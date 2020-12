SIOUX FALLS, SD (AP) – Alors qu’une grande partie du pays connaît une augmentation des taux de virus, un sursis face à une flambée dévastatrice du coronavirus dans le Haut-Midwest a apporté un soulagement prudent aux responsables de la santé, bien qu’ils craignent que les infections restent endémiques et que les rassemblements de vacances pourraient raviver les pires flambées de la pandémie.

Les États des parties nord du Midwest et des Grandes Plaines ont connu les pires taux d’infections à coronavirus du pays dans les semaines précédant Thanksgiving, étirant les hôpitaux au-delà de leur capacité et conduisant à des États tels que le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Minnesota, l’Iowa et le Wisconsin rapportant une partie des les décès par habitant les plus élevés du pays en novembre.

Mais au cours des deux dernières semaines, ces États ont vu leurs cas quotidiens moyens baisser, avec des baisses allant de 20% dans l’Iowa à 66% dans le Dakota du Nord, selon les chercheurs de Johns Hopkins. Depuis la mi-novembre, toute la région est revenue à des niveaux similaires à ceux observés en octobre.

«Nous sommes dans un endroit où nous avons contrôlé le feu, mais il serait très facile pour lui de se réveiller si les conditions étaient réunies», a déclaré Ryan Demmer, épidémiologiste à l’École de santé publique de l’Université du Minnesota.

Pour une région qui était un signe avant-coureur des vagues de virus qui sévissent maintenant dans une grande partie du pays, la direction positive dans le Midwest offre l’espoir que les gens pourront se rallier pour prendre au sérieux les précautions virales en attendant les vaccins pendant ce que les experts pensent être les derniers mois de la pandémie.

Les gouverneurs ont utilisé les chiffres en baisse pour justifier leurs approches divergentes de la lutte contre la pandémie, voire des joutes parfois. Dans le Minnesota, le gouverneur Tim Walz, un démocrate, a défendu le maintien de certaines restrictions jusqu’au début de janvier, affirmant que les limites des bars et des restaurants fonctionnaient. Dans le Dakota du Sud voisin, la gouvernante républicaine Kristi Noem a fait valoir le contraire, utilisant la récente baisse des effectifs dans son État pour faire valoir que les mandats masqués ne font aucune différence.

L’histoire continue

Mais certains épidémiologistes pensent que le facteur le plus convaincant pour beaucoup de ceux qui ont redoublé d’efforts pour prévenir les infections est peut-être qu’ils ont subi le virus à un niveau personnel. Au fur et à mesure que la pandémie se propageait dans les communautés du Midwest, de plus en plus de personnes ont vu des proches, des amis ou des connaissances tomber malades ou mourir.

«C’est la religion du trou du renard – tout devient beaucoup plus réel lorsque le gars à côté de vous se fait tirer dessus», a déclaré le Dr Christine Petersen, directrice du Center for Emerging Infectious Diseases à l’Université de l’Iowa. «Tout à coup, votre hôpital local est plein et votre sœur, tante ou grand-mère est à l’hôpital.»

Selon les données du COVID Tracking Project, environ une personne sur 278 dans les États du nord du Wisconsin au Montana a nécessité des soins hospitaliers pour le COVID-19. Dans les communautés soudées, ces expériences sont frappantes.

L’épidémie de virus était si répandue début novembre que presque tout le monde a connu une personne gravement touchée par le COVID-19, a déclaré le Dr James Lawler du Global Center for Health Security de l’Université du Nebraska Medical Center.

«Cela semble ramener les choses à la maison d’une manière que le simple fait d’en parler plus tôt ne l’a pas fait», a-t-il déclaré, notant qu’il a observé plus de personnes portant des masques faciaux, ainsi que d’éviter les rassemblements, les fêtes et les repas à l’intérieur.

Jusqu’à l’automne, le Haut-Midwest n’avait pas connu les flambées généralisées et les taux de mortalité élevés que d’autres régions du pays ont connus au cours des premiers mois de la pandémie. Beaucoup ont adopté des approches laxistes des mesures d’atténuation des virus. Les gouverneurs républicains de la région ont évité les mandats du gouvernement pour le port de masque ou d’autres efforts pour prévenir les infections.

De nombreux experts de la santé ont averti que la région était mûre pour des infections généralisées, d’autant plus que le temps se refroidissait et que les gens se rassemblaient à l’intérieur, facilitant la propagation du coronavirus.

«Une fois que la boule de neige a commencé, elle a fait tomber tout le monde», a déclaré Petersen. «Nous savions que cela allait arriver. Ce sont ceux qui ont pris les précautions et qui ont doublé qui ont fait un peu mieux, mais nous savions que ça allait être difficile, quoi qu’il arrive.

Petersen a attribué les efforts renouvelés pour ralentir les infections à une combinaison de facteurs: avertissements des responsables de la santé et du personnel médical que les hôpitaux se remplissaient; certains gouverneurs républicains ont ordonné de porter des masques; et l’expérience vécue de la pandémie. D’autres experts affirment que certaines poches de personnes, telles que celles qui travaillent dans des usines de conditionnement de viande où les infections étaient répandues, avaient connu des taux d’infection si élevés que le virus a ralenti.

Mais dans la région, beaucoup craignaient que le succès en évitant un pic de Thanksgiving ne soit annulé par les célébrations de Noël et du Nouvel An. Petersen craignait que les gens aient décidé de renoncer aux rassemblements de Thanksgiving, pour avoir des célébrations familiales à Noël. En tant que Midwestern, elle a reconnu qu’il était difficile de résister au tirage au sort pour se réunir en famille en vacances.

«J’espère que beaucoup d’entre nous ne se sentiront pas coupables dans quelques semaines», a-t-elle déclaré.

___

Funk a rapporté de Norfolk, Nebraska. Steve Karnowski de Minneapolis a contribué à ce rapport.