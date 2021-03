D’autres groupes de défense essaient également d’utiliser les signaux de dirigeants influents pour encourager le confort avec le vaccin. Le Conseil de publicité et COVID Collaborative ont publié la semaine dernière une annonce d’intérêt public encourageant les vaccinations et mettant en vedette tous les anciens présidents et premières dames vivants – à l’exception de Donald et Melania Trump.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy