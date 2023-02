Les experts de Samsung et de Dacor partagent leurs réflexions sur l’avenir du design au KBIS 2023 – Samsung Global Newsroom

Au KBIS 2023, le premier salon professionnel de l’industrie de la cuisine et de la salle de bain, Samsung Electronics a présenté les derniers ajouts à son portefeuille de cuisines qui combinent des options de personnalisation robustes avec une connectivité intelligente.

Dans le cadre de sa vitrine, Samsung a offert un aperçu de ce que l’avenir pourrait réserver à l’industrie de l’électroménager à travers une table ronde éclairante. Le panel était animé par Pamela McNally, vice-présidente principale du marketing et du numérique à la National Kitchen & Bath Association (NKBA), avec des panélistes tels que Shane Higby, vice-président du marketing des produits électroménagers chez Samsung Electronics America, Gary So, vice-président de la génération de la demande chez Samsung Electronics America et Geraldine Morrison, directrice exécutive de Dacor.

Les panélistes ont pris la parole dans le cadre de l’événement NEXT Stage de KBIS, une vitrine pour les principaux experts de l’industrie de la cuisine et de la salle de bain pour discuter des dernières tendances affectant l’industrie aujourd’hui et de ce qu’ils prévoient d’influencer l’industrie demain.

Lisez la suite pour en savoir plus sur leur discussion et l’avenir des appareils électroménagers.

Tracer l’avenir du paysage des appareils électroménagers



* Veuillez noter que les réponses suivantes ont été modifiées pour plus de clarté et de concision.

Paméla McNally Le paysage de l’électroménager a considérablement changé au cours des dernières années. Comment Samsung s’est-il adapté à ces changements ?

Shane Higby Cela a certainement changé, et je dirais humblement que Samsung a dirigé une partie de ce changement dans quelques domaines clés. Le premier est la durabilité, le second la connectivité et le troisième le design.

La durabilité est une initiative d’entreprise très importante pour nous. Environ 260 appareils Samsung sont ENERGY STAR® certifiés, dont 43 reçus ont reçu le prix “Most Efficient”.1 Récemment, SmartThings Energy a reçu la toute première certification SHEMS (Smart Home Energy Management Systems), dont nous sommes très fiers. Dans le domaine de la connectivité, plus de 80 % de nos appareils sont connectés, dont Family Hub.

Dans le domaine du design, notre gamme Bespoke offre aux consommateurs le choix — un qui n’existait pas vraiment dans l’espace des appareils électroménagers auparavant — apporter de nouvelles couleurs et de nouveaux matériaux dans la cuisine. Cet accent mis sur les conceptions personnalisables leur permet de personnaliser leur cuisine en fonction de leur style de vie.

McNally Pourriez-vous en dire plus sur l’approche de conception de Samsung sur le marché actuel des appareils électroménagers ?

Gary donc Ce que nous avons constaté, c’est qu’au cours des deux dernières années, les consommateurs ont passé beaucoup plus de temps à la maison. Et à bien des égards, leurs relations avec les appareils ont radicalement changé. Avant la pandémie, l’approche du design était beaucoup plus fonctionnelle et beaucoup plus utilitaire. Après la pandémie, les conceptions sont devenues beaucoup plus axées sur l’expression. Plutôt que de simples produits pour cuisiner et nettoyer, les consommateurs voient les appareils électroménagers comme une extension de qui ils sont et de leur esthétique de conception.

Ce qui est intéressant, c’est que nous voyons ce changement vers la personnalisation imprégner tous les groupes d’âge. Certes, pour les acheteurs de maison de la génération Y, la personnalisation est beaucoup plus naturelle, mais nous voyons également des consommateurs plus âgés adopter la tendance. Nous pensons que cette adoption est en grande partie due au large éventail d’options proposées par Bespoke.

Avec le simulateur de conception sur mesure, les consommateurs peuvent choisir des panneaux de couleurs personnalisés qui ouvrent des possibilités de conception, qu’il s’agisse d’une option propre et unicolore ou d’une option plus expressive avec plusieurs tons. Nous venons également d’annoncer MyBespoke, qui permet aux utilisateurs d’imprimer leurs propres images personnalisées sur des panneaux pour une expérience vraiment personnalisée. La personnalisation en termes de design est vraiment sans fin avec Bespoke, et nous pensons que cette tendance est là pour rester.

“Ce qui est intéressant, c’est que nous voyons ce changement vers la personnalisation imprégner tous les groupes d’âge.”

