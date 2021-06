Les experts disent que la structure en forme de haricot dans la mer d’Arabie pourrait être un assemblage de plancton

Depuis qu’une structure en forme de haricot dans la mer d’Arabie, à environ sept km à l’ouest de la côte de Kochi, a été mise en place à l’aide de l’image satellite de Google Maps montrant la formation d’une « île » sous la mer, des pourparlers ont commencé, que seul un détail étude révélerait ce que c’est.

Les experts ont exprimé des doutes quant à la possibilité qu’il s’agisse même d’un assemblage de plancton en masse.

Cela a été remarqué pour la première fois par la Chellanam Karshika Tourism Development Society lorsque son président XJKalipparambil a partagé l’image qui selon lui était d’environ 22 km² (8 km de long et 3,5 km de large).

S’adressant à l’IANS, ancien directeur de la recherche à l’Université des pêches et des études océaniques du Kerala (KUFOS), KVJayachandran a déclaré que lui aussi avait lu et entendu parler de ce phénomène dans les médias.

« Ce que c’est, ne peut être prouvé que par des études appropriées et pour ces agences comme KUFOS et CUSAT (Cochin University of Science and Technology) peuvent prendre les devants et je suis sûr qu’ils le feront.

« D’après ce que j’ai lu à ce sujet, il y a de fortes chances qu’il y ait un assemblage de plancton sous forme de masse, car de telles formations peuvent être capturées par imagerie satellite. De plus, je n’ai trouvé dans aucun des rapports la présence de dépôts de sol », a déclaré Jayachandran et a ajouté que ce phénomène est couramment observé dans les localités situées à l’intérieur des temples.

Pendant ce temps, le vice-chancelier de KUFOS, K. ​​Riji John a également souligné que seule une enquête appropriée peut permettre de déterminer la nouvelle structure.

« Faire un commentaire ou une opinion sur ce phénomène à ce stade est trop tôt et ce sera trop prématuré. Dans un premier temps, nous allons maintenant convoquer une réunion des agences qui travaillent dans ce domaine et une fois que nous aurons fait cela, nous contacterons le gouvernement de l’État pour faire avancer nos études », a déclaré John.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici