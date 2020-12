Les entreprises les plus prospères de la Silicon Valley ont évolué rapidement et ont accumulé des millions – et dans certains cas, des milliards – d’utilisateurs, tandis que les gouvernements ont lentement compris le fonctionnement de ces nouvelles entreprises numériques. Désormais, les décideurs politiques comprennent mieux le pouvoir que les plates-formes technologiques ont acquis en offrant des services gratuits, que les utilisateurs paient avec des données, et comment ceux-ci affectent les marchés et la société. Est-il temps pour une réinitialisation? En octobre, le Comité judiciaire de la Chambre a publié un rapport accablant concluant que quatre géants de la technologie – Amazon, Apple, Facebook et Google – sont passés de «start-ups rebelles et négligées qui remettaient en question le statu quo» en «les types de monopoles que nous avons vus pour la dernière fois à l’ère des barons du pétrole et des magnats des chemins de fer». Dans le cadre du DealBook DC Policy Project, le New York Times a réuni un panel virtuel d’experts début décembre pour discuter de l’avenir de la Big Tech. «Tout le monde est d’accord, il y a un problème grave qui doit être résolu», a déclaré le représentant David Cicilline, démocrate de Rhode Island et président du sous-comité antitrust de la Chambre qui a rédigé le rapport sur l’influence démesurée du géant de la technologie. «L’ère de l’autorégulation est terminée et une action du Congrès est nécessaire», a-t-il ajouté. Un débat animé a suivi.

Comme l’a révélé une conversation parfois animée, il existe une tension fondamentale entre la Silicon Valley et tout le monde, et en particulier avec les législateurs de Washington. Au cours de la discussion, ces différences étaient évidentes dans tout, de la façon dont les panélistes étaient habillés à l’orientation des réformes qu’ils suggéraient et à la façon dont ils s’exprimaient. Comme l’a dit Alex Stamos, maintenant de Stanford et anciennement de Facebook, «Je suis un peu nerveux d’être l’une des deux seules personnes à l’ouest du Mississippi sans cravate, mais je vais filtrer. De même, Tim Armstrong, un ancien googleur, a plaisanté en disant qu’il craignait d’avoir été invité dans un salon de coiffure antitrust et que seuls les technologues partiraient avec une coupe de cheveux. En fait, les technologues ont fait une partie de la réduction et ont souvent semblé sceptiques sur le fait que des étrangers – universitaires, législateurs, régulateurs – puissent jamais comprendre les problèmes les plus urgents auxquels les États-Unis sont confrontés en matière de sécurité des données et de puissance commerciale. Comme l’a décrit M. Armstrong, reconnaître simplement où la valeur est créée et où le pouvoir est accumulé peut être difficile à voir: «Après avoir examiné les problèmes antitrust d’il y a 100 ans par rapport à aujourd’hui, un changement majeur est que ce qui était au-dessus de la surface ressemble maintenant à un iceberg, où la plupart de ce que les consommateurs et la plupart des hommes d’affaires voient se trouve au-dessus de la ligne de flottaison. Et ce qui a radicalement changé avec les données, c’est que les icebergs sont à 10% au-dessus de l’eau et à 90% sous l’eau. Avec l’IA et les systèmes autour des données, le verrouillage de certains de ces systèmes est très inférieur à la ligne de flottaison. » Les critiques de Big Tech ont rejeté les affirmations selon lesquelles ils ne sont pas équipés pour proposer des correctifs raisonnables. Le rapport de la Chambre proposait une gamme de remèdes pour faire face à des pratiques relativement nouvelles maintenant considérées comme menaçant la concurrence sur le marché et même la démocratie elle-même, a déclaré Lina Kahn de Columbia, qui est l’avocate du sous-comité antitrust de la Chambre. Elle a résisté à l’affirmation de M. Stamos selon laquelle les politiciens ont répondu à chaque problème avec Big Tech par un appel à démanteler les entreprises, affirmant que le rapport comptait 490 pages car il offrait des solutions nuancées qui montrent une «évolution» dans la compréhension des législateurs des marchés numériques. Cependant, tous semblent croire que les géants de la technologie d’aujourd’hui ne disparaîtront probablement pas bientôt comme certains de leurs prédécesseurs. Comme l’a dit M. Stamos, la Silicon Valley «est couverte des os blanchis des dinosaures qui précèdent», mais les géants actuels «ont tellement d’argent et tellement de données qu’ils sont difficiles à perturber».

Cela signifie travailler sur des problèmes difficiles, y compris développer un langage pour décrire la nouvelle économie qui a engendré les géants de l’entreprise que le droit antitrust doit évoluer pour traiter. Si les données sont monnaie, à qui appartiennent-elles? Qui fixe les conditions d’échange?

La sociologue de Harvard Shoshana Zuboff a inventé le terme «capitalisme de surveillance» pour décrire ce qu’elle appelle «une logique économique dans la tradition du capitalisme» qui comprend «prendre des choses qui vivent en dehors de la dynamique du marché», comme les expériences humaines, et les transformer en marchandises. Les entreprises technologiques, notamment Google, ont rapidement reconnu la valeur des habitudes en ligne et des données qu’elles généraient, collectant et marchandisant l’activité Internet avant que les utilisateurs ou les gouvernements ne comprennent son importance. «Si vous prenez quelque chose et que les gens ne savent pas que vous le leur prenez, puis vous le faites vôtre et vous en faites un moyen économique de générer des revenus et des profits», a expliqué Mme Zuboff, «tout 8 -year-old vous dira que ce que je viens de décrire est du vol. Les entreprises au centre de ce nouveau système ont consolidé leur pouvoir sans trop de contrôle, a-t-elle soutenu. La question est donc maintenant de savoir comment protéger les utilisateurs et les petits acteurs des marchés numériques opérant dans une nouvelle logique commerciale. «Nous vivons maintenant dans cette nouvelle économie où les données ont été appelées le nouveau pétrole», a déclaré Phil Weiser, le procureur général du Colorado. Pourtant, il n’existe aucune institution gouvernementale capable de «permettre et de superviser l’accès aux données à la fois pour garantir la confidentialité et promouvoir la concurrence». M. Armstrong a suggéré qu’une solution pourrait être de payer les utilisateurs pour des données mises aux enchères à un «prix de base», en disant: «vous pourriez évaluer assez facilement les utilisateurs sur le plan économique». Il a continué: «Je pense que les entreprises de technologie devraient rendre compte, comme vous obtenez un relevé bancaire, de votre utilisation de données et vous devriez être payé pour cela. Je pense que cela changerait dynamiquement la conversation de manière assez spectaculaire si l’on avait l’impression que les grandes technologies rapportaient et payaient de manière transparente pour les données qu’elles utilisaient. «