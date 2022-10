Les experts en oiseaux mettent en garde contre le fait de donner du pain à la sauvagine après la découverte de 2 canards colverts de Winnipeg avec une « aile d’ange »

Les experts ornithologiques du Manitoba avertissent le public de réfléchir à deux fois avant de donner du pain aux oiseaux sauvages après que deux canards colverts ont été vus au parc St. Vital de Winnipeg avec des signes d’une maladie connue sous le nom d’aile d’ange – un syndrome qui affecte les oiseaux aquatiques comme les canards et les oies et peut de façon permanente déformer leurs ailes.

L’aile d’ange est causée par une carence nutritionnelle qui provient du fait que les humains nourrissent les oiseaux sauvages avec des aliments riches en glucides et en sucre, comme le pain.

“En conséquence, les plumes qui poussent sont trop lourdes et font que l’os commence à pendre et à se tordre vers l’extérieur”, a déclaré Angie Furniss, responsable de la réadaptation au Wildlife Haven Rehabilitation Centre à l’Île-des-Chênes, au Manitoba.

Le trouble provoque une croissance rapide de toutes les plumes de l’oiseau qui sont liées à leur développement musculaire, ce qui fait ressortir les plumes, a déclaré Furniss. Les oiseaux sont alors incapables de maintenir leurs ailes près de leur corps, les laissant sur le chemin d’une mort horrible car ils sont incapables de migrer vers le sud.

“Je dirais que dans n’importe quel parc, nous ne devrions pas nourrir les oiseaux en ce moment”, a déclaré Furniss à l’animatrice Keisha Paul lors d’une interview dimanche avec CBC. Spectacle du matin du week-end.

L’aile d’ange ne peut être réparée que chez les jeunes oiseaux, et il est rare que les oiseaux adultes survivent seuls à la condition, a-t-elle déclaré.

“[Bread] les remplit, et puis ils ne veulent pas aller manger des aliments nutritifs.”

Wildlife Haven recevait 10 appels téléphoniques par jour de personnes qui avaient vu les deux colverts aux ailes déformées à la mare aux canards de St. Vital, selon Furniss. Le personnel a été envoyé pour récupérer les oiseaux jeudi, qui nécessiteront probablement une euthanasie, a-t-elle déclaré.

Jeter du pain dans les mares aux canards n’est pas non plus une bonne idée car la nourriture peut moisir et attirer les rongeurs, a déclaré Furniss. Cela peut également entraîner une surpopulation parmi les oiseaux, ce qui n’est pas idéal compte tenu des récentes flambées de grippe aviaire.

“Les gens ne se rendent pas compte en se contentant de nourrir [the birds] pain, ça cause plus que juste l’aile d’ange.”

La laitue coupée en morceaux et le maïs concassé sont des options sûres si l’alimentation des oiseaux sauvages est indispensable, a déclaré Furniss.

Bonnes intentions, mauvais effet de nourrir les oiseaux

Les gens qui nourrissent les oiseaux pensent qu’ils font ce qu’il faut, dit-elle, et cela vient d’un bon endroit, mais Furniss dit qu’il est de notre responsabilité d’aider à prévenir l’aile d’ange.

Elle aimerait voir plus d’éducation sur le trouble pour le public.

“Nous sommes ceux qui en sont la cause, donc c’est nous qui devrions le réparer.”

Heather Hinam, présidente et chef de la direction de Second Nature Creative Interpretation, dit que les gens nourrissent souvent les oiseaux parce qu’ils veulent ressentir un lien avec la nature.

Les gens qui nourrissent la faune et la publient sur les réseaux sociaux font également partie du problème, dit-elle. Bien que les poteaux ne semblent pas dommageables à première vue, Hinam dit qu’ils perpétuent une dépendance à l’égard des humains pour la nourriture, ce qui nuit à la faune.

“Les gens veulent juste être cette princesse Disney… [but] en fin de compte, vous leur faites plus de mal que vous ne les aidez”, a-t-elle déclaré.

Hinam était heureuse d’apprendre que les deux canards colverts du parc St. Vital avaient été récupérés, mais c’est la première fois depuis des années qu’elle entend parler d’aile d’ange au Manitoba, a-t-elle déclaré.

“Profitez simplement de la nature sauvage”

En visitant le parc St. Vital dans le passé, Hinam dit qu’elle a remarqué que les signes qui découragent les oiseaux de se nourrir n’étaient pas aussi accrocheurs qu’elle l’espérait. Elle a également déclaré que tout le monde n’était pas capable de les lire.

Les panneaux pourraient avoir un impact plus fort s’ils informaient les gens des dommages permanents que peut causer le fait de nourrir les oiseaux avec du pain, selon Hinam.

“Est-ce que les panneaux disent ‘Ne nourrissez pas les oiseaux car cela peut causer une défiguration permanente’? C’est peut-être ce dont nous avons besoin”, a-t-elle déclaré.

“Le simple fait de dire ‘Ne nourrissez pas les oiseaux’ ne leur dit pas pourquoi.”

Hinam dit qu’elle aimerait également voir une campagne d’éducation pour dissuader de donner du pain aux oiseaux, afin que les gens puissent être conscients des conséquences de leurs actions.

Parfois, la nature doit être appréciée d’un point de vue extérieur, a-t-elle déclaré, et les humains n’ont pas besoin de s’insérer dans toutes les situations.

“Profitez simplement de la nature sauvage.”