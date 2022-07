Les experts en sécurité qualifient l’Iran de “menace existentielle” pour le Moyen-Orient, “sceptiques” quant au succès de l’accord nucléaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Iran représente une menace pour le Moyen-Orient dans son ensemble, craignant de ne pas respecter ses frontières et ses voisins et de devenir une “menace existentielle” pour la région, selon des experts.

“L’autre gros problème était l’Iran et une conversation autour de la percée de l’Iran, suffisamment d’uranium enrichi pour produire une arme nucléaire”, a déclaré Jane Harman, ancienne membre du Congrès et présidente émérite du Wilson Center, lors d’une discussion au Aspen Security Forum. “Il n’en a pas encore produit, donc je comprends qu’il n’a même pas montré son intention pour le moment d’en produire un.”

“Mais l’Iran est une menace existentielle pour Israël et toute la région en vient à le voir de cette façon”, a-t-elle ajouté.

L’Iran n’a pas occupé le devant de la scène lors du forum, mais des inquiétudes concernant les ambitions nucléaires et régionales de Téhéran ont fait surface au cours de nombreuses discussions. Des rapports récents indiquent que l’Iran est peut-être à quelques semaines d’obtenir une arme nucléaire après avoir développé suffisamment d’uranium enrichi.

BIDEN MANQUE DE STRATÉGIE COHÉRENTE SUR L’IRAN QUI EST À « SEMAINES » DE LA CONSTRUCTION D’UNE BOMBE NUCLÉAIRE, SIDA EN RUSSIE : EXPERT

Le chef d’espionnage britannique Richard Moore a affirmé que le plan d’action global conjoint (JCPOA) – connu officieusement sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien – reste le “meilleur moyen encore disponible” pour limiter l’Iran, mais a déclaré qu’il était “sceptique” quant au fait que le chef suprême iranien Ali Khamenei le ferait réellement. d’accord.

“Je ne suis pas convaincu que nous allons y arriver”, a déclaré Moore lors du forum. «Cela pourrait être un peu académique d’avoir cette discussion, car je ne pense pas que le chef suprême de l’Iran veuille conclure un accord, donc les Iraniens ne voudront pas non plus mettre fin aux pourparlers, alors ils pourraient continuer un peu. ”

Moore a fait valoir que même si l’accord était conclu, il y aurait encore “beaucoup de travail” à faire parce que l’Iran continue de travailler à “l’activité déstabilisatrice autour de notre région”.

« Ce qu’ils font en Irak, en Syrie, même au Yémen en parrainant les Houthis », a-t-il déclaré. “Ils continuent d’assassiner ou de tenter de piéger des dissidents à l’étranger également, donc il y a beaucoup à faire.”

LES FEMMES IRANIENNES PROTESTENT LE TRAITEMENT DES FEMMES PAR LE GOUVERNEMENT EN ENLEVANT LE HIJAB

Un point constant soulevé lors du forum portait sur la nécessité de continuer à développer des partenariats entre les pays occidentaux et les pays voisins de l’Iran afin de renforcer leur sécurité et d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire.

Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, a déclaré à l’auditoire que l’Iran est une menace pour la région dans son ensemble. Lorsqu’on lui a demandé si Israël serait prêt à faire cavalier seul pour empêcher l’Iran d’acquérir une bombe nucléaire, il a répondu que oui, ce serait le cas.

“Il y a un autre pays, dans notre cas, l’Iran, qui appelle à sa destruction et se donne les moyens de le faire et je pense que pour des raisons internationales, le monde devrait l’arrêter, je pense que pour des raisons régionales, la région devrait être unie autour de et je pense que nous, en tant que gouvernement israélien, en tant que dirigeants du pays juif, avons la responsabilité historique de nous assurer que cela ne se produise pas.”

LE PARLEMENT BELGE ADOPTE UN TRAITÉ IRAN QUI PEUT CONDUIRE À LA LIBÉRATION D’UN TERRORISTE CONDAMNÉ

Le modérateur a demandé à Abdulla Al Khalifa, sous-secrétaire aux affaires politiques de Bahreïn s’exprimant après Gantz, s’il soutiendrait une action militaire préventive contre l’Iran pour l’empêcher de devenir nucléaire, et si Bahreïn participerait à une telle action ?

“Nous avons suivi tous ces développements de très près. Évidemment, traiter la question diplomatiquement serait une priorité, nous avons vu comment le régime iranien ignore les efforts actuels pour respecter ce qu’il doit respecter. Mais nous croyons qu’avec le l’ignorance et le développement continu du programme nucléaire en Iran, causeraient la région et cela… affecterait, évidemment, ses voisins d’une manière très dramatique.”

Le modérateur lui a demandé s’il pouvait considérer sa réponse comme “un peut-être ambigu”, et si c’était juste ? Khalifa a répondu en disant “assez juste”.

Suivant



précédent



Le directeur de la CIA, William Burns, s’exprimant mercredi au Forum sur la sécurité d’Aspen, a noté que sous le Plan d’action global conjoint (JCPOA) , “dont la dernière administration s’est retirée il y a plusieurs années, ce temps d’évasion pour produire cette quantité de matière fissile était d’un peu plus d’un an.” Il a déclaré aujourd’hui que “le même temps d’évasion peut être mesuré non pas en un an ou plus, mais en semaines”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Burns a également commenté les relations entre la Russie et l’Iran et a souligné que si les deux nations devaient compter l’une sur l’autre, ce serait un mariage de convenance – et non un mariage de confiance.

“Je dois admettre qu’en regardant les images du président Poutine et du chef suprême de l’Iran se rencontrer hier … la réalité est que les Russes et les Iraniens ont besoin les uns des autres en ce moment – les deux pays lourdement sanctionnés, tous deux cherchant également à sortir de l’isolement politique”, Burns a dit. “Mais s’ils ont besoin les uns des autres, ils ne se font pas vraiment confiance dans le sens où leurs rivaux énergétiques et leurs concurrents historiques.”