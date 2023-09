Les experts disent qu’il est maintenant temps pour les enfants de se faire vacciner contre la COVID

26 septembre 2023 – L’automne est là, les écoles reprennent et les épices de citrouille sont dans l’air. Il en va de même pour le rappel annuel aux parents de s’assurer que les vaccinations de leurs enfants contre les infections respiratoires sont à jour, notamment contre le grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS). Cette année aussi, le CDC recommande une mise à jour COVID 19 shot pour toute personne âgée de 6 mois et plus.

Les nouvelles recommandations sont que les enfants de 5 ans et plus reçoivent au moins une dose des vaccins Pfizer ou Moderna mis à jour, et que ceux âgés de 6 mois à 4 ans reçoivent deux doses de l’un ou l’autre vaccin (l’une des doses étant le vaccin mis à jour).

Les jabs de cette année sont légèrement différents des précédents Vaccins contre le covid. Non seulement ils ciblent une mutation spécifique du virus appelée XBB.1.5 et ses variantes associées, mais ils devraient également offrir une protection contre les souches liées à une augmentation des cas et des hospitalisations au cours de l’été.

Pourtant, plus de la moitié des enfants américains âgés de 6 mois à 17 ans n’ont pas reçu une première injection contre le COVID-19, selon l’Académie américaine de pédiatrie. De plus, des inquiétudes – souvent erronées – concernant la sécurité des vaccins contre la COVID-19 et le potentiel d’effets secondaires à long terme chez les enfants et les adolescents – comme une inflammation du muscle cardiaque (myocardite) ou un syndrome inflammatoire multisystémique (DIVERS-Cune réponse immunitaire sévère qui affecte plusieurs organes) – continuent d’avoir un impact sur le choix des parents et des tuteurs de vacciner ou non leurs enfants.