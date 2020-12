Les vaccins contre le coronavirus sur le point d’être piégés dans les bras dans le monde entier sont précipités et pourraient ne pas être sûrs, prévient un expert australien.

Mais son collègue soutient qu’ils devraient être accélérés et disponibles d’ici quelques semaines pour protéger les Australiens des futures épidémies et stimuler l’économie.

Les points de vue contradictoires des meilleurs experts en immunologie sur la question de savoir si un vaccin est encore sûr sont apparus alors que Scott Morrison envisage d’en déployer deux en mars.

La Grande-Bretagne a approuvé cette semaine le jab Pfizer / BioNTech et prévoit d’injecter les personnes âgées à partir de la semaine prochaine, tandis que la version Oxford-AstraZeneca n’est pas loin.

Le coup sera d’abord remis aux agents de santé et aux personnes vulnérables, y compris les personnes âgées et les Australiens autochtones. Il n’y a pas de plan pour donner la priorité aux enfants qui sont moins vulnérables

L’Australie a commandé des millions de doses de chacun et le premier lot de flacons AstraZeneca devrait arriver de Grande-Bretagne le 28 décembre.

Les deux vaccins devraient être approuvés par la Therapeutic Goods Administration d’ici la fin janvier et être déployés en mars.

Le nombre de cas actifs en Australie est resté à un chiffre pendant des semaines, mais les experts en vaccination sont divisés sur le point de savoir s’il est trop tôt pour vacciner la population.

Le professeur Peter Collignon de l’Université nationale australienne a déclaré au Daily Mail Australia que le processus d’approbation d’un nouveau vaccin prend généralement des années, et non des mois.

« Je suis préoccupé par la vitesse à laquelle ils ont libéré le vaccin en Grande-Bretagne », a-t-il déclaré.

« Les seules données disponibles sur la scène publique proviennent de communiqués de presse des sociétés pharmaceutiques, et elles semblent bonnes jusqu’à présent, mais il faut que davantage d’informations soient disponibles. »

Le professeur Collignon a expliqué que la société en était à la troisième phase du processus de test des vaccins, ce qui signifie que des milliers de personnes ont participé aux essais – un chiffre relativement faible par rapport à la population australienne de 24 millions d’habitants.

Sur la photo: le professeur Peter Collignon, expert en virologie et microbiologiste à l’Université nationale australienne

Dans un essai régulier, les agents de santé font un suivi auprès des participants pendant des mois après avoir reçu un vaccin pour s’assurer qu’il n’y a pas d’effets secondaires.

« Les études de phase trois pour le vaccin Pfizer ne sont pas encore terminées, nous ne pouvons donc voir que des données préliminaires », a-t-il déclaré.

« Ils ont pris un pari calculé sur la base du fait qu’il sera approuvé, et je suis optimiste, mais vous devez disposer de données de sécurité adéquates avant qu’il ne soit approuvé. »

Il a expliqué que les effets secondaires des vaccins sont rares, mais qu’ils peuvent être graves et causer des dommages durables au corps.

«Parfois, les gens peuvent être paralysés – c’est environ une chance sur un million, mais c’est la raison pour laquelle d’autres études ont été interrompues.

Cependant, l’épidémiologiste clinique de l’Université de Melbourne, le professeur Terry Nolan, estime que le vaccin devrait être déployé le plus rapidement possible.

«J’ai hâte de le déployer … Je pense qu’il y a eu un rythme mesuré d’évaluation accélérée», a-t-il déclaré, ajoutant que tous les nouveaux médicaments dépendent du temps pour garantir leur sécurité.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu’il avait « une grande confiance » dans les organismes de réglementation australiens pour s’assurer que tout vaccin est totalement sûr avant qu’il ne soit approuvé (image en stock)

«Mais nous avons une urgence mondiale et nous devons aider l’ensemble de la population à se remettre en toute sécurité de ce risque.

« Il peut y avoir des risques inconnus, mais il y a eu une énorme quantité de diligence raisonnable pour réduire les risques. »

Il a également déclaré que des centaines de milliers de personnes participaient actuellement aux essais cliniques, ce qui ne s’est jamais produit dans l’histoire.

« Je ne dis pas que nous pouvons être parfaitement rassurés, mais il y a un niveau de confiance raisonnable. »

Le professeur Nolan estime que le vaccin devrait également être diffusé rapidement pour rassurer le public sur le fait que les autorités font de leur mieux pour résoudre le problème et l’économie.

L’injection sera facultative en Australie et le gouvernement n’a pas l’intention d’appliquer la règle « pas de jab, pas de salaire » qui empêche les parents de recevoir des allocations sociales s’ils refusent de vacciner leur enfant contre d’autres maladies.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu’il avait une « grande confiance » dans les régulateurs australiens pour s’assurer que tout vaccin est totalement sûr avant d’être approuvé.

Le vaccin sera ensuite proposé au grand public, tous les Australiens souhaitant que le vaccin soit vacciné d’ici la fin de 2021.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à donner le feu vert à un vaccin de Pfizer et BioNTech mercredi, ouvrant la voie au début des vaccinations la semaine prochaine.

Mais il n’a été approuvé que pour une utilisation d’urgence sur les personnes vulnérables parce que Covid-19 est si répandu au Royaume-Uni.

Le vaccin sera ensuite proposé au grand public, tous les Australiens souhaitant que le vaccin soit vacciné d’ici la fin de 2021 (photo: recherche Covid au Doherty Institute)

Les accords s’ajoutent aux accords déjà signés avec l’Université du Queensland et l’Université d’Oxford et portent le nombre total de doses potentielles sécurisées à 134 millions.

L’Australie n’a pas de moyen d’approuver un médicament pour une utilisation d’urgence, ce qui signifie qu’une approbation complète sera requise.

Cela est prévu à la fin de janvier ou en février alors que les scientifiques versent les données des essais.

M. Morrison a déclaré que l’Australie n’était pas pressée car la situation du Covid-19 en Australie est « très stable » avec seulement une poignée de cas.

« En Australie, nous sommes dans une position très forte et cela nous permet de bien faire les choses », a-t-il déclaré.

Les régulateurs australiens envisagent trois vaccins – qui nécessitent tous deux doses par personne – pour approbation, les données des essais de phase finale devant être publiées dans leur intégralité ce mois-ci.

John Skerritt, secrétaire adjoint de la Therapeutic Goods Administration – l’agence qui approuve les médicaments et les vaccins – a déclaré que son équipe analysera les données à Noël.

« Nous recevrons les données finales pour certains des produits en décembre et nous espérons ensuite que de la fin janvier à février, nous aurons, si tout va bien, une approbation réglementaire », a-t-il déclaré.

Une fois l’approbation accordée, les doses de vaccin seront transportées à travers le pays.

Le ministre Hunt a déclaré: «Nous sommes sur la bonne voie pour prendre des décisions avec les premiers vaccins d’ici la fin janvier. Nous sommes sur la bonne voie pour les premières vaccinations en commençant par nos agents de santé et nos résidents âgés sous réserve d’approbation en mars.