NATIONS UNIES (AP) – Les experts de l’ONU affirment que la Corée du Nord a modernisé ses armes nucléaires et ses arsenaux de missiles balistiques en affichant les sanctions des Nations Unies et continue de rechercher du matériel et des technologies à l’étranger pour ces programmes.

Le groupe d’experts chargé de surveiller les sanctions contre la nation recluse d’Asie du Nord-Est a déclaré dans un rapport envoyé aux membres du Conseil de sécurité lundi que le gouvernement de Kim Jong Un a également produit des matières fissiles – un ingrédient essentiel pour la production d’armes nucléaires – et a entretenu ses installations nucléaires.

« Il a présenté de nouveaux systèmes de missiles balistiques à courte et moyenne portée, lancés sous-marins et intercontinentaux lors de défilés militaires », ont déclaré les experts. «Il a annoncé la préparation des essais et de la production de nouvelles ogives de missiles balistiques et le développement d’armes nucléaires tactiques … et mis à niveau son infrastructure de missiles balistiques.

Le Conseil de sécurité a imposé des sanctions de plus en plus sévères à la République populaire démocratique de Corée, le nom officiel du pays, depuis son premier essai nucléaire en 2006. Il a interdit la plupart des exportations du pays et limité sévèrement ses importations, essayant de faire pression sur Pyongyang pour qu’elle abandonne. ses programmes de missiles nucléaires et balistiques.

Mais le résumé du rapport, obtenu par l’Associated Press, montre clairement que la Corée du Nord reste en mesure d’échapper aux sanctions tout en développant ses programmes nucléaires et de missiles, d’importer illicitement du pétrole raffiné, d’accéder aux canaux bancaires internationaux et de mener des «cyber-activités malveillantes».

L’arsenal du leader nord-coréen Kim Jong Un est apparu comme une menace majeure pour les États-Unis et leurs alliés asiatiques à la suite de tests en 2017 qui comprenaient une explosion d’une prétendue ogive thermonucléaire et des tests en vol d’ICBM qui ont démontré le potentiel d’atteindre le territoire américain.

Un an plus tard, Kim a lancé une diplomatie avec la Corée du Sud et le président américain Donald Trump, mais elle a déraillé en 2019 lorsque les Américains ont rejeté les demandes de la Corée du Nord pour un allégement majeur des sanctions en échange d’un accord au coup par coup abandonnant partiellement ses capacités d’armes nucléaires.

L’histoire continue

L’année dernière, l’économie déjà malmenée de la Corée du Nord s’est encore détériorée au milieu de la pandémie COVID-19 qui a conduit Kim à fermer les frontières du pays. Cela a gravement limité le transfert légal et illégal de marchandises et la circulation des personnes, selon les experts.

Maintenant, Kim doit tout recommencer avec le président Joe Biden, qui l’a précédemment qualifié de «voyou» et a critiqué Trump pour les spectacles du sommet au lieu de réductions nucléaires importantes.

En août 2019, a déclaré le groupe d’experts, les cyber-experts nord-coréens ont collecté illégalement des fonds pour les programmes d’armes de destruction massive du pays «dont le montant total à ce jour est estimé à 2 milliards de dollars».

Le panel a déclaré avoir enquêté sur les «cyber-activités malveillantes» de la principale agence de renseignement nord-coréenne, le Bureau général de reconnaissance, qui figure sur la liste noire des sanctions de l’ONU. Il a déclaré que ces actions comprenaient «le ciblage d’actifs virtuels et de fournisseurs de services d’actifs virtuels, ainsi que des attaques contre les entreprises de défense».

Les experts ont déclaré qu’ils avaient également enquêté sur les tentatives de violation de l’embargo sur les armes de l’ONU, y compris les actions illégales des entreprises inscrites sur la liste noire. Ils ont cité la Korea Mining Development Trading Corporation, la coopération militaire présumée de la Corée du Nord et l’utilisation des missions diplomatiques du pays à l’étranger à des fins commerciales.

Le panel a déclaré qu’il avait également enquêté sur «l’importation illicite continue du pays de pétrole raffiné, via des livraisons directes et des transferts de navire à navire, en utilisant un subterfuge élaboré».

Il a cité des images, des données et des calculs provenant d’un pays non identifié montrant qu’entre le 1er janvier et le 30 septembre de l’année dernière, la Corée du Nord a reçu des cargaisons de produits pétroliers raffinés dépassant le plafond annuel de 500 000 barils fixé par le Conseil de sécurité «à plusieurs reprises».

Les sanctions de l’ONU interdisent les exportations de charbon nord-coréen et le panel a déclaré que les expéditions de charbon semblent avoir été largement suspendues depuis fin juillet 2020.

Il a déclaré que l’année dernière, la Corée du Nord avait continué de transférer ses droits de pêche en violation des sanctions, ce qui a rapporté au pays 120 millions de dollars en 2018, selon un État membre anonyme.

En vertu d’une résolution de 2017 sur les sanctions, tous les ressortissants nord-coréens travaillant à l’étranger devaient être rapatriés avant le 22 décembre 2019. Les experts ont déclaré avoir enquêté sur des travailleurs nord-coréens gagnant un revenu en Afrique subsaharienne ainsi que sur des travailleurs des technologies de l’information envoyés par le Département de l’industrie des munitions. .