Nous avons également remarqué qu’après l’introduction de Bespoke, il y a eu un défi à la notion traditionnelle d’appareils qui correspondent tous les uns aux autres. Les utilisateurs ne ressentent pas le besoin d’avoir des appareils entièrement en acier inoxydable ou entièrement noirs à la maison. En fait, beaucoup de nos clients utilisent des réfrigérateurs sur mesure comme pièces de déclaration autonomes dans la cuisine et mélangent et assortissent d’autres produits pour un look plus expressif.

De plus, avec nos espaces domestiques remplissant tant de fonctions différentes aujourd’hui, les clients sur mesure savent qu’avoir une conception de maison personnalisée signifie que l’espace est toujours adapté, peu importe l’heure de la journée, servant de lieu pour le petit-déjeuner le matin en famille, un bureau pour prenez des appels vidéo pendant la journée, puis revenez à l’heure du dîner avec la famille le soir.

Surtout, nous sommes toujours en mesure de combiner fonctionnalité et esthétique. Qu’il s’agisse d’un centre de boissons interne ou de poignées de porte encastrées, Bespoke offre un design simple et épuré avec une sensation haut de gamme qui s’intègre dans n’importe quel environnement. — traditionnel ou contemporain. C’est l’avenir : des appareils qui peuvent refléter l’esthétique personnelle, donnant aux consommateurs un moyen de créer un design qui dit quelque chose sur eux-mêmes.

McNally Shane, revenons à votre aperçu précédent concernant Samsung et la maison connectée.

Higby La maison connectée n’est pas quelque chose de nouveau ; J’ai mentionné qu’environ 80 % de nos appareils sont connectés d’une manière ou d’une autre. Ce que nous essayons de faire avec la connectivité, c’est de la simplifier autant que possible pour les consommateurs, car cela peut sembler complexe et intimidant. Par exemple, lorsque vous faites la lessive, nos appareils de blanchisserie connectés peuvent vous envoyer une notification lorsque le lavage est terminé et qu’il est temps de passer au sèche-linge. Vous pouvez même programmer la machine à laver pour qu’elle démarre plus tard, de sorte que lorsque vous rentrez du travail, les vêtements ne soient pas restés humides toute la journée. D’autres cas d’utilisation incluent le démarrage de votre lave-vaisselle la nuit si vous ne voulez pas l’entendre fonctionner. Avec les cuisinières, vous pouvez les préchauffer pendant que vous êtes au travail, de sorte que lorsque vous rentrez chez vous, il est prêt à préparer le dîner.

“Ce que nous essayons de faire avec la connectivité, c’est de la simplifier autant que possible pour les consommateurs, car cela peut sembler complexe et intimidant.”

Nous avons également d’excellentes fonctionnalités avec Smart Care. Nos appareils peuvent vous envoyer des notifications via SmartThings s’ils détectent que quelque chose ne va pas : entretien en retard, porte ouverte sur un appareil ou autre chose. C’est une tranquillité d’esprit supplémentaire.

McNally Jusqu’à présent, nous avons discuté des changements dans les approches de conception et de connectivité au sein de l’industrie. Comment ces domaines s’appliquent-ils aux appareils de luxe?

Géraldine Morrison Le design est primordial pour le consommateur de luxe. Chez Dacor, nous travaillons avec les meilleurs designers du monde pour nous assurer que nous utilisons les meilleurs matériaux, finitions et vraiment le meilleur dans nos produits, car c’est la norme à laquelle nos clients s’attendent. Cela permet aux clients de donner vie à leurs visions de conception. C’est vraiment une question de préférence : que ce soit quelque chose de propre et encastré qui disparaît dans l’espace ou quelque chose d’extravagant qui fait une déclaration, nous avons toutes les options disponibles.

“Nous travaillons avec les meilleurs designers et utilisons les meilleurs matériaux et finitions, car cela permet aux clients de donner vie à leurs visions de conception.”

En ce qui concerne la connectivité, les appareils Dacor bénéficient de la plate-forme SmartThings de Samsung. Les consommateurs veulent connaître la meilleure façon d’utiliser leurs appareils, mais aussi garder une trace de ce qu’ils font. C’est ce que nous livrons avec Dacor.

Nos caves à vin, par exemple, peuvent envoyer des notifications sur l’état de votre vin, et nos réfrigérateurs peuvent vous dire ce qu’il y a à l’intérieur de votre réfrigérateur à tout moment grâce à des caméras intégrées. Il s’agit de fournir des innovations intuitives et significatives qui permettent aux clients de profiter d’un style de vie élevé avec la liberté de faire d’autres choses qu’ils veulent faire.

