Les gens se tiennent la main sur la Cinquième Avenue au milieu de la pandémie de coronavirus le 10 avril 2021 à New York.

Un article du mois dernier dans la revue scientifique Nature a souligné cinq raisons pour lesquelles il n’est peut-être pas possible d’obtenir l’immunité collective. Le rapport indique que les obstacles à l’immunité collective comprennent: de nouvelles variantes, une diminution de l’immunité et des questions quant à savoir si les vaccins empêchent réellement la transmission.

« Je pense que chaque partie du monde atteindra l’immunité collective tôt ou tard », a déclaré Benjamin Cowling, chef de la division d’épidémiologie et de biostatistique à la School of Public Health de l’Université de Hong Kong. Différentes communautés peuvent y arriver par des vaccinations, des infections ou une combinaison des deux, a-t-il ajouté.

C’est considéré comme une voie vers la normalité, et ce que les médecins et les dirigeants politiques discutent souvent lorsqu’ils parlent de vaincre Covid-19.

Alors que les vaccins Covid se déploient dans le monde, beaucoup attendent avec impatience d’atteindre «l’immunité collective» – lorsque la maladie ne se transmet plus rapidement parce que la plupart de la population est immunisée en raison des vaccinations ou après avoir été infectée.

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden, a déclaré que 75% à 85% des personnes doivent être vaccinées pour créer un «parapluie» d’immunité qui empêche le virus de se propager. Fisher estime que ce chiffre est d’environ 70%.

«Arriver à… 70% est possible, mais il y a beaucoup de menaces», a-t-il dit, expliquant que le pourcentage d’une population immunisée contre Covid-19 chuterait si l’immunité se dissipait, rendent les vaccins moins efficaces.

«L’immunité collective est quelque chose de très agréable et conceptuel à viser, mais c’est plus compliqué que cela», a-t-il déclaré lors d’un appel. « Si vous voulez appeler un nombre magique d’environ 70%, alors tout ce que je dis, c’est que c’est très difficile à atteindre et à maintenir. »