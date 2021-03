L’Ever Given, un navire battant pavillon panaméen qui transporte des marchandises entre l’Asie et l’Europe, a couru mardi dans l’étroit canal artificiel séparant l’Afrique continentale de la péninsule du Sinaï. Depuis, les efforts pour libérer le navire à l’aide de dragues, de creusage et de l’aide des marées hautes n’ont pas encore poussé le porte-conteneurs sur le côté. Les autorités égyptiennes et d’autres devaient recommencer les travaux pour libérer le navire jeudi matin après s’être arrêtés pour la nuit.

Un cargo a immobilisé le canal de Suez et le monde. Le conteneur, de la taille d’un gratte-ciel, a étouffé la circulation dans les deux sens le long du canal de Suez en Égypte et a créé ce que l’on appelle le plus grand embouteillage maritime au monde. Les tentatives pour dégager la voie à l’aide de remorqueurs et de pelleteuses n’ont pas réussi à déloger l’énorme porte-conteneurs coincé dans le canal de Suez.

