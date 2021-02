L’équipe d’experts envoyée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour enquêter sur les origines de la pandémie de COVID-19 à Wuhan, en Chine, affirme n’avoir trouvé aucune preuve d’une épidémie liée au virus dans la ville avant 2019.

Faisant le point sur leurs conclusions la veille de leur départ de Chine, Peter Ben Embarek, de la délégation de l’OMS, a déclaré que l’image qu’ils avaient de la situation avant leur enquête n’avait pas radicalement changé.

S’exprimant aux côtés d’une délégation scientifique chinoise, Embarek a déclaré que l’équipe s’était lancée dans une recherche de cas plus tôt en 2019, concluant qu’elle « n’avait pas trouvé de preuves de grandes flambées qui pourraient être liées à des cas de COVID-19 avant le 19 décembre à Wuhan ou autre part. »

«Nous pouvons également convenir que nous avons trouvé des preuves d’une diffusion plus large du virus en décembre. Ce n’était pas seulement une épidémie de grappes sur les marchés de Wuhan, mais elle a également été diffusée en dehors des marchés.

Plus d’un an après le début de la crise des coronavirus qui a ravagé la planète, les enquêteurs se sont entretenus aux côtés de responsables à Wuhan, où les premiers cas du virus ont été découverts en décembre 2019.

Liang Wannian, le chef de la délégation scientifique chinoise, a déclaré que la transmission d’un animal est probable mais que l’animal « n’a pas encore été identifié ».

La mission de l’OMS a eu un départ incertain, la Chine apparemment réticente à permettre aux experts de mener leur travail, n’ayant pas donné d’autorisations à certains membres de l’équipe.

Les experts sont arrivés en Chine en janvier et ont visité des lieux clés liés à l’épidémie initiale, notamment des marchés de viande et de poisson où des cas précoces ont été détectés.

Ils ont également visité l’institut de virologie de Wuhan, que les États-Unis ont affirmé comme étant la source de la fuite du virus.

L’OMS a d’ores et déjà prévenu qu’il faudra de la patience avant de trouver une éventuelle réponse, message réitéré par un membre de l’équipe, le Dr Hung Nguyen-Viet, dans un entretien avec l’AFP.

«Nous sommes dans un processus et nous avons besoin de temps et d’efforts pour comprendre» ce qui s’est passé, a expliqué le spécialiste, codirecteur du programme de santé humaine et animale à l’Institut international de recherche sur l’élevage à Nairobi.