Les experts en épargne estiment que les taux britanniques pourraient bientôt baisser. Voici où investir tant que vous le pouvez

Il pourrait être temps de « les saisir avant qu’ils ne disparaissent » lorsqu’il s’agit de certains des comptes d’épargne les mieux rémunérés, en supposant que les taux d’intérêt britanniques soient maintenant à leur sommet ou s’en approchent.

Il existe des comptes proposés payant plus de 6 %, mais certains experts en épargne ont déclaré cette semaine que ceux qui envisagent de s’inscrire voudront peut-être se lancer, car les meilleures offres pourraient ne pas être disponibles pour très longtemps.

Cela commence peut-être déjà à se produire : ces derniers jours, certaines obligations d’épargne à taux fixe ont vu leur taux réduit.

« Le taux de base ayant potentiellement atteint un sommet plus tôt et plus bas que prévu, nous pourrions commencer à voir [fixed-rate] les obligations sont retirées une fois les tranches remplies », explique Anna Bowes, co-fondatrice du site Savings Champion.

Elle ajoute : « Si vous voyez quelque chose… c’est le moment d’agir. »

Même si nous n’observons généralement pas de nouvelles hausses des taux d’intérêt des obligations à taux fixe après la décision de la Banque d’Angleterre, le 21 septembre, de maintenir le taux de base à 5,25 %, Bowes affirme que nous assistons « encore à un léger mouvement de hausse » sur les obligations à taux fixe. certains tarifs de compte faciles d’accès.

Sarah Coles, responsable des finances personnelles de la plateforme d’investissement Hargreaves Lansdown, affirme que si vous attendez d’obtenir un taux d’épargne fixe élevé, « cela vaut la peine de chausser vos patins », même si elle ajoute : « Même si nous pouvons voir certains de Si les taux les plus compétitifs reculent, nous ne nous attendons pas à des baisses spectaculaires dans un avenir immédiat.

Nous rassemblons ici certains des comptes les mieux rémunérés qui pourraient valoir la peine d’être saisis maintenant si vous avez de l’argent que vous pouvez vous permettre d’épargner.

Le Flex Regular Saver est disponible exclusivement pour les clients de comptes courants de Nationwide. Photographie : Neil Hall/EPA

Le compte payant 8% d’intérêt

Appelé Flex Regular Saver, il est disponible exclusivement pour les clients de comptes courants de Nationwide et arrive en tête du classement des comptes d’épargne réguliers. Si vous n’êtes pas chez Nationwide, la société de crédit immobilier tente d’attirer de nouveaux clients en compte courant en offrant un paiement de 200 £ à toute personne qui y accède en utilisant le service de changement du secteur bancaire.

Le taux d’intérêt de 8 % dure un an et les clients peuvent économiser jusqu’à 200 £ par mois sur le compte géré en ligne, qui permet jusqu’à trois retraits au cours des 12 mois. Si quatre retraits ou plus sont effectués, le taux du compte tombera à 2,15 %.

Si vous versez un maximum de 200 £ dans le Flex Regular Saver le premier jour de chaque mois, après les 12 mois, vous auriez gagné 104 £ d’intérêts.

Tirez-vous le meilleur parti de vos économies ? Photographie : Russell Hart/Alay

Obligations à taux fixe payant 6,2%

Au moment de la rédaction de cet article, les obligations de croissance et de revenu garanties à taux fixe d’un an de National Savings and Investments (NS&I) payant 6,2 % occupaient toujours la première place dans le tableau des meilleurs achats pour les obligations d’épargne à taux fixe d’un an – mais on ne sait pas exactement combien de temps ils resteront là. Ils ont été lancés fin août et se sont probablement révélés extrêmement populaires. Si vous souhaitez bénéficier de ce tarif, il est probablement préférable de postuler le plus tôt possible.

Vous pouvez investir entre 500 £ et 1 million de £ et vous ne pouvez retirer votre argent qu’après la fin des 12 mois. Une fois que vous avez acheté une de ces obligations, vous ne pouvez plus y ajouter d’argent. Vous pouvez cependant acheter davantage d’obligations, en supposant qu’elles soient toujours en vente. (Chaque obligation est un investissement distinct avec sa propre date d’échéance.)

Obligations d’épargne à taux fixe payant 6% ou plus

Ford Money et Ikano Bank sont deux des fournisseurs légèrement plus connus proposant des obligations payant 6,05 %. Ford Money – une division de Ford Motor Company – paie ce taux aux personnes qui bloquent leur argent pendant un an, 18 mois ou deux ans.

Pour obtenir 6,05 % chez Ikano Bank – qui faisait initialement partie d’Ikea et qui appartient toujours à la famille qui a fondé le détaillant – vous devez mettre votre argent de côté pendant deux ans. Si vous optez pour un compte d’un an, le taux est de 6 %.

Les obligations d’épargne les plus rémunératrices, dont le taux est fixe pendant cinq ans, paient un peu moins de 6 %.

Les comptes Ford Money ont un dépôt d’ouverture minimum de 500 £, tandis que chez Ikano Bank, il est de 1 000 £.

Parmi les autres fournisseurs qui, au moment de la rédaction de cet article, proposaient des obligations à taux fixe payant plus de 6 %, citons Sainsbury’s Bank, qui propose une obligation à un an payant 6,01 %.

Les obligations d’épargne les plus rémunératrices dont le taux est fixe sur cinq ans paient un peu moins de 6 % – environ 5,75 % à 5,8 % était le meilleur que vous puissiez obtenir cette semaine, selon le fournisseur de données Moneyfacts – mais si les taux d’intérêt finissent par baisser considérablement par rapport à leur niveau actuel au cours des deux prochaines années, supprimer l’un de ces taux pourrait sembler une décision judicieuse. Cependant, certaines personnes ne voudront pas bloquer leur argent aussi longtemps.

Obligations payant 5,7%

Les épargnants qui souhaitent faire une différence avec leur argent peuvent toujours mettre de l’argent de côté dans les obligations d’épargne verte de NS&I, uniquement en ligne, qui sont fixées pour trois ans.

Il existe des obligations d’épargne à trois ans qui rapportent un peu plus de 5,7 % – par exemple, Ikano Bank en propose une qui rapporte 5,95 %.

Cependant, NS&I bénéficie du soutien du Trésor, qui garantit 100 % de tout ce que vous investissez. En outre, l’argent investi dans les obligations vertes aide à financer des projets choisis par le gouvernement, allant des parcs éoliens offshore et des défenses contre les inondations à la plantation d’arbres et aux programmes agricoles durables.

Pour ouvrir l’un des comptes NS&I, vous devez payer entre 100 £ et 100 000 £, et les épargnants ne pourront pas accéder à leur argent pendant les trois ans.