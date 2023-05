Les experts disent que le plan de Poilievre de refuser la libération sous caution serait probablement inconstitutionnel

OTTAWA –

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a déclaré cette semaine que s’il devenait premier ministre, son gouvernement adopterait une loi pour refuser aux récidivistes violents l’accès à la mise en liberté sous caution. .

« Un récidiviste violent, nouvellement arrêté pour une autre infraction grave avec violence, devra purger toute sa peine en prison », a déclaré Poilievre aux journalistes à Ottawa mardi.

« Pas de caution, ni de libération conditionnelle anticipée. C’est du bon sens. »

Les commentaires du chef de l’opposition sont venus en réponse à l’annonce par le gouvernement fédéral de son propre plan de réforme des lois canadiennes sur la libération sous caution en introduisant des mesures rendant plus difficile la libération sous caution de certains récidivistes violents.

Les libéraux ont introduit les changements proposés en réponse aux pressions croissantes des provinces, des associations de policiers et des groupes de défense des droits des victimes pour renforcer le système au milieu d’une série de crimes très médiatisés.

Poilievre a déclaré que les mesures ne vont pas assez loin pour améliorer la sécurité publique. Mais les experts ont réagi à sa proposition alternative avec scepticisme.

Boris Bytensky, un avocat de la défense pénale, a déclaré qu’une législation qui refuserait à certains accusés l’accès aux audiences sur le cautionnement ne serait pas conforme à la Constitution.

L’approche ne tient pas compte de la possibilité d’innocence, a-t-il dit.

« Quelque part là-dedans, il devrait y avoir de la place pour qu’une personne soit déclarée non coupable. Parce que vraisemblablement, nous ne condamnons pas les gens tant qu’ils n’ont pas été reconnus coupables au-delà de tout doute raisonnable », a-t-il déclaré.

« Mais cela ne semble pas être inclus dans le récit. »

Bytensky a déclaré que Poilievre semble suggérer que l’existence d’un casier judiciaire signifie que les gens devraient être présumés coupables et condamnés dès que possible afin qu’ils puissent rester derrière les barreaux.

« C’est essentiellement ce qu’il dit que son gouvernement s’engage à faire, s’il est élu, donc je suis un peu surpris par cela. »

Danardo Jones, professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université de Windsor, a déclaré que d’un point de vue juridique constitutionnel, la promesse n’a pas « énormément de sens ».

« Je ne sais pas vraiment quelle société ces gens imaginent, si c’est une société où il n’y a pas de risque, ou une société où il n’y a pas de crime », a-t-il déclaré.

« J’adorerais vivre dans une société comme celle-là, mais je ne sais pas si des mesures criminelles draconiennes vont inaugurer une société comme celle-là. »

Environ 70 % des personnes qui se trouvent déjà dans des centres de détention canadiens y sont parce qu’on leur a refusé la mise en liberté sous caution, a déclaré Jones.

« Ensuite, nous allons voir une représentation encore plus élevée dans notre établissement de détention provincial de personnes qui n’ont pas été condamnées au criminel pour l’infraction pour laquelle elles ont été accusées », a-t-il déclaré.

Nicole Myers, une sociologue de l’Université Queen’s qui possède une expertise en matière de liberté sous caution et de détention avant procès, a déclaré que l’idée « ignore complètement les principes fondamentaux de notre système de justice pénale » et le fait que le droit d’être libéré sous caution raisonnable est protégé par la Charte des Droits et libertés. C’est un droit qui a été affirmé à maintes reprises par la Cour suprême.

Le discours de Poilievre semble être davantage sur la politique, a déclaré Myers.

« Il essaie de saisir et d’exploiter la peur et l’inquiétude du public. »

Le slogan que Poilievre utilise pour promouvoir l’idée qu’il faudrait renoncer au droit de certains délinquants à des audiences sur le cautionnement — « prison, pas caution » — est « malavisé », a déclaré Myers.

« Nous n’avons pas de système de libération sous caution indulgent dans ce pays. Depuis 2004, nous avons eu plus de personnes en détention avant le procès qu’en détention provinciale condamnée », a-t-elle déclaré.

De plus, elle a déclaré que passer du temps en prison rend les gens plus susceptibles de commettre une infraction après leur libération.

Et si les personnes qui sont finalement condamnées passent plus de temps en prison à attendre un procès, alors le temps sera réduit à la fin de leur peine après leur condamnation, a ajouté Myers.

« S’il était réellement intéressé par la sécurité publique, comme il le dit apparemment, nous n’essaierions pas de mettre plus de gens en prison. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 mai 2023.