Les experts déplorent des mesures simples non prises avant la dernière poussée de COVID

Avec de nouvelles variantes d’omicron qui ont à nouveau augmenté les admissions à l’hôpital et les décès ces dernières semaines, les États et les villes repensent leurs réponses et la Maison Blanche intensifie ses efforts pour alerter le public.

Certains experts ont déclaré que les avertissements sont trop peu, trop tard.

La variante hautement transmissible BA.5 représente désormais 65% des cas, son cousin BA.4 contribuant à 16% supplémentaires. Les variants ont montré une capacité remarquable à contourner la protection offerte par l’infection et la vaccination.

“Il est bien plus tard que l’avertissement aurait pu être diffusé”, a déclaré le Dr Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute, qui a qualifié BA.5 de “la pire variante à ce jour”.

Les tendances mondiales pour les deux mutants sont apparentes depuis des semaines, ont déclaré les experts – ils surpassent rapidement les variantes plus anciennes et poussent les cas plus haut où qu’ils apparaissent. Pourtant, les Américains ont jeté leurs masques et se sont replongés dans les voyages et les rassemblements sociaux. Et ils ont largement ignoré les injections de rappel, qui protègent contre les pires résultats de COVID-19. Les tribunaux ont bloqué les mandats fédéraux de masque et de vaccin, liant les mains des responsables américains.

“Nous apprenons beaucoup de la façon dont le virus agit ailleurs et nous devrions appliquer les connaissances ici”, a déclaré Ali Mokdad, professeur de sciences de la métrique de la santé à l’Université de Washington à Seattle.

Le coordinateur COVID-19 de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha, est apparu à la télévision du matin mercredi, exhortant les injections de rappel et une vigilance renouvelée. Pourtant, Mokdad a déclaré que les responsables fédéraux de la santé devaient insister davantage sur les masques à l’intérieur, la détection précoce et un traitement antiviral rapide.

“Ils ne font pas tout ce qu’ils peuvent”, a déclaré Mokdad.

Le défi de l’administration, de l’avis de la Maison Blanche, n’est pas leur message, mais la volonté des gens de l’entendre – en raison de la fatigue pandémique et de la politisation de la réponse au virus.

Pendant des mois, la Maison Blanche a encouragé les Américains à utiliser des tests rapides à domicile gratuits ou bon marché pour détecter le virus, ainsi que le traitement antiviral gratuit et très efficace Paxlovid qui protège contre les maladies graves et la mort. Mardi, l’équipe d’intervention de la Maison Blanche a appelé tous les adultes de 50 ans et plus à obtenir de toute urgence un rappel s’ils ne l’ont pas encore fait cette année – et a dissuadé les gens d’attendre la prochaine génération de vaccins attendue à l’automne lorsqu’ils pourront enrouler leur manches et obtenir une certaine protection maintenant.

Le comté de Los Angeles, le plus grand du pays en termes de population, est confronté à un retour à un large mandat de masque d’intérieur si les tendances actuelles des admissions à l’hôpital se poursuivent, a déclaré mardi la directrice de la santé Barbara Ferrer aux superviseurs du comté.

“Je reconnais que lorsque nous reviendrons au masquage intérieur universel pour réduire la propagation élevée, pour beaucoup, cela ressemblera à un pas en arrière”, a déclaré Ferrer. Mais elle a souligné que l’exigence de masques “nous aide à réduire les risques”.

Le comté de LA exige depuis longtemps des masques dans certains espaces intérieurs, notamment les établissements de santé, les métros et les bus, les aéroports, les prisons et les refuges pour sans-abri. Un mandat universel étendrait l’exigence à tous les espaces publics intérieurs, y compris les bureaux partagés, les installations de fabrication, les entrepôts, les magasins de détail, les restaurants et les bars, les théâtres et les écoles.

La brève accalmie du pays dans les décès par COVID s’est inversée. Le mois dernier, les décès quotidiens ont chuté, bien qu’ils n’aient jamais atteint le plus bas de l’année dernière, et les décès remontent maintenant.

La moyenne sur sept jours des décès quotidiens aux États-Unis a augmenté de 26 % au cours des deux dernières semaines pour atteindre 489 le 12 juillet.

Le coronavirus n’en tue pas autant qu’à l’automne et à l’hiver derniers, et les experts ne s’attendent pas à ce que la mort atteigne à nouveau ces niveaux de sitôt. Mais des centaines de décès quotidiens pour une maladie respiratoire estivale seraient normalement à couper le souffle, a déclaré Andrew Noymer, professeur de santé publique à l’Université de Californie à Irvine. Il a noté que dans le comté d’Orange, en Californie, 46 personnes sont décédées du COVID-19 en juin.

“Ce serait tout le monde sur le pont”, a déclaré Noymer. “Les gens diraient:” Il y a cette nouvelle grippe folle qui tue des gens en juin. “”

Au lieu de cela, des précautions simples et éprouvées ne sont pas prises. Les vaccinations, y compris les rappels pour les personnes éligibles, réduisent le risque d’hospitalisation et de décès, même contre les dernières variantes. Mais moins de la moitié de tous les adultes américains éligibles ont reçu un seul rappel, et seulement environ 1 Américain sur 4 âgé de 50 ans et plus qui est éligible pour un deuxième rappel en a reçu un.

“Cela a été une campagne de rappel bâclée”, a déclaré Topol, notant que les Centers for Disease Control and Prevention utilisent toujours le terme “entièrement vacciné” pour les personnes ayant reçu deux injections de Moderna ou de Pfizer. “Ils n’ont pas compris que deux tirs sont totalement insuffisants”, a-t-il déclaré.

Noymer a déclaré que s’il était en charge de la réponse COVID du pays, il se mettrait au niveau du peuple américain dans le but d’attirer leur attention en cette troisième année de la pandémie. Il dirait aux Américains de le prendre au sérieux, de se masquer à l’intérieur et “jusqu’à ce que nous obtenions de meilleurs vaccins, il y aura une nouvelle normalité d’une maladie qui tue plus de 100 000 Américains par an et a un impact sur l’espérance de vie”.

Ce message ne passerait probablement pas pour des raisons politiques, a reconnu Noymer.

Il pourrait également ne pas voler avec des personnes fatiguées de prendre des précautions après plus de deux ans de pandémie. Valerie Walker de New Hope, en Pennsylvanie, est consciente de la dernière vague mais n’est guère alarmée.

“J’étais vraiment inquiète à l’époque”, a-t-elle déclaré à propos des premiers jours de la pandémie, avec des images de sacs mortuaires sur les émissions de nouvelles du soir. “Maintenant, il y a la fatigue, les choses s’amélioraient et il y avait un vaccin. Donc je dirais que sur une échelle entre 1 et 10, je suis probablement à 4. »

Même avec deux amis maintenant malades du virus et son mari récemment guéri, Walker dit qu’elle a de plus gros problèmes.

“Parfois, quand j’y pense, je mets encore un masque quand j’entre dans un magasin, mais honnêtement, ce n’est pas une pensée quotidienne pour moi”, a-t-elle déclaré.

Les écrivains d’Associated Press Christopher Weber à Los Angeles, Bobby Caina Calvan à New York et Zeke Miller à Washington ont contribué.

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Carla K. Johnson, l’Associated Press