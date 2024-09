Les experts en longévité utilisent un test de marche pour mesurer l’âge biologique

Il ne faut que cinq secondes environ pour avoir une idée de la façon dont vous vieillissez.

Levez-vous. Étirez-vous. Et préparez-vous à marcher de toutes vos forces.

Le test de marche de 6 mètres est devenu un signe vital clé que les cliniciens travaillant dans cliniques de longévité Ils sont utilisés dans le monde entier pour suivre la condition physique et la longévité de leurs patients.

Le Dr Sara Bonnes, directrice médicale de la Healthy Longevity Clinic de la Mayo Clinic dans le Minnesota, a déclaré que son équipe effectue des tests de marche de 6 mètres sur tous les patients qui viennent à la clinique « comme marqueur de leurs performances fonctionnelles ».

« Cela me permet de savoir si les gens fonctionnent bien, si leurs muscles bougent et travaillent bien ensemble », a déclaré Bonnes à Business Insider. « Nous pouvons effectuer des tests complexes pour mesurer le niveau de forme physique des gens, mais il s’agit d’une version plus petite et plus simple qui me dit quand même : est-ce que vous bougez bien et vous déplacez bien pour votre âge ? »

Les médecins peuvent également réaliser des versions plus longues de ce même test. De nombreux cliniciens effectuent un test de marche de 6 minutes, mais il nécessite une bonne distance de marche.

« Il faut un espace relativement plat, ouvert et droit pour que les gens ne tournent pas en rond et ne soient pas étourdis ou ne trébuchent pas sur des obstacles », a déclaré Bonnes.

Heureusement, les chercheurs ont découvert que les résultats du test de marche de 6 mètres et du test de marche de 6 minutes sont des indicateurs assez fiables de la condition physique fonctionnelle d’une personne.

Voici comment fonctionne le test de marche de 6 mètres :



Six mètres représentent presque 20 pieds. Sarah Andersen / Business Insider





Mesurez une portion de terrain droit et plat de 6 mètres.

À la clinique de Bonnes, ils utilisent un couloir et marquent le début et la fin du parcours avec des cônes orange. Mais si vous regardez cela à la maison, 6 mètres correspondent à environ 19,68 pieds. Vous pouvez utiliser un mètre ruban ou l’outil de mesure de votre téléphone.

Prévoyez environ 2 mètres d’échauffement avant la ligne de départ pour prendre de la vitesse.

Ce test est destiné à mesurer votre rythme de marche le plus rapide, alors donnez-vous une petite longueur d’avance pour commencer.

Demandez à un ami d’utiliser un chronomètre ou un minuteur pour chronométrer votre marche de 6 mètres.

Ils devraient seulement chronométrer le test, pas l’échauffement.

Enregistrez votre temps afin de pouvoir vous y référer plus tard.

Je l’ai essayé



Il est temps de partir ! Le Dr Bonnes m’a donné du temps sur son téléphone. Sarah Andersen / Business Insider





J’ai tenté le test avec Bonnes comme chronométreur.

Elle m’a dit que je marchais 3,14 mètres par seconde parce que j’avais terminé le test en 1,91 seconde. plus rapide que la moyenne pour mon groupe d’âge, et certainement plus aéré que la plupart de ses patients dans la soixantaine, la soixante-dixième ou la quatre-vingtaine.

Elle a néanmoins ajouté qu’il y avait des choses que je pouvais faire pour fortifier mon corps contre des dommages inutiles.

« Avoir un travail sédentaire, souffrir d’arthrite, toutes ces choses peuvent avoir un impact sur la façon dont nous bougeons et sur notre fonctionnement », a déclaré Bonnes.

Travailler sur la vitesse de marche peut aider à compenser ces effets. Les scientifiques pensent que marche rapide peut même aider à maintenir les capuchons protecteurs aux extrémités de nos chromosomes d’ADN, appelés télomères, en meilleure réparation. Et tandis que les vieux Règle des 10 000 pas par jour n’est guère plus qu’un gadget marketing, il est vrai que marcher davantage est associé à une meilleure santéjusqu’à un certain point.

Le test de marche de 6 mètres est « vraiment plus efficace pour les patients plus âgés », a déclaré Bonnes. Mais si quelqu’un a un score faible pour son âge, « alors nous travaillons sur l’exercice et développons cette masse musculaire ».