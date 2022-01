Les experts demandent à #ReleaseTheTranscript après l’appel de Biden-Zelensky

Le rapport de CNN sur la conversation téléphonique entre les présidents des États-Unis et de l’Ukraine déclenche un retour à la destitution de Trump

Les opposants politiques au président américain en exercice exigent que la Maison Blanche publie une transcription complète de son appel avec le président ukrainien Volodymir Zelensky, qui ne se serait pas déroulé aussi bien que les deux nations l’ont déclaré. Il est temps pour Joe Biden de faire face à ce que Donald Trump affrontera en septembre 2019, selon des experts conservateurs.

Le hashtag #ReleaseTheTranscript était en vogue sur Twitter aux États-Unis alors que les opposants au président Biden réagissaient à une controverse entourant sa conversation de jeudi avec Zelensky. La source de CNN en Ukraine a affirmé que les pourparlers ne s’étaient pas bien déroulés et que Biden avait eu du mal à convaincre son homologue qu’une invasion russe de son pays était imminente.

La Russie, aurait prévenu le président américain Zelensky, pourrait « sac » La capitale ukrainienne Kiev le mois prochain, donc sa nation ferait mieux « préparez-vous à l’impact. » Le dirigeant ukrainien ne considérait pas la menace russe comme imminente, a déclaré la source.

Un responsable ukrainien décrit l’appel téléphonique de Biden-Zelensky à @mchancecnn REMARQUE : Depuis ce rapport, les porte-parole de WH et Zelensky ont contesté les affirmations officielles (voir le fil) pic.twitter.com/B2WV4ACL28

Le rapport a été contesté par la Maison Blanche et le gouvernement ukrainien. La porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Emily Horne, a déclaré que les sources de CNN étaient « des mensonges qui fuient » au réseau.

La confusion a été accueillie comme une manne du ciel par les opposants au président démocrate en difficulté. Il existe des parallèles évidents entre la situation actuelle et ce qui s’est passé en septembre 2019, soulignent-ils.

. @RepJimBanks : « Le président Biden et le Biden WH doivent publier la transcription de l’appel à Zelensky. » #ReleaseTheTranscript pic.twitter.com/lpey27sv6n

Il y a plus de deux ans, le président de l’époque, Donald Trump, a été bombardé d’accusations selon lesquelles son appel antérieur avec Zelensky impliquait de graves transgressions, de sorte que ses nombreux détracteurs ont exigé de voir le texte intégral de la conversation.

Des mois plus tard, il a été destitué pour abus de pouvoir, sous la forme d’une prétendue tentative de salir Biden en échange d’une aide militaire, mais le Sénat a voté contre sa condamnation. Les partisans de Trump ont qualifié l’ensemble de l’affaire de fragile au mieux et de manifestement politiquement motivée.

Compte tenu de la composition actuelle du Congrès américain, il est très peu probable que Biden subisse des conséquences aussi dramatiques que Trump pour son contact avec le président ukrainien. Néanmoins, les commentateurs conservateurs ont trouvé une certaine joie à renverser la situation sur lui dans une certaine mesure, affirmant que c’était au tour de Biden d’avoir les pieds sur le feu et se demandant si un dénonciateur courageux pourrait divulguer les transcriptions prétendument convoitées.

Où est Alex Vindman quand tu as besoin de lui #ReleaseTheTranscript pic.twitter.com/sTqdOLwqZD

Biden a parlé à Zelensky pendant environ 80 minutes pour discuter de la possibilité d’une invasion militaire par la Russie. Les États-Unis et certains autres alliés de l’OTAN ont injecté des armes supplémentaires en Ukraine, affirmant que Kiev en aurait besoin pour se défendre, mais ont refusé de déployer leurs propres troupes. L’Allemagne s’est notamment opposée à la campagne de réarmement, refusant même son espace aérien aux expéditions d’armes vers l’Ukraine.

LIRE LA SUITE: La guerre entre Russes et Ukrainiens est inacceptable – Moscou

La Russie dit qu’elle n’a pas l’intention d’attaquer son voisin. L’idée même que les deux pourraient entrer en guerre est inacceptable pour Moscou, a déclaré jeudi le ministère russe des Affaires étrangères, ajoutant que ce sont les nations occidentales qui travaillaient apparemment à rendre les tensions incontrôlables.