McNally Enfin, j’aimerais savoir ce qu’il y a de nouveau en 2023 pour Samsung et Dacor, ainsi que ce que vous pensez que le futur paysage des appareils va ressembler.

Higby Dans le portefeuille de produits sur mesure, il y a quelques nouveautés à venir en termes de réfrigération et autres. Dans le domaine de la réfrigération, nous lançons un réfrigérateur côte à côte sur mesure pour les consommateurs à la recherche d’un look haut de gamme dans une option à petit budget. Il offrira une nouvelle porte Push to Open, ce qui facilitera l’ouverture et la fermeture des plus grandes portes. De plus, le réfrigérateur Family Hub de 32 pouces est nouveau. Le nouveau Family Hub est doté d’un écran FHD sans lunette deux fois plus grand que le modèle précédent, mais qui s’intègre parfaitement à l’appareil. Profitant de ce nouvel écran, les utilisateurs peuvent faire plus à la fois, comme utiliser la nouvelle fonctionnalité d’image dans l’image pour regarder des vidéos sur YouTube tout en créant une liste de courses.

Il y a aussi un tout nouveau four mural doté d’une caméra unique en son genre à l’intérieur pour que vous puissiez surveiller votre cuisson et vos pâtisseries. En associant la caméra à la technologie AI, le four peut reconnaître ce qu’il y a à l’intérieur et recommander les réglages de cuisson en conséquence. Les utilisateurs peuvent même partager leurs vidéos de cuisine sur les réseaux sociaux avec leurs amis grâce à l’intégration de SmartThings.

Nous avons également d’autres produits pour la cuisine et le reste de la maison en préparation, alors restez à l’écoute.

Morisson Avec les clients Dacor, nous constatons beaucoup de créativité concernant la façon dont les appareils sont utilisés. Certains de nos utilisateurs peuvent avoir deux configurations de cuisine à la maison, une pour une utilisation régulière et une pour le spectacle pour des occasions spéciales. — ou un pour “go” et un pour “show”, comme nous aimons le dire. Vous pourriez avoir un refroidisseur de vin dans la cuisine mais un distributeur de vin dans le placard intégré pour plus de commodité. Il s’agit vraiment de répondre à l’évolution des besoins à mesure que nous passons plus de temps à la maison.

Les consommateurs de luxe ont des normes élevées et l’accent est mis sur la polyvalence — ils veulent cet appareil ultime et robuste qui peut tout faire. En plus de cela, ils veulent des appareils qui peuvent fournir des résultats de précision, qu’il s’agisse de cuire des biscuits ou de cuire une dinde. Une autre tendance dans le luxe est que plus c’est grand, mieux c’est. Nous constatons beaucoup d’intérêt pour de plus grandes capacités, car parce que nous faisons beaucoup de choses à la maison, nous avons besoin de plus d’espace pour les faire.

Ainsi, avec notre gamme Transitional, nous introduisons une nouvelle gamme de 48 pouces de large qui offre la plus grande capacité avec une cavité complète de 36 pouces sur un côté qui est assez grande pour cuire deux dindes. Nous introduisons également un réfrigérateur encastrable de 48 pouces dans la gamme Transitional Line avec des fonctionnalités avancées telles que l’éclairage LED 3D, un intérieur entièrement métallique, un refroidissement de précision et Fresh Zone + afin que les utilisateurs puissent convertir l’espace en réfrigérateur ou congélateur en fonction de leurs besoins. Il comprend également une nouvelle fonction de fabrication de glace qui fabrique de la glace en boule de whisky ainsi que des glaçons, ce qui est une caractéristique vraiment unique et un exemple parfait de flexibilité mélangée à des caractéristiques élevées.

L’événement NEXT Stage de KBIS a fourni la plate-forme idéale au panel d’experts pour discuter de l’avenir des appareils électroménagers et des tendances qui les façonnent. Alors que les tendances évoluent vers un environnement domestique plus flexible, les approches innovantes de Samsung et Dacor en matière de conception d’appareils offrent aux consommateurs des moyens de personnaliser et d’améliorer leurs espaces domestiques grâce à une esthétique personnalisable, une connectivité intuitive et la durabilité.

Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour les dernières nouvelles et mises à jour sur la vitrine KBIS 2023 de Samsung et les appareils sur mesure.

1 Depuis novembre 2022.