Les experts en santé regardent avec méfiance XBB.1.5, la dernière sous-variante d’Omicron

“Il n’y a pas ces signes d’une très grosse vague comme nous l’avons vu auparavant”, a-t-il déclaré. “Ça ne va pas se rapprocher de ce que c’était l’an dernier.”

La gravité des infections à XBB.1.5 par rapport aux autres formes de coronavirus n’est pas encore claire. “C’est sérieux”, a déclaré le Dr Grubaugh. “Je ne sais pas nécessairement si c’est vraiment plus grave que certaines des autres lignées d’Omicron en termes d’impact global.”

XBB.1.5 s’est déjà répandu dans d’autres pays et se développe rapidement en Allemagne, au Danemark et ailleurs en Europe. Mais son impact est susceptible de différer d’un endroit à l’autre. En Inde, par exemple, il rencontrera de nombreuses personnes infectées par ses souches parentales l’année dernière, il pourrait donc faire face à une immunité plus forte, a déclaré le Dr Peacock.

En Chine, qui a connu une forte augmentation des cas fin 2022, ses perspectives sont encore plus difficiles à prévoir. Pendant la majeure partie de la pandémie, la Chine n’a presque jamais partagé de séquences de virus avec des bases de données internationales. La coopération s’est intensifiée au cours des dernières semaines, mais les bases de données ne reflètent peut-être toujours pas l’état des lieux dans le pays.

Une grande partie de l’avantage de XBB.1.5 aux États-Unis vient de sa capacité à échapper à l’immunité existante, y compris celle qui est contre d’autres sous-variantes d’Omicron. En Chine, où il y a moins d’immunité, il se peut qu’elle n’ait pas cet avantage. Le Dr Peacock a émis l’hypothèse qu’après la propagation d’autres variantes à travers la Chine, ce pourrait être au tour de XBB.1.5 de se développer.

Le Dr Wenseleers a déclaré que la propagation du XBB.1.5 en dehors de la Chine le rendait sceptique quant au fait que les restrictions imposées aux voyageurs chinois réduiraient les cas. “C’est un peu inutile”, a-t-il déclaré. “Il vaudrait mieux s’assurer que les personnes âgées sont bien vaccinées.”

Au fur et à mesure que XBB.1.5 se propage, il continue de muter et les experts pensent qu’il peut devenir encore meilleur pour échapper aux anticorps.