autant que la prochaine personne. »

Cela peut aussi être contre-productif.

Les chercheurs d’une étude de 2016 ont découvert que les personnes qualifiées de « besoins spéciaux » sont perçues de manière plus négative que celles qualifiées de handicapées.

Lawrence Carter-Long est devenu viral avec le hashtag #SayTheWord il y a plusieurs années dans le but de promouvoir l’utilisation de « handicapés ».

Carter-Long, directrice des communications du Disability Rights Education & Defense Fund, affirme que le mot handicapé relie les membres de la communauté « les uns aux autres, à notre histoire commune et à la lignée de tous ceux qui se sont battus, ont protesté et ont persisté pour qu’un jour nous pouvons aussi être fiers de l’histoire du handicap. »

Torres-Gerald dit qu’il y a du pouvoir dans le mot « désactivé ».

« Je n’ai pas honte d’être handicapé, je considère que c’est une différence qui me permet de voir le monde différemment des autres. »

L’histoire du terme « besoins spéciaux »

L’origine du terme « besoins spéciaux » n’est pas claire ; une théorie est que « des besoins spéciaux » sont apparus après le lancement des Jeux olympiques spéciaux dans les années 1960, selon l’étude de 2016 publiée dans « Cognitive Research: Principles and Implications ».

Le National Center on Disability and Journalism affirme que les besoins spéciaux « ont été popularisés aux États-Unis au début du 20e siècle lors d’une poussée pour l’éducation des besoins spéciaux pour servir les personnes atteintes de toutes sortes de handicaps ».

Les données montrent qu’il a imprégné la conscience publique au cours des dernières décennies. Les besoins spéciaux sont devenus de plus en plus populaires dans les livres au cours des dernières décennies, tandis que les « handicapés » ont considérablement diminué.

Le terme n’est pas juridique – en fait, il n’apparaît qu’une douzaine de fois sur des milliers de pages de lois aux États-Unis « Jamais les enfants handicapés ou les adultes handicapés ne sont appelés enfants à besoins spéciaux ou adultes à besoins spéciaux « , selon l’étude. « Au contraire, les personnes handicapées sont toujours appelées dans la loi américaine des personnes handicapées. »

Jamie Davis Smith, dont la fille est handicapée, souligne que les personnes handicapées ont ainsi certains droits – des sièges de cinéma à Medicaid et plus encore.

Les « besoins spéciaux » n’offrent pas les mêmes protections juridiques.

Le terme «besoins spéciaux» est nocif, selon les experts

« besoins spéciaux » est en fait devenu un « dysphémisme » – un terme péjoratif par opposition à un terme plus doux. Comme dire « poubelle » au lieu de « hôpital psychiatrique ».

Quinn Ouest, un artiste handicapé vivant à Chicago, a grandi dans une école ordinaire et a ressenti l’impact du terme « besoins spéciaux ».

« Les personnes valides supposent que dire ‘spécial’ signifie ‘spécial’ quand les enfants handicapés qui sont passés par le système savent que les enfants utiliseraient ‘spécial’ comme une insulte », a déclaré West.

West dit que cela donne l’impression que les personnes handicapées sont un fardeau supplémentaire, alors que ce n’est pas le cas; « Je suis sourd, alors comme tout le monde, j’ai besoin de communication. Ce besoin n’a rien d’extraordinaire. C’est le même besoin de connexion humaine, mais j’ai juste besoin d’un logement pour le faire. »

Nila Morton, une étudiante de 22 ans, défenseure des personnes handicapées et mannequin en Caroline du Sud, dit que les mots comptent. « C’est bien de dire ‘handicapé’ et ‘handicap' », dit Morton. « Ces mots ne sont pas mauvais. La seule raison pour laquelle ils sont considérés comme mauvais est à cause de la vision normative du handicap. »

Ce que les parents disent de leurs enfants handicapés

Les parents peuvent être plus à l’aise d’utiliser les « besoins spéciaux ». Mais leurs enfants n’emporteront probablement pas cela avec eux à l’âge adulte.

« Bien qu’il soit utilisé par les parents d’enfants handicapés, lorsque ces enfants deviennent de jeunes adultes, ils n’utilisent pas ce terme », a déclaré Lauren Appelbaum, vice-présidente des communications chez RespectAbility.

Smith ne veut pas que sa fille handicapée Claire bénéficie d’un traitement « spécial ». Sa fille a simplement besoin d’un soutien supplémentaire. « Je pense qu’il est vraiment important que les personnes non handicapées, les personnes qui ne connaissent pas les personnes handicapées, comprennent que je ne demande pas vraiment quelque chose d’aussi spécial pour ma fille, je demande juste qu’elle puisse participer à sa communauté, dans la vie, au même titre que mes autres enfants », dit-elle.

Les parents qui choisissent d’utiliser le terme ne viennent pas d’un mauvais endroit.

« Les parents, comme nous tous, sont enclins à adopter tout ce qui est commun dans l’écosystème qui les entoure », explique Carter-Long. « Et puisque la plupart des gens ne sont pas nés dans des familles handicapées, il n’est pas surprenant qu’ils adoptent simplement ce que font leurs amis et voisins. Même si c’est involontairement sectaire. Même si cela nuit à leurs enfants d’une manière qu’ils ne comprennent pas tout à fait. »

Ce que tu devrais dire à la place

Le Centre National du Handicap et du Journalisme recommande de ne jamais l’utiliser : « Notre conseil : évitez le terme « besoins spéciaux ». Le handicap est acceptable dans la plupart des contextes, mais nous vous conseillons de demander à la personne à qui vous faites référence ce qu’elle préfère. »

Sonja Sharp, une journaliste du métro au Los Angeles Times, préfère le langage identitaire d’abord : « handicapé » plutôt que « personne handicapée ». « C’est plus propre, c’est plus simple et cela reflète mieux ma réalité », dit Sharp. « La loi me définit comme handicapé. »

Pour Sharp, le handicap est au cœur de son identité.

« Chaque expérience significative – école, amitiés, puberté, sexe, carrière, mariage, maternité – a été façonnée par ce corps, rendue différente grâce à ce corps », dit-elle. « Je suis handicapé comme je suis juif – intrinsèque et inséparable de moi. »

