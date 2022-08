Les experts en protection de la vie privée ne sont pas d’accord avec la GRC sur le fait que les logiciels espions sont similaires à l’écoute électronique

Un ancien officier supérieur du renseignement du Service canadien du renseignement de sécurité dit qu’il a surveillé des politiciens aux niveaux fédéral, provincial et municipal parce qu’ils craignaient d’être payés par des gouvernements étrangers.

Michel Juneau-Katsuya a déclaré à un comité de la Chambre des communes en français que des agences étrangères essayaient de recruter des élus, qui n’étaient peut-être même pas conscients d’être ciblés.

Cette révélation a soulevé des sourcils parmi les membres du comité, qui étudient l’utilisation de logiciels espions par la GRC après que la force a révélé en juin qu’elle utilisait la technologie dans certaines enquêtes depuis des années.

Juneau-Katsuya a également déclaré que les agences gouvernementales canadiennes utilisent probablement des logiciels espions pour pirater les téléphones portables des gens à leur insu.

Le député conservateur Ryan Williams a demandé s’il connaissait des groupes comme le SCRS, l’Agence des services frontaliers du Canada et le Centre de la sécurité des télécommunications qui utilisent des logiciels espions.

“D’autres agences l’utilisent, probablement, oui”, a déclaré Juneau-Katsuya.

Juneau-Katsuya fait partie de plusieurs experts qui ont déclaré mardi au comité d’éthique que le gouvernement devait revoir et mettre à jour la partie du Code criminel relative à la surveillance électronique pour l’adapter à l’évolution de la technologie.

Les experts en protection de la vie privée affirment que l’utilisation par la police et le gouvernement de logiciels espions «extrêmement intrusifs» doit être étroitement contrôlée et que la technologie devrait être interdite pour le grand public canadien.

Le directeur du Citizen Lab de l’Université de Toronto a déclaré que les logiciels espions sont « comme une écoute électronique sur les stéroïdes », et nécessitent plus de surveillance et un seuil d’utilisation beaucoup plus élevé.

« (Les téléphones portables) sont conçus par leurs fabricants pour être aussi invasifs que possible. Ils sont conçus – ainsi que les applications qu’ils contiennent – pour suivre tous les aspects de notre vie, c’est donc une mine d’or d’informations », a déclaré Ron Deibert.

Lundi, des officiers supérieurs de la GRC ont déclaré au comité que bien que la technologie soit nouvelle, l’invasion de la vie privée sur un appareil numérique est similaire à ce que la police a fait pendant des années par l’écoute électronique et l’installation de caméras de surveillance.

Mais les experts s’adressant au comité mardi ont déclaré que ce n’était pas le cas et ont souligné les préoccupations de l’industrie dans son ensemble, qui a facilité les violations des droits de l’homme et le ciblage par l’État des politiciens, des journalistes et des militants.

Deibert a fait sept recommandations au comité, notamment que le gouvernement tienne des audiences publiques sur les logiciels espions, consulte le public pour créer un cadre juridique autour de ceux-ci, établisse des contrôles à l’exportation sur les entreprises canadiennes et pénalise les entreprises qui facilitent les violations des droits de la personne.

Il a également déclaré que les entreprises de logiciels espions ciblaient les forces de police locales et provinciales en tant que clients potentiels, et a averti que la surveillance n’est pas aussi stricte à ces niveaux.

“Nous sommes vraiment endormis au volant sur les menaces soulevées par l’industrie mondiale des logiciels espions mercenaires.”

Brenda McPhail, directrice de projet sur la protection de la vie privée, la surveillance et la technologie pour l’Association canadienne des libertés civiles, a déclaré que l’utilisation de logiciels espions par la police encourage les forces de l’ordre à exploiter les problèmes logiciels plutôt que de les signaler ou de les résoudre.

Elle a appelé à un moratoire sur l’utilisation de la technologie de surveillance jusqu’à ce qu’un débat public soit mené.

L’ancien commissaire à la protection de la vie privée, Daniel Therrien, a déclaré mardi au comité qu’il ne savait pas que la GRC utilisait ce qu’elle appelle des «outils d’enquête sur appareil» depuis plus d’une décennie.

“Il était surprenant que dans le contexte de très nombreux débats publics sur les défis du cryptage (dans le maintien de l’ordre), que lorsque j’étais commissaire à la protection de la vie privée, on ne m’ait pas dit qu’un outil était utilisé pour surmonter le cryptage”, a-t-il déclaré.

Au cours de son mandat entre 2014 et 2022, Therrien a appelé le Parlement à renforcer les lois canadiennes sur la protection de la vie privée. En particulier, il a déclaré que la vie privée doit être reconnue comme un droit humain fondamental en vertu de la loi.

Sharon Polsky, présidente du Conseil canadien de la protection de la vie privée et de l’accès, a demandé que les logiciels espions soient rendus illégaux, sauf dans des cas spécifiques, lorsqu’ils sont approuvés par un tiers indépendant.

“Ils sont disponibles dans le commerce pour toute personne disposant d’une connexion Internet et souhaitant les télécharger”, a-t-elle déclaré, notant que des logiciels espions ont été utilisés par des trafiquants d’êtres humains et dans la violence conjugale.

“Personne ne parle de la façon dont le logiciel espion est capable de tirer parti des lacunes, des lacunes de tant de logiciels… Exigez que le logiciel soit testé correctement pour minimiser l’opportunité.”

Therrien a convenu que la technologie peut être légalement utilisée par la police s’il existe un intérêt public extrêmement impérieux, comme dans le cas de crimes graves.

“Un tel niveau d’intrusion peut toujours être légal et conforme aux principes de confidentialité si la collecte d’informations est autorisée par la loi, et si elle est nécessaire et proportionnelle à la réalisation d’objectifs gouvernementaux impérieux”, a déclaré Therrien.

Mais il a également déclaré qu’il ne voyait aucune raison impérieuse pour laquelle quelqu’un du secteur privé devrait pouvoir l’utiliser.

Le nouveau commissaire fédéral à la protection de la vie privée, Philippe Dufresne, a déclaré lundi au comité que la GRC n’avait pas avisé son bureau avant de commencer à utiliser des logiciels espions, et qu’il en avait été informé par les médias.

Il a appelé les députés à apporter des modifications à la législation sur la protection de la vie privée qui obligeraient les ministères et les organisations gouvernementales à lancer des évaluations d’impact sur la vie privée lors de l’introduction de nouvelles technologies susceptibles d’avoir un impact sur le droit fondamental à la vie privée.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne

