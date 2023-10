Les experts demandent que l’enquête sur Lucy Letby couvre les preuves statistiques utilisées lors du procès

La Royal Statistical Society (RSS) demande que l’enquête Lucy Letby couvre les preuves statistiques utilisées dans le procès du tueur en série de bébés, affirmant qu’il peut être difficile de « tirer des conclusions à partir de groupes de décès suspects » dans les hôpitaux.

En août, Letby a été reconnue coupable du meurtre de sept bébés et de la tentative d’en tuer six autres à l’hôpital de la comtesse de Chester, faisant d’elle la pire tueuse en série d’enfants de l’histoire britannique moderne.

Après le procès, une enquête publique a été annoncée dans le but d’élucider les circonstances des crimes et d’apporter des réponses aux familles des victimes. Il a été annoncé plus tard que l’enquête deviendrait statutaire, ce qui signifie qu’elle aurait le pouvoir légal de contraindre des témoins à témoigner.

Aujourd’hui, les experts affirment que l’enquête ne devrait pas porter uniquement sur les preuves médicales, mais également sur les preuves statistiques.

Dans une lettre adressée à Lady Justice Thirwall, qui dirige l’enquête publique, le Dr Andrew Garrett, président du RSS, et Sarah Cumbers, sa directrice générale, notent que parmi les preuves statistiques utilisées lors du procès figurait la feuille de calcul de la liste de service qui montrait Les changements de Letby.

En effet, le Crown Prosecution Service mentionne la rotation du personnel comme faisant partie de ses éléments de preuve clés. « Nous avons pu montrer au jury que Letby était le seul dénominateur commun dans la série de décès et d’effondrements soudains à l’unité néonatale », a déclaré le CPS.

« Nous avons également pu montrer au jury que bon nombre des incidents précédents se sont produits du jour au lendemain, mais lorsque Letby a été affecté à des équipes de jour, les effondrements et les décès ont commencé à se produire dans la journée. Nous avons pu corroborer davantage cela en utilisant le journal personnel de Letby dans lequel elle avait noté ses horaires de travail.

La lettre RSS souligne l’importance des preuves basées sur des statistiques et des données, et suggère qu’une meilleure compréhension du domaine pourrait aider les fiducies du NHS à agir plus rapidement dans des cas similaires. Mais il souligne également qu’il existe des pièges potentiels à éviter.

« Il est loin d’être simple de tirer des conclusions à partir de groupes de décès suspects en milieu hospitalier – il est difficile de distinguer les groupes d’événements résultant d’actes criminels de ceux qui résultent de la coïncidence d’autres facteurs, même si les données en question ont été collectées. avec rigueur », disent les auteurs.

Le RSS a envoyé son rapport 2022 Healthcare Serial Killer Or Coincidence ? à la fois à la défense et à l’accusation au début du procès de Letby. Il expose les problèmes statistiques liés aux enquêtes sur des soupçons de mauvaise conduite médicale.

La lettre de Garrett et Cumbers suggère cependant que le système judiciaire pourrait bénéficier de davantage d’orientations sur la question, appelant à ce que l’enquête envisage d’inclure un point dans les termes de référence sur l’utilisation appropriée des preuves statistiques dans ce type d’affaires.

« Les preuves statistiques sont un type de preuve que les fiducies du NHS pourraient utiliser pour identifier les activités criminelles et il est important que les bonnes leçons soient tirées et qu’elles soient utilisées de manière appropriée », écrivent-ils.

Le professeur David Spiegelhalter, de l’Université de Cambridge, a accueilli favorablement la lettre du RSS. « Déterminer si quelque chose est trop surprenant pour être ‘juste une coïncidence’ ne devrait pas relever de l’intuition humaine – une analyse statistique experte est nécessaire », a-t-il déclaré.

Richard Gill, professeur émérite de statistiques à l’Université de Leiden et co-auteur du rapport RSS en 2022, a déclaré que l’enquête avait commis des erreurs dans le traitement des preuves statistiques et que ni l’accusation ni la défense n’avaient utilisé les recommandations du rapport.

« Les statistiques n’ont pas été utilisées, bien que des insinuations statistiques aient été faites : elle était toujours là lorsque des incidents se produisaient », a déclaré Gill, ajoutant qu’une analyse statistique significative n’a pas été effectuée pour déterminer s’il y avait ou non un taux d’incidents plus élevé pendant les quarts de travail de Letby que en dehors d’eux, tout en contrôlant les facteurs pertinents.

Gill a également fait part de ses inquiétudes quant au manque de respect des règles établies par le Lord Chief Justice pour la présentation des preuves scientifiques, ajoutant qu’il était favorable à un nouveau procès.

Le CPS a noté que la condamnation de Letby reposait également sur d’autres preuves importantes, notamment les dossiers médicaux des bébés, les messages texte et l’activité de Letby sur les réseaux sociaux, ainsi que ses notes manuscrites et son journal.

Letby cherche à contester ses condamnations devant la cour d’appel.