Les experts en position de sommeil mettent en garde contre cela et comment faire une répétition à la place

De nombreux chiropraticiens et experts du sommeil sont d’accord sur la pire position de sommeil : c’est le ventre.

Peu de gens dorment sur le ventre : seulement 7 % environ des adultes choisissent cette position, selon Actualités Médical. La majorité des adultes dorment sur le côté et environ 38 % préfèrent dormir sur le dos.

Il existe des risques de douleurs au cou, au dos et aux épaules pour les dormeurs sur le ventre, selon la Cleveland Clinic. Dans un article de la Cleveland Clinic de juin sur les éléments essentiels de la santé, le chiropracteur Andrew Bang, DC, a comparé la colonne vertébrale du corps à une voiture en ce qui concerne l’importance de l’alignement. Lorsqu’une personne dort sur le ventre, elle perd sa colonne vertébrale et risque de perdre tout son corps.

« Cela exerce un stress supplémentaire sur le bas du dos, et c’est une partie du corps que la plupart d’entre nous sollicitent déjà dans nos activités quotidiennes », a déclaré Bang.

Une personne dort sur la plage pendant le week-end du Memorial Day, le 28 mai 2023, à Wildwood, New Jersey. Les experts se sont penchés sur les positions de sommeil et affirment que dormir sur le ventre est la pire option.

Hannah Beier/Getty Images



Dormir sur le ventre nécessite également de tourner la tête dans un sens ou dans un autre en position couchée, ce qui peut provoquer des douleurs au cou. À son tour, cela peut créer un sentiment d’être « câblé mais fatigué », a déclaré la chiropraticienne et conseillère Dr Sarah Jane. Semaine d’actualités plus tôt cette année. Dormir sur le ventre entraîne également des risques de douleurs aux épaules, car les humains lèvent naturellement les bras au repos, ce qui ajoute de la tension aux épaules et aux bras lorsqu’ils dorment sur le ventre.

Tous ces facteurs contribuent à faire de l’estomac la position de sommeil « la moins favorable » des experts du sommeil, avait déclaré Jane.

Les experts s’accordent largement à dire qu’il est préférable de dormir sur le dos ou sur le côté plutôt que de dormir sur le ventre. Selon la Cleveland Clinic, dormir sur le dos est le meilleur moyen d’éviter d’ajouter de la pression sur la colonne vertébrale. Mais les experts de la Mayo Clinic préviennent que ce n’est pas le meilleur choix pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil ou de ronflement.

« Dormir sur le dos signifie que votre langue et votre mâchoire peuvent tomber et encombrer vos voies respiratoires », a déclaré le Dr Lois Krahn, spécialiste du sommeil à la Mayo Clinic, dans une « Mayo Clinic Minute » publiée en mars.

Pendant ce temps, dormir sur le côté est considéré comme la meilleure option pour les personnes souffrant de problèmes de dos ou de cou. Les experts affirment que dormir sur le côté aide également à la respiration et à la posture. Le chiropracteur Grant Radermacher a déjà déclaré Semaine d’actualités La posture d’une personne pendant son sommeil peut bénéficier en outre de l’utilisation d’un oreiller placé entre les genoux.

Le côté sur lequel une personne dort est également important. Selon l’AARP, il est préférable de dormir sur le côté droit pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques, car cette position empêche le cœur de bouger inutilement pendant le sommeil. Pour les personnes ayant des problèmes de digestion, il est préférable de dormir sur le côté gauche car cette position n’ajoute pas de pression supplémentaire sur le ventre.

Bien que certaines positions de sommeil comportent plus de risques que d’autres, les experts de la National Sleep Foundation (NSF) ont noté dans un e-mail adressé à Semaine d’actualités que décider dans quelle position dormir est en fin de compte une « décision très personnelle ».

« Ce qui fonctionne pour une personne peut fonctionner ou non pour d’autres », selon Joseph Dzierzewski, vice-président de la recherche et des affaires scientifiques de la NSF. « En général, dormir sur le ventre peut entraîner des douleurs dans le dos, le cou ou les épaules. Cela est dû à un désalignement et à une tension exercée sur la colonne vertébrale. Si vous dormez sur le ventre et remarquez des douleurs dans le dos, le cou ou les épaules, au réveil le matin, peut-être que dormir dans une position différente pourrait être une meilleure solution. »