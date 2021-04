Mettre en pause le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson a peut-être été une bonne idée, selon un certain nombre d’experts en santé publique, mais il est maintenant temps de permettre la remise sur le marché des vaccins.

Un certain nombre d’experts ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’un comité consultatif gouvernemental, qui se réunira vendredi pour la deuxième fois en moins de deux semaines, lève la suspension du tir. En fonction de ce qu’il apprend sur une mystérieuse maladie de la coagulation du sang, le comité pourrait ajouter une limite d’âge ou simplement une étiquette d’avertissement au vaccin.

« Nous convenons tous que les avantages l’emportent sur les risques », a déclaré Norman Baylor, président et chef de la direction de Biologics Consulting et ancien fonctionnaire de la Food and Drug Administration.

La semaine dernière, le comité a déclaré qu’il n’avait pas suffisamment d’informations sur le problème de la coagulation pour prendre une décision. Vendredi, il est prévu d’en avoir plus et de décider s’il faut remettre le vaccin sur le marché et dans quelles conditions.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont signalé huit cas sur plus de 7 millions de vaccinés J&J d’une combinaison ultra-rare de caillots sanguins, dont beaucoup dans des endroits inhabituels tels que le cerveau, et de faibles taux de plaquettes, qui aident à guérir les plaies.

En règle générale, un effet sur la santé est déterminé comme étant causé par un vaccin s’il se produit à un taux plus élevé dans la population vaccinée que parmi les non vaccinés.

Dans ce cas, le CDC n’a pu proposer aucun taux dans la population générale. Cela et la présence d’un anticorps trouvé dans la plupart des flux sanguins des patients malades, suggèrent que la combinaison de plaquettes à faible coagulation a été causée par le vaccin.

Des événements inhabituels similaires ont été observés chez les receveurs britanniques et européens d’un vaccin COVID-19 différent, fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, qui utilise un système d’administration similaire à celui des injections de J&J.

L’Agence européenne des médicaments, l’équivalent de la FDA, a déclaré plus tôt cette semaine qu’elle avait reçu 25 rapports d’effets similaires du vaccin Pfizer-BioNTech et cinq du vaccin Moderna. La semaine dernière, le CDC a déclaré qu’il n’y avait aucun cas parmi plus de 80 millions de personnes ayant reçu ces coups.

Le comité des CDC, appelé Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation ou ACIP, peut recommander à l’agence d’ajouter une étiquette d’avertissement au vaccin concernant cet effet secondaire très rare, ou de limiter sa distribution à un certain groupe de personnes. Toute recommandation du comité devra être approuvée par le CDC et la FDA.

L’effet secondaire inhabituel des deux vaccins semblait ne toucher que les personnes de moins de 50 ans, dont la plupart étaient des femmes.

Les experts en vaccins doutent que le comité recommande de suspendre complètement le vaccin, car l’effet secondaire est si rare.

Les États-Unis ont suspendu leur utilisation du tir COVID-19 de J&J.Quel sera l’impact sur l’équité en matière de vaccins?

La chef du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré lundi que si l’agence avait reçu davantage de rapports sur des conditions médicales, elle enquêtait toujours pour savoir si elles étaient liées aux tirs et n’avait pas entendu parler d’un nombre substantiel de nouveaux cas.

L’agence a suspendu l’utilisation du vaccin pour attirer l’attention sur le problème, dans l’espoir d’en savoir plus sur d’autres cas, le cas échéant, et également d’avertir les médecins de ne pas traiter ces patients avec le médicament habituellement utilisé pour les caillots sanguins, l’héparine, qui peut aggraver ces symptômes. .

De nombreux experts en santé publique cette semaine semblaient convaincus que le gouvernement avait fait la bonne chose en suspendant le vaccin, bien que tous aient estimé qu’il devrait maintenant être autorisé à être réutilisé.

«Je veux que ce vaccin revienne le plus tôt possible», a déclaré le Dr Amesh Adalja, spécialiste des maladies infectieuses et chercheur principal au Centre pour la sécurité sanitaire de l’université Johns Hopkins. « Je le recommandais préférentiellement à mes amis. Un et c’est fait. »

Adalja, également membre de l’Infectious Diseases Society of America, a déclaré jeudi lors d’un appel IDSA avec les médias qu’il n’était pas un fan de la pause. Il craignait que les gens ne perdent confiance dans le vaccin et qu’il y ait d’autres moyens d’attirer l’attention sur les problèmes de sécurité.

D’autres pensent que le CDC et la FDA ont pris la bonne décision de suspendre la vaccination, bien qu’ils soient impatients de la revoir.

Les gens devraient replacer les très rares effets secondaires graves des vaccins dans le contexte plus large des risques auxquels ils sont confrontés chaque jour, comme être frappé par la foudre ou heurté par une voiture, a déclaré Ali Mokdad, professeur de sciences de la santé à l’Université de Washington, s’exprimant. sur le même appel.

« Ces effets secondaires sont vraiment mineurs », a-t-il déclaré. « Soyons scientifiques à ce sujet. »

Le vaccin à injection unique est extrêmement utile pour atteindre les personnes marginalisées comme celles qui sont aux prises avec le sans-abrisme.

«Action rapide» requise:La FDA publie un rapport sur les problèmes de l’usine Emergent BioSolutions qui ont ruiné des millions de vaccins J&J

« Johnson & Johnson change la donne pour nous tous », a déclaré Mokdad.

Le vaccin à dose unique est également idéal pour ceux qui ont peur des injections, a déclaré le Dr Amy Baxter, médecin pédiatrique en salle d’urgence au Medical College of Georgia et professeur agrégé à l’Université Augusta.

De nombreux jeunes adultes – qui ont été inondés de coups de feu lorsqu’ils étaient petits – ont toujours peur des aiguilles, mais ont aussi honte de leur peur, a-t-elle déclaré. Avec les vaccins largement disponibles, quiconque n’a toujours pas été vacciné est probablement anxieux, a-t-elle ajouté.

Baxter a mené une enquête en ligne le 6 avril et à nouveau le 15 avril, elle a donc pu juger du changement d’opinion publique après la pause de J&J.

«Nous n’avons pas trouvé une énorme baisse du nombre de personnes souhaitant se faire vacciner», a-t-elle déclaré.

Mais elle a constaté que 30% des personnes qui ont déclaré qu’elles recevraient désormais les vaccins Moderna ou Pfizer-BioNTech ont juré de ne recevoir qu’une seule dose – ce qui est moins protecteur.

Il existe des procédures très simples qui peuvent aider les gens à surmonter l’hésitation des aiguilles, a-t-elle déclaré, si les vaccinateurs et les fonctionnaires y prêtent attention: des choses comme les distractions, ne pas se moquer de leurs peurs et apprendre aux gens qui craignent de s’évanouir comment maintenir leur tension artérielle. . « Cette partie est adressable », a déclaré Baxter.

Les dirigeants des agences nationales de santé publique ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu autant d’impact de la pause qu’ils le craignaient et espèrent qu’une courte pause dans l’utilisation du vaccin ne contribuera pas beaucoup à l’hésitation à la vaccination.

L’horloge sonne midi:L’Amérique franchit une étape importante avec le vaccin COVID-19 largement disponible pour ceux qui le souhaitent, mais l’hésitation jette toujours une ombre

Le Dr Nirav Shah, directeur du CDC du Maine, a déclaré qu’il avait constaté très peu de perturbations dans les efforts de vaccination de son État.

Certaines personnes ont appelé pour annuler lorsque l’État a commencé à fournir le vaccin à deux doses Moderna au lieu du vaccin à dose unique J&J, a-t-il déclaré, s’adressant mercredi à l’Association des responsables de la santé des États et des territoires, dont il est le président.

Mais tout autant se sont inscrits, affirmant qu’ils préféraient Moderna. Les programmes qui fournissaient des coups à la maison ont été ralentis, mais passent maintenant à Moderna.

« Je pense que ce que la pause suggère, c’est que le système de sécurité que nous avons en place a fonctionné », a déclaré Shah. « Les choses se sont arrêtées et maintenant il y a une question scientifique de savoir si ce que nous avons vu est une aiguille dans une botte de foin ou la pointe d’un iceberg. »

Le Dr Ngozi Ezike, directeur du département de santé publique de l’Illinois, a déclaré que la pause avait été largement positive.

« Quiconque a avancé la théorie selon laquelle ‘ils ont juste rapidement jeté ces vaccins à moitié cuits et ils ne se soucient même pas de ce qui nous arrive’ a évidemment vu que ce n’est pas le cas, que la sécurité est la chose la plus importante et que nos procédures de sécurité et de surveillance en place sont suffisamment sensibles pour détecter quelque chose qui ne pourrait se produire que si un tir sur un million de coups », a-t-elle déclaré. « Et donc je pense que c’était rassurant. »

Certaines personnes, a-t-elle dit, ont examiné le risque d’un sur un million et ont demandé quand pourraient-elles s’inscrire, tandis que d’autres apprenaient les signes de danger à surveiller au cas où elles auraient une mauvaise réaction à un tir. Quoi qu’il en soit, ils se sentaient autonomes.

« Je pense que nous sommes bien mieux lotis qu’avant la pause. Et je pense que nous pourrons récupérer », a-t-elle déclaré. « Je pense que nous aurons une population qui sera toujours disposée à prendre le vaccin J&J. Et, bien sûr, pour ceux pour qui la pause était un problème, nous sommes si heureux qu’il y ait deux autres sûrs et efficaces. vaccins qui sont également disponibles. «

Le Dr Steven Stack, commissaire du Département de la santé publique du Kentucky, a ajouté que les vaccins sont «beaucoup plus sûrs que de tenter votre chance avec le COVID-19».

«Les preuves sont très claires que ces trois vaccins sont très protecteurs», a-t-il déclaré.

