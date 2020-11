Les experts disent qu’il n’est pas illégal d’embrasser des parents à Noël, mais cela ne signifie pas que vous devriez

Ce n’est pas parce qu’il est légal d’embrasser des proches à Noël que vous devriez le faire, ont averti les experts de Downing Street.

Le professeur Chris Whitty et Sir Patrick Vallance ont déclaré qu’ils voulaient que les gens voient leur famille «parce que c’est tout ce que Noël est».

Mais le médecin-chef du gouvernement et le conseiller scientifique en chef ont ajouté qu’ils n’encourageraient pas les Britanniques à embrasser les anciens membres de leur famille.

Leurs mots sévères sont venus lorsque Boris Johnson a supplié les gens de monter à bord avec de nouveaux niveaux de coronavirus.

Il a insisté sur le fait qu’il existe une voie de «fuite» pour les zones des niveaux supérieurs – seul le professeur Whitty avertit immédiatement que le niveau 1 est un vain espoir.

Le professeur Chris Whitty et Sir Patrick Vallance ont déclaré qu’ils voulaient que les gens voient leur famille “ parce que c’est tout à propos de Noël ”

Répondant à une question d’un journaliste lors de la conférence de presse de Downing Street ce soir, le professeur Whitty a déclaré: “ Voudrais-je que quelqu’un voie sa famille? Bien sûr, c’est ce qu’est Noël.

«Mais est-ce que j’encouragerais quelqu’un à embrasser et à embrasser sa famille? Non, je ne le ferais pas. Ce n’est pas contraire à la loi, et c’est tout le problème – vous pouvez le faire dans le respect des règles en vigueur, mais cela n’a pas de sens car vous pourriez être porteur du virus.

“ Et si vous avez un parent âgé, ce ne serait pas la chose que vous voulez faire dans une période où nous courons jusqu’à un point où nous pourrions réellement être en mesure de traiter les personnes âgées.

«Je pense donc que les gens doivent juste avoir du bon sens et je pense que c’est ce que je pense que les gens vont faire.

«Le fait que vous puissiez faire quelque chose, cela est vrai dans tant d’autres domaines de la vie, ne signifie pas que vous devriez le faire.

«En réponse à votre question directe sur ce que je vais faire, en fait, je serai dans les barrières.

Sir Patrick a ajouté: “ Pour réduire les chiffres, ne faites pas des choses inutiles ce Noël, essayez de vous assurer d’éviter les comportements qui propageraient la maladie.

Assurez-vous que si vous êtes dans une maison avec d’autres ménages, vous l’avez bien ventilée et prenez les précautions.

«Gardez vos distances là où vous le pouvez, ce sont les mêmes règles de base que nous devons appliquer et je pense que c’est difficile.

Comment le gouvernement décide-t-il dans quels domaines sont classés? Boris Johnson a promis de baser l’allocation des niveaux sur le «bon sens», et le «plan d’hiver» du gouvernement a défini une série de paramètres à utiliser. Elles sont: Taux de détection des cas dans tous les groupes d’âge;

Taux de détection des cas dans les plus de 60 ans;

La vitesse à laquelle les cas augmentent ou diminuent;

Taux de positivité (le nombre de cas positifs détectés en pourcentage des tests effectués); et

Pression sur le NHS, y compris l’occupation actuelle et prévue. Cependant, il n’y a pas de points de déclenchement numériques spécifiques, et le document ajoute qu’il y aura «une certaine flexibilité pour pondérer ces indicateurs les uns par rapport aux autres selon le contexte». “Par exemple, la capacité hospitalière dans une zone donnée devra être considérée à la lumière de la capacité des zones voisines et de la faisabilité de déplacer les patients”, indique le document. «Les taux de détection des cas devront être pondérés en fonction du fait que la propagation du virus semble être localisée dans des communautés particulières.

“ Ce ne sera pas un Noël normal, mais si vous voulez établir ces liens avec la famille, cela doit être fait de manière à vous assurer de ne pas augmenter le risque de, je pense que Chris a dit le risque. étreindre des parents âgés n’est pas quelque chose à faire.

«Cela augmentera la propagation à la population vulnérable. Le professeur Whitty a ajouté: “Il veut survivre pour chasser à nouveau.”

Ailleurs dans le briefing, le PM a insisté sur le fait que le système Tier sera moins “ intrusif ” que le verrouillage général qu’il est prévu de remplacer à partir du 2 décembre.

Il a souligné qu’il existait un mécanisme permettant aux zones qui réussissent à réduire leurs taux d’infection de faire alléger les bordures.

“Votre niveau n’est pas votre destin, chaque zone a les moyens de s’échapper”, a déclaré le Premier ministre.

Mais le professeur Whitty a adopté un ton très différent, suggérant qu’il y a peu de chances que quiconque descende au niveau 1 car les restrictions sont si laxistes que les cas augmentent inévitablement.

Le médecin-chef a déclaré que cela n’était possible que pour les endroits où le taux de cas est actuellement extrêmement bas. Il a déclaré que les ajustements aux niveaux ne seraient que «principalement» à la baisse.

Saisissant la contradiction, le député conservateur Mark Harper a tweeté: “ Cela suggère plutôt que si vous êtes au niveau 2, c’est votre destin – au moins jusqu’au printemps. ”

Dans le cadre des allocations annoncées aujourd’hui, seulement 700 000 personnes – un pour cent de la population – seront soumises au degré de restriction le plus souple. Avant le 5 novembre, il y en avait 29 millions dans le niveau le plus bas.

Pendant ce temps, environ 55 millions d’habitants se trouveront dans les deux niveaux les plus difficiles après la fin du verrouillage national général le 2 décembre.

Cela a déclenché un énorme contrecoup, avec de la colère face au manque de seuils fermes pour entrer et sortir de Tiers, et de nombreux députés locaux dans les zones à faible infection, furieux d’être regroupés avec les points chauds à proximité.

Le gouvernement a publié une explication narrative des raisons pour lesquelles chaque domaine entre dans chaque niveau, mais a rejeté les appels à utiliser des points de déclenchement numériques.

Un grand nombre de hauts conservateurs ont menacé de se rebeller lors d’un vote serré sur les plans la semaine prochaine.