Le président élu Joseph R. Biden Jr. a fait de l’action sur le changement climatique un élément central de sa plate-forme pendant la campagne électorale, promettant un investissement de 1,7 billion de dollars dans l’énergie propre et la justice environnementale, des émissions nettes nulles aux États-Unis d’ici 2050 et un investissement immédiat revenir à l’Accord de Paris. Il aurait soulevé la question du climat dans chaque appel de félicitations qu’il a accepté de la part des dirigeants mondiaux, et il s’est engagé à faire du climat une priorité dans toutes les agences fédérales afin que la question ne finisse pas sur la touche dans le train-train quotidien de la gouvernance. L’administration Trump a annulé de nombreuses réglementations de l’ère Obama et affaibli l’Agence de protection de l’environnement. Malgré la rhétorique polarisante de certains négationnistes du climat, la lutte contre le changement climatique est un problème qui bénéficie d’un soutien public croissant. Mais aller de l’avant est tout sauf simple. En fonction du résultat du second tour du Sénat en Géorgie, M. Biden pourrait faire face à un Sénat contrôlé par les républicains méfiant à l’égard des initiatives sur l’énergie propre, la justice environnementale ou tout ce qui pourrait éventuellement ralentir la croissance des entreprises. Et les militants pour le climat qui ont soutenu la campagne de M. Biden pour des raisons de politique environnementale surveilleront de près l’administration pour détecter les signes qu’elle respecte ses engagements. Dans le cadre du DealBook DC Policy Project, le New York Times a réuni un panel virtuel d’experts début décembre pour discuter des défis et opportunités de la politique climatique en 2021 – et au-delà.

Les participants: Chris Adamo, vice-président des affaires fédérales et industrielles chez Danone North America

Rostin Behnam, commissaire à la Commodity Futures Trading Commission

Catherine Coleman Fleurs, fondateur du Center for Rural Enterprise and Environmental Justice

Lucas Joppa, directeur de l’environnement de Microsoft

Ariel Meyerstein, vice-président senior du développement durable chez Citi

Kathleen McLaughlin, vice-président exécutif et directeur du développement durable chez Walmart et président de la Walmart Foundation

Varshini Prakash, directeur exécutif de Sunrise Movement

Rajiv Shah, président de la Fondation Rockefeller

Animé par Coral Davenport, journaliste du Times sur la politique énergétique et environnementale Oubliez un «tsar du climat» solitaire. Les États-Unis ont besoin d’une infrastructure climatique complète, avec une réelle puissance derrière elle.

M. Biden a nommé l’ancien sénateur et secrétaire d’État John Kerry au poste d’envoyé mondial pour le climat, plaçant un diplomate qui a aidé à négocier l’accord de Paris dans la position délicate de réparer les dommages causés par le retrait temporaire des États-Unis. La nécessité de rétablir le leadership américain sur le climat est réelle, a déclaré Varshini Prakash du Sunrise Movement, une organisation dirigée par des jeunes qui se consacrent à la lutte contre le changement climatique, mais la nécessité de créer un lobby puissant au nom du climat dans le cœur du gouvernement: « WCe qui est important à ce sujet, celui qui dirige ce bureau, c’est que ce n’est pas une sorte de situation de «tsar du climat sur une île». C’est quelqu’un qui a un accès direct au président, qui a le pouvoir d’organiser toutes les agences à sa disposition, et qui a un siège à la table avec le processus d’établissement du budget. Donc, il doit avoir de vraies dents et il doit être doté d’une équipe d’étoiles qui n’est pas seulement des experts en politique, mais des gens qui ont le cœur, la créativité et la volonté politique de faire cela même lorsque nous pourrions être confrontés. un Mitch McConnell, ou quelqu’un comme ça, qui est vraiment hostile à beaucoup de ces choses du côté du Sénat.

Cette approche, a déclaré Lucas Joppa, directeur de l’environnement chez Microsoft, refléterait que le climat fait partie intégrante de la vie quotidienne de chaque personne sur la planète, affectant tout, de la qualité de l’air que nous respirons à la disponibilité de notre eau. Il est temps d’arrêter de penser au changement climatique comme un problème unique et isolé et de le considérer plutôt comme «une composante essentielle de tout ce que fait le gouvernement», a-t-il déclaré. Ce que M. Biden pourrait dire lorsqu’il emménagera à la Maison Blanche, c’est: «Il n’y a rien qui me dépasse qui ne traite pas du climat», a déclaré M. Joppa. Soutenir un accord de tarification du carbone, qui alimenterait les systèmes de comptabilité et de budgétisation du carbone, serait un moyen «fondamental» de «saturer le climat dans nos composantes gouvernementales». Nous devons nous attendre à une coopération mondiale sur le climat, et bientôt.

L'administration Biden est confrontée à une tâche ardue de reconstruction des alliances internationales qui se sont effilochées ces dernières années. Une fois qu'elle aura commencé, attendez-vous à voir une coopération mondiale renouvelée sur le climat se produire rapidement, à la fois dans des contextes importants comme l'Accord de Paris et dans des efforts diplomatiques plus calmes, a déclaré Rajiv Shah, président de la Fondation Rockefeller et ancien chef de l'Agence américaine pour le développement international. Ces actions diplomatiques, «associées au leadership des grandes entreprises et des grandes institutions financières», seraient «une formidable victoire», a-t-il déclaré.

Un sénateur demande à Netflix et aux autres streamers de passer gratuitement pendant la période des fêtes.

Les États-Unis s’installent avec l’UAW après une enquête de corruption de plusieurs années. Parlant du secteur privé, le secteur financier pourrait aider à réorienter la politique gouvernementale, a déclaré Ariel Meyerstein de Citi. «Il y a une toute autre infrastructure, venant du secteur financier, dont nous sommes en quelque sorte contrôlés depuis quelques années», a-t-il déclaré. Le gouvernement pourrait aider à fixer des normes pour les investisseurs qui respectent les objectifs environnementaux, de société et de gouvernance, ou ESG, a-t-il ajouté. En ce qui concerne la divulgation des risques liés au climat des entreprises, cela aurait un impact plus important, a-t-il déclaré: « Comme nous le savons, dans l’espace de reporting ESG et développement durable, il existe un éventail vertigineux de normes. Nous pourrions utiliser un alignement là-bas. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez appeler la diplomatie Track II ou simplement l’engagement réglementaire qui se produit en temps normal, de manière très robuste, qui ne nécessite aucune action législative ou administrative, ni aucun décret ou déclaration. C’est juste faire le travail de coordination avec nos pairs à travers le monde. Je pense que tout cela est assez essentiel. La divulgation obligatoire des risques climatiques par les sociétés cotées semble être une «haute priorité» pour l’administration Biden, a déclaré Rostin Behnam, un commissaire de la Commodity Futures Trading Commission. «C’est probablement la première chose à laquelle les gens pensent lorsqu’ils pensent au changement climatique et aux marchés financiers.» UNE nouveau rapport par la CFTC a décrit de manière frappante le risque du changement climatique pour la stabilité financière, et il a expliqué comment la prochaine administration pourrait utiliser ses conclusions: «L’une des déclarations les plus fortes qui intervient au tout début du rapport et qui est souvent citée – et c’est quelque chose qui peut être adopté ou utilisé comme point de départ le premier jour dans une nouvelle administration – est que le changement climatique pose un risque majeur pour la stabilité du système financier américain. Et je pense que cela changera en soi la manière dont les régulateurs financiers envisagent le changement climatique. »