Les experts du logement, les défenseurs et l’industrie ont un message unifié pour le gouvernement : faites construire plus de logements

Une coalition d’experts en logement, de défenseurs et de représentants de l’industrie demande au gouvernement de revoir ses politiques pour faire construire davantage de logements locatifs.

Ceci est tiré d’un nouveau rapport intitulé Une approche multisectorielle pour mettre fin à la crise du logement locatif au Canadaco-écrit par Mike Moffatt, directeur fondateur du PLACE Center de l’Institut pour la prospérité intelligente, Tim Richter, président et chef de la direction de l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance, et Michael Brooks, chef de REALPAC, un groupe qui représente 130 sociétés immobilières .

« Une grande partie de la conversation est ‘À qui incombe la responsabilité de résoudre cela?’ Et la réponse devrait être « C’est à tout le monde » », a déclaré Moffatt à CBC News.

Le rapport, publié mardi, formule un certain nombre de recommandations pour remédier à la pénurie de logements locatifs dans les plus grandes villes du Canada.

Moffat a déclaré qu’il est de la responsabilité de chacun de résoudre la crise du logement. (Raphaël Tremblay/CBC)

Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le Canada doit construire 5,8 millions de nouvelles maisons – dont deux millions de logements locatifs – d’ici 2030 afin de lutter contre l’abordabilité du logement.

REGARDER | Existe-t-il une solution à la pénurie de logements locatifs au Canada? PNPRENTINGPANEL

Le rapport note que la population de locataires au Canada et le prix des locations ont continué d’augmenter au cours des dernières années.

L’une des principales recommandations du rapport demande au gouvernement fédéral d’assumer un rôle de chef de file et de coordonner avec les provinces, les territoires et les municipalités pour s’assurer que davantage de logements locatifs sont construits.

« C’est trop gros pour qu’un gouvernement ou un secteur puisse le gérer seul et nous espérons donc que le gouvernement fédéral assumera un rôle de leadership et nous rencontrera sur la place pour avoir cette conversation », a déclaré Richter.

Plus précisément, le rapport demande à Ottawa de créer une stratégie nationale de main-d’œuvre – en collaboration avec d’autres ordres de gouvernement, des syndicats et des établissements d’enseignement – pour s’assurer que le Canada dispose de suffisamment de main-d’œuvre qualifiée pour construire le nombre d’unités nécessaires pour répondre aux besoins des locataires. .

Il appelle également à des réformes financières pour garantir la viabilité des logements locatifs pour les constructeurs et les promoteurs. Brooks a déclaré que les coûts pour l’industrie ont augmenté au point où le nombre de projets de construction d’unités locatives devrait baisser considérablement dans les années à venir.

« Nous avons un problème qui risque de s’aggraver avant de s’améliorer sans changer certains éléments », a-t-il déclaré.

Brooks a déclaré que le Canada pourrait voir une baisse du nombre de projets de construction locative dans les années à venir en raison de l’augmentation des coûts. (Soumis par Michael Brooks)

Certaines des solutions financières proposées par le rapport comprennent la création d’un crédit d’impôt pour les promoteurs qui investissent dans des logements locatifs communautaires et le report de l’impôt sur les gains en capital lorsqu’un projet de logement locatif est vendu et que le produit est réinvesti dans la construction d’autres logements locatifs.

Le rapport demande également au gouvernement d’offrir un financement à taux fixe par l’intermédiaire de la SCHL ou de la Banque de l’infrastructure du Canada pour les constructions locatives.

Afin de mieux aider les locataires à faible revenu, le rapport suggère un avantage fiscal ciblé sur le logement pour les familles consacrant plus de 30 % de leur revenu au loyer.

REGARDER | L’abordabilité du logement se détériore pour les personnes à faible revenu, selon une étude L’abordabilité du logement se détériore pour les personnes à faible revenu, selon une étude La hausse du coût de la vie a rendu presque impossible de trouver des logements locatifs abordables tout en touchant le salaire minimum. Cette tendance s’étend à tout le pays, selon une étude du Centre canadien de politiques alternatives.

Le rapport contient également des recommandations que les partis d’opposition fédéraux appuieraient.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a suggéré dans le passé que le gouvernement fédéral devrait lier le financement des infrastructures aux municipalités aux approbations locales de permis de logement. De même, le rapport suggère que le gouvernement fédéral lie le financement aux objectifs municipaux en matière de logement.

Le rapport suggère également que le gouvernement renonce à la TPS sur la construction de logements locatifs, ce que le chef du NPD Jagmeet Singh a réclamé.

Les auteurs ont déclaré qu’ils espéraient que leur rapport enverrait un signal à tous les gouvernements de différentes allégeances politiques pour qu’ils travaillent ensemble pour résoudre la crise du logement.

« Il s’agit de communication et de collaboration », a déclaré Brooks. « Réunissez-vous dans une pièce et parlez-vous et faites en sorte que cette conversation soit basée sur des preuves. »

« Je pense que nous avons tous été agréablement surpris de voir à quel point il y avait un terrain d’entente », a déclaré Richter à propos du travail sur le rapport avec ses deux co-auteurs.

« Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis sûr que nous ne sommes pas d’accord, mais il y en a plus sur lesquelles nous sommes d’accord que sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord et je pense que vous le voyez dans le rapport », a-t-il déclaré.

Richter a déclaré qu’il espère que les politiciens, les défenseurs et l’industrie pourront travailler en collaboration sur des solutions de logement. (Radio-Canada)

Lors d’une conférence de presse lundi soir, le ministre du Logement, Sean Fraser, a déclaré que son gouvernement cherchait des moyens d’accélérer la construction de logements grâce à des subventions et d’autres incitations.

« En ce moment, nous voulons faire baisser le coût de la vie. Cela inclut de faire baisser le coût du loyer pour les gens en construisant davantage de logements locatifs construits à cet effet dans tout le pays », a-t-il déclaré. « Si vous êtes une personne qui souhaite travailler dans ce pays, il est inacceptable que vous ne puissiez pas vous offrir un logement dans la communauté que vous appelez chez vous. »

Il a également déclaré aux journalistes à Vancouver que les anciens gouvernements fédéraux étaient préoccupés par la fourniture de logements subventionnés aux personnes à faible revenu, mais il y a eu un changement fondamental alors que les professionnels qui travaillent ont également du mal à se payer une maison.

« Pendant la majeure partie du dernier demi-siècle, les gouvernements fédéraux de différentes allégeances partisanes, soit dit en passant, libéraux et conservateurs, se sont éloignés de la promotion du logement abordable dans ce pays », a-t-il déclaré.

« Cela n’aurait jamais dû arriver, mais c’est arrivé. »