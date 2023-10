Les experts estiment qu’il est inexact de qualifier l’attaque israélienne de « non provoquée »

Alors que la violence entre Israël et le Hamas fait rage, des groupes et des experts familiers avec les décennies d’apartheid du gouvernement israélien contre les Palestiniens soulignent qu’il est inexact de la part des responsables et des médias de qualifier ces attaques de non provoquées.

L’armée israélienne a combattu dimanche les combattants de la liberté palestiniens pour une deuxième journée après Le Hamas a franchi la barrière de sécurité d’Israël ― avec l’aide de milliers de roquettes ― et ont attaqué les colonies voisines. Au moins 700 personnes auraient été tuées en Israël et des dizaines d’Israéliens sont retenus en otages à Gaza.

Les soldats israéliens ont maintenant a lancé de puissantes frappes de représailles dans la bande de Gaza, où le mouvement militant Hamas gouverne plus de deux millions de civils palestiniens. Les États-Unis et l’Union européenne ont désigné le Hamas comme organisation terroriste en raison de sa résistance armée à l’occupation israélienne.

L’attaque a suscité un soutien ferme à Israël de la part de nombreux pays occidentaux, y compris les États-Unis, qui, avec les médias, qualifient la violence de non provoquée et sans précédent. Mais les experts de l’histoire de la région, ainsi que les groupes soutenant la libération palestinienne, affirment que cette description est fausse.

IfNotNow, un groupe juif américain progressiste qui s’oppose à l’apartheid israélien, a déclaré que même si « nous observons les horreurs qui se déroulent avec chagrin et crainte pour nos proches – Israéliens et Palestiniens » – l’attaque perpétrée par des combattants palestiniens pour la liberté était le résultat de décennies d’oppression.

« Nous ne pouvons pas et ne dirons pas que les actions d’aujourd’hui des militants palestiniens ne sont pas provoquées. » le groupe a déclaré dans un communiqué Samedi. « Sous le système israélien d’apartheid, chaque jour est une provocation. Le siège étouffant de Gaza est une provocation. Des colons terrorisant des villages palestiniens entiers, des soldats pillant et démolissant des maisons palestiniennes, assassinant des Palestiniens dans les rues, des ministres israéliens appelant au génocide et à l’expulsion.

« Ce sont les provocations du gouvernement d’extrême droite le plus extrême de l’histoire d’Israël et d’un mouvement fasciste enhardi qui aggravent cette crise à travers le pays. »

Des Palestiniens inspectent les décombres d’un bâtiment après qu’il a été touché par une frappe aérienne israélienne, dans la ville de Gaza, dimanche. Les dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza ont mené samedi à l’aube une attaque sur plusieurs fronts sans précédent contre Israël, tirant des milliers de roquettes alors que des dizaines de combattants du Hamas infiltraient la frontière fortement fortifiée en plusieurs endroits par voie aérienne, terrestre et maritime, tuant des centaines et des centaines de personnes. faire des prisonniers. Les responsables palestiniens de la santé ont fait état de nombreux décès dus aux frappes aériennes israéliennes à Gaza. Fatima Chbair via Associated Press

Israël a rapidement répondu aux attaques du Hamas, lançant des frappes aériennes et détruisant des infrastructures civiles, selon un journaliste d’Al Jazeera sur le terrain à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé de transformer l’enclave palestinienne en « île déserte ». craintes croissantes d’une invasion terrestre de Gaza. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, aurait déclaré lors d’une réunion du cabinet qu’« il est temps d’être cruel », même si cela signifie également tuer les otages israéliens à Gaza.

Actuellement, plus de 380 Palestiniens ont été tués et plus de 2 200 blessés par les frappes aériennes israéliennes, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les Palestiniens ne sont pas étrangers à la violence israélienne. La guerre israélo-arabe de 1948 a abouti à ce que l’on appelle la Nakba, qui fait référence au massacre de Palestiniens et au déplacement permanent de leurs terres. Depuis lors, plusieurs groupes de défense des droits humains ont publié des rapports expliquant pourquoi les efforts d’Israël pour expulser les familles palestiniennes de leurs terres, emprisonner les dissidents palestiniens et tuer des civils – y compris des enfants – s’apparentent à de l’apartheid.

« Cette guerre n’a pas commencé ce matin. Cela dure depuis des décennies », Nathan Thrall, écrivain et expert sur Israël-Palestine, posté sur X, anciennement Twitter. « L’effusion de sang d’aujourd’hui n’est que la pointe d’un iceberg : un iceberg de violence d’État et d’asservissement ethnique. Le sang continuera à couler tant que nous ignorerons les causes profondes. »

Israël bénéficie depuis longtemps du soutien financier et militaire des États-Unis pour créer un système militaire qui dépasse de loin celui de ses voisins palestiniens. IfNotNow, ainsi que le Conseil américain des organisations musulmanes, ont appelé les États-Unis à réfléchir à leur rôle à financer des années de violence contre les Palestiniens, malgré son soutien public à une solution à deux États.

« Nous condamnons absolument le meurtre de civils innocents et pleurons la perte de vies palestiniennes et israéliennes, dont le nombre augmente de minute en minute. Leur sang est sur les mains du gouvernement israélien, du gouvernement américain qui finance et excuse leur imprudence, et de tous les dirigeants internationaux qui continuent de fermer les yeux sur des décennies d’oppression palestinienne, mettant en danger à la fois les Palestiniens et les Israéliens », a déclaré IfNotNow.