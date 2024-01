Les experts en fitness révèlent exactement combien de temps il faut pour obtenir des résultats après avoir soulevé des poids – et c’est plus rapide que vous ne le pensez

C’est la saison du « Nouvel An, Nouveau Moi », ce qui signifie que plus d’Américains vont au gymnase qu’à toute autre période de l’année.

En fait, une enquête de l’Association internationale de la santé, de la raquette et des clubs sportifs (IHRSA) a révélé que plus de 12 pour cent des amateurs de salle de sport s’inscrivent en janvier, contre une moyenne de 8,3 pour cent pour le reste de l’année.

Il est bien connu que l’exercice devrait être une habitude à vie pour maintenir son poids et prévenir une multitude de maladies chroniques.

Mais ce n’est pas non plus un secret que beaucoup achètent un abonnement à une salle de sport ou commencent à s’entraîner pour être plus beaux dans le miroir.

Des experts en exercice ont révélé à DailyMail.com exactement combien de temps il faut pour commencer à perdre du poids et paraître plus tonique.

Les exercices d’aérobie pour perdre du poids, comme la course à pied, peuvent prendre environ deux à quatre semaines pour produire des résultats que vous pouvez voir dans le miroir.

L’entraînement en force prend cependant un peu plus de temps. Les experts estiment qu’il faut environ cinq à six semaines pour voir des muscles plus gros

John Gallucci Jr, physiothérapeute et PDG de Physiothérapie JAGnous a dit qu’il était important de se rappeler la multitude d’avantages liés à l’exercice qui ne sont pas nécessairement liés à votre apparence extérieure.

Cela est particulièrement vrai pour les activités aérobiques, qui comprennent des exercices rythmés et répétitifs comme la course, le vélo et la natation.

Pendant l’exercice aérobique, vos muscles se dilatent et se contractent de manière répétée, ce qui signifie qu’ils ont besoin de plus d’oxygène pour répondre à la demande accrue.

Le corps détourne ensuite le flux sanguin des autres organes vers les muscles affectés.

“Lorsque vous regardez l’activité aérobique, sachez que le corps en bénéficie immédiatement”, a déclaré M. Gallucci.

“Il augmente la circulation, aide à réduire l’inflammation dans tout le corps, favorise le mouvement global des articulations et améliore le fonctionnement des poumons.”

Cependant, vous ne perdrez pas de poids immédiatement et ne paraîtrez pas immédiatement plus mince dans le miroir, même si vous pourrez voir des résultats plus rapidement si vous êtes en surpoids.

Pour une personne en surpoids ou obèse, “généralement, vous verrez des résultats au bout de deux semaines si vous faites de l’exercice pendant 30 à 40 minutes chaque jour, à condition de maintenir une alimentation équilibrée et une hydratation appropriée”, a déclaré M. Gallucci.

Cependant, ceux qui sont plus minces peuvent prendre plus de quatre semaines. Et si vous avez déjà un poids santé ou un poids insuffisant, les exercices aérobiques peuvent simplement vous aider à maintenir votre physique actuel.

“Cela dépend vraiment de l’IMC et de ce que vous essayez d’accomplir en matière de perte de poids”, a déclaré M. Gallucci.

En effet, plus vous pesez, plus votre corps a besoin d’énergie pour fonctionner. Cela signifie qu’une personne plus lourde brûlera probablement plus de calories qu’une personne plus mince faisant le même niveau d’exercice.

Les hommes peuvent également constater des résultats de perte de poids plus rapides que les femmes en raison de leur métabolisme naturellement plus élevé, car ils ont plus de muscle que de graisse par rapport aux femmes.

“Cette activité aérobique accrue fait augmenter votre fréquence cardiaque, ce qui augmente votre métabolisme”, a déclaré M. Gallucci.

“Et à mesure que vous augmentez votre métabolisme, vous brûlez les aliments plus rapidement, ce qui signifie qu’ils n’ont pas la possibilité de rester dans votre système et de former de la graisse.”

Cependant, la perte de poids finira par ralentir et se stabiliser à mesure que vous progresserez.

Lorsqu’il s’agit de soulever des poids, vous devrez vous y tenir plus longtemps pour remarquer que vos muscles grossissent.

M. Gallucci a estimé que vos muscles commenceront à paraître plus toniques dans cinq à six semaines, sur la base d’une séance de 30 minutes par jour.

À condition d’augmenter progressivement les poids que vous soulevez pour que cela ressemble toujours à un défi : « Vous verriez la musculature devenir plus tendue et plus tonique en fonction de la répétition de l’activité, ce qui vous aiderait globalement à avoir une meilleure apparence. » il a dit.

“La plupart des gens le remarquent d’abord autour de leurs cuisses et de leurs mollets.”

Cependant, M. Gallucci a déclaré que vous commencerez probablement à vous sentir plus fort tout de suite. « L’entraînement en force augmente votre fréquence cardiaque. Cela permet également, en fonction des muscles que vous travaillez, d’augmenter la force, la taille des muscles et la circulation.

“C’est bon pour tout votre corps.” M. Gallucci a également noté que la croissance musculaire peut réduire les inflammations nocives dans le corps, améliorant ainsi la santé des articulations.

Une étude de 2020 publiée dans le Revue internationale de recherche environnementale et Public Health ont découvert que les hommes adultes bien nourris et bien hydratés peuvent espérer gagner environ 0,5 à deux livres de muscle par mois avec un entraînement de force constant.

Bien que les femmes n’aient pas tendance à prendre du poids de manière aussi spectaculaire que les hommes, les experts estiment que les femmes peuvent gagner à peu près le même montant.

Si vous débutez dans les exercices d’aérobic comme la course à pied ou le vélo, M. Gallucci recommande de commencer petit.

“Tout le monde devrait construire lentement”, a-t-il déclaré. « En aérobie, commencez par 15 à 20 minutes par jour, puis augmentez jusqu’à 30 à 40 minutes. Faites une croissance progressive au cours de la première semaine complète d’exercice jusqu’à ce que vous arriviez à cette opportunité de 30 minutes.

“Quelle que soit l’activité que vous choisissez, mon avis est que sept jours par semaine d’activité aérobique sont parfaits pour vous.”

Soyez cependant plus prudent en matière d’entraînement en force. En effet, pour que les fibres de vos muscles se développent, elles ont besoin de se reposer. Trop de pression peut entraver cette croissance et entraîner des blessures.

“Vous ne voulez jamais vous retrouver dos à dos avec la même partie du corps”, a déclaré M. Gallucci. “Donc, si vous faites quelque chose pour les biceps et les triceps un jour, vous pourriez faire des ischio-jambiers ou des quadriceps le lendemain.”

« Nous pouvons travailler notre cœur tous les jours. Le noyau est la chose la plus importante pour la stabilisation et l’équilibre.