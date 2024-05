Les experts détectent des signes de risque cardiométabolique chez les enfants dès l’âge de 3 ans. Voici l’aliment qui, selon eux, est lié

Inscrivez-vous à l’émission Eat, But Better: Mediterranean Style de CNN. Notre guide en huit parties vous montre un délicieux mode de vie alimentaire soutenu par des experts qui améliorera votre santé pour le reste de votre vie..

Les aliments ultratransformés que vos enfants consomment aujourd’hui pourraient les exposer à un plus grand risque de problèmes cardiométaboliques – comme les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète – à l’âge adulte, suggère une nouvelle étude.

« Notre étude met en évidence l’importance de promouvoir la substitution des aliments ultra-transformés par des alternatives plus saines, telles que des options non transformées ou peu transformées, dans les efforts visant à prévenir d’autres problèmes de santé cardiométaboliques chez les enfants », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Nancy Babio, professeur agrégé de l’Université Rovira I Virgili et chercheur de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili et CIBEROBN en Espagne.

De cette étude, les familles et les institutions devraient comprendre à quel point la petite enfance pose les bases des problèmes traités à l’âge adulte, a déclaré le Dr Stuart Berger, cardiologue pédiatrique et président de la section de cardiologie et de chirurgie cardiaque de l’American Academy of Pediatrics. Il n’a pas été impliqué dans la recherche.

L’étude, publiée vendredi dans JAMA Network Open, a analysé les données de plus de 1 400 enfants âgés de 3 à 6 ans recrutés dans les écoles de sept villes d’Espagne.

Les soignants des enfants ont rencontré les chercheurs en personne et ont rempli des questionnaires à domicile sur l’activité physique, la consommation alimentaire et la démographie de 2019 à 2022, selon l’étude.

Les chercheurs ont divisé les données des enfants en trois groupes en fonction de la quantité d’aliments ultra-transformés qu’ils ont consommés. Les enfants qui consommaient le plus d’aliments ultra-transformés étaient plus susceptibles de présenter des facteurs de risque tels qu’un indice de masse corporelle, une tension artérielle systolique et un rapport taille/taille plus élevés, selon l’étude.

Aliments ultra-transformés sont ceux qui contiennent des ingrédients « jamais ou rarement utilisés dans les cuisines, ou des classes d’additifs dont la fonction est de rendre le produit final agréable au goût ou plus attrayant », selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Ces ingrédients – présents dans des produits tels que les sodas, les chips, les soupes emballées, les nuggets de poulet et la crème glacée – peuvent inclure des conservateurs contre les moisissures ou les bactéries, des colorants artificiels, des émulsifiants pour arrêter la séparation et du sucre, du sel et des graisses ajoutés ou modifiés pour rendre les aliments plus sains. attirant.

« Les Américains mangent chaque jour des aliments ultra-transformés », a déclaré le Dr Andrew Freeman, directeur de la prévention cardiovasculaire et du bien-être au National Jewish Health de Denver. Il n’a pas été impliqué dans la recherche.

Dans une étude publiée le 8 mai, un groupe d’Américains consommait au moins trois portions d’aliments ultra-transformés par jour, un groupe consommant en moyenne sept portions par jour. l’étude a montré.

De nombreuses études ont montré les effets négatifs des aliments ultra-transformés sur la santé des adultes, mais l’étude de vendredi est parmi les premières à montrer l’impact qu’ils peuvent avoir sur la santé cardiométabolique des jeunes enfants, a déclaré Berger, également professeur de pédiatrie à Ann & Robert. Hôpital pour enfants H. Lurie à Chicago.

« Ce sujet particulier, la consommation d’aliments ultra-transformés et les risques, est un sujet très important chez les enfants », a-t-il déclaré.

Les aliments ultratransformés que consomment aujourd’hui les enfants pourraient avoir des effets durables, suggère une nouvelle étude. -Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Commencer jeune

L’étude est observationnelle, ce qui signifie que même si les chercheurs peuvent identifier une association entre la quantité d’aliments ultra-transformés consommés par les enfants et leur santé, ils ne peuvent pas dire que l’un est la cause de l’autre, a déclaré Berger.

Néanmoins, il est crucial de faire attention aux aliments ultra-transformés destinés aux jeunes enfants, car la manière dont ils s’alimenteront pour le reste de leur vie dépendra grandement de leur alimentation précoce, a-t-il déclaré.

« Ce que nous savons, c’est que les personnes qui mangent d’une certaine manière, même les mères qui mangent in utero, déterminent les préférences de bébé », a déclaré Freeman. « De nombreuses publications ont montré que ce que nous mangeons tôt dans la vie… prépare en fait le terrain pour ce qui se passera dans le futur. »

Il est plus facile de modifier l’alimentation de votre enfant des aliments ultra-transformés vers des options plus fraîches lorsqu’il est très jeune, a déclaré Berger.

Ultra pratique

Le problème est qu’il n’est pas facile pour tout le monde d’éviter les aliments ultra-transformés.

L’étude a révélé que les enfants ayant la plus grande quantité d’aliments ultra-transformés dans leur alimentation avaient des mères plus jeunes, un IMC plus élevé et des niveaux d’éducation et d’emploi inférieurs.

Dans les endroits où les aliments frais peuvent être plus difficiles à obtenir, les aliments ultra-transformés sont plus accessibles et moins chers, a déclaré Freeman.

« Les aliments ultra-transformés sont également ultra-pratiques », a-t-il déclaré. « En conséquence, les gens les recherchent lorsqu’ils nourrissent leurs enfants, et leurs enfants n’ont pas faim, mais ils sont remplis de tous ces différents produits chimiques, substances, assaisonnements, sels de sucres et tout ce dont ils deviennent très dépendants. »

Freeman a souligné que donner aux enfants des aliments ultra-transformés sans également leur fournir des fruits et légumes frais les expose à des problèmes à long terme.

Il est essentiel d’ajouter des aliments plus nutritifs et d’encourager autant que possible l’activité physique, a ajouté Berger.

« Si vous pouvez faire quelque chose pour créer un mode de vie sain dès le début, il y a de fortes chances que vous puissiez éliminer les syndromes métaboliques plus tard dans la vie comme le diabète, l’obésité et toutes les complications associées au diabète et à l’obésité », a-t-il déclaré.

