Une branche des Nations Unies a condamné le rapport «choquant» de la Race Commission ordonné par Boris Johnson et a appelé à la mise au rebut du corps.

L’étude largement critiquée est critiquée pour «ignorer les disparités raciales» et pour «rejeter la responsabilité des effets du racisme sur les personnes les plus touchées par celui-ci».

«En 2021, il est stupéfiant de lire un rapport sur la race et l’ethnicité qui reconditionne les tropes et stéréotypes racistes dans les faits, déforme les données et fait une mauvaise application des statistiques et des études», déclarent des experts du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Ils concluent: «La réalité est que les personnes d’ascendance africaine continuent de connaître de mauvais résultats économiques, sociaux et sanitaires à des taux largement disproportionnés au Royaume-Uni.»

La déclaration attaque également «la représentation mythique de l’esclavage dans le rapport est une tentative de désinfecter l’histoire du commerce des esclaves africains».

Notoirement, il a souligné «une nouvelle histoire sur l’expérience des Caraïbes qui parle de la période de l’esclavage non seulement sur le profit et la souffrance, mais comment les peuples africains se sont transformés culturellement en une Afrique / Grande-Bretagne remodelée».

Les experts disent: « C’est une tactique répréhensible, bien que pas inconnue, employée par beaucoup dont la richesse provenait directement de l’esclavage d’autrui, depuis que l’esclavage a été interdit. »

L’attaque est la dernière d’une vague de critiques depuis la publication de la Commission sur les disparités raciales et ethniques, compilée par un panel trié sur le volet par le n ° 10, il y a trois semaines.

Il a conclu que l’injustice raciale existe toujours, mais a rejeté le concept de «racisme institutionnel» et a soutenu que la géographie, la famille, le milieu socio-économique, la culture et la religion ont plus d’impact sur les chances dans la vie.

Au moins 20 organisations et individus qui figuraient sur la liste des parties prenantes se sont depuis éloignés de ses conclusions controversées.

La British Medical Association a rejeté l’argument central selon lequel le racisme structurel n’est pas un facteur majeur affectant la vie de nombreux citoyens appartenant à des minorités ethniques.

L’organe des Nations Unies a déclaré qu’il «blâme les parents seuls pour les mauvais résultats, ignorant les disparités raciales et la nature racialisée des mauvais résultats qui existent malgré une prévalence accrue des familles monoparentales».

Et il attaque la conclusion selon laquelle «s’il peut y avoir des actes de racisme manifestes au Royaume-Uni, il n’y a pas de racisme institutionnel».

«Le rapport ne fournit aucune preuve pour cette affirmation, mais blâme ouvertement la politique identitaire, dénigre les analyses complexes de la race et de l’ethnicité», affirme le communiqué.

Il «présente des inexactitudes choquantes et / ou des malentendus sur la collecte de données et la recherche sur les méthodes mixtes, cite le« pessimisme »,« l’inflation linguistique »et« l’émotion »comme bases pour se méfier des données et des récits associés au racisme et à la discrimination raciale, et tente de délégitimer les données fondée sur l’expérience vécue tout en rejetant la responsabilité des effets du racisme sur les personnes les plus touchées par celui-ci », affirment les experts.

La Commission «devrait être dissoute ou reconstituée pour donner la priorité à un examen authentique et rigoureux de la race, plutôt qu’à un effacement politisé des réalités racialisées que vivent les Noirs Britanniques».