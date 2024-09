Les experts de l’apnée du sommeil se prononcent sur la dernière fonctionnalité de santé de l’Apple Watch : voici leur verdict

L’apnée du sommeil affecte 25 millions de personnes aux États-Unis et 1,5 million au Royaume-Unimais c’est un trouble étonnamment difficile à diagnostiquer, étant donné que les symptômes évidents se produisent pendant le sommeil. Sans partenaire pour vous observer pendant la nuit, il peut s’écouler des années avant que vous réalisiez que vous souffrez peut-être de ce trouble.

Cependant, hier, la FDA a approuvé la nouvelle Apple Watch (aussi appelée Apple Watch Series 10) pour détecter les symptômes de l’apnée du sommeil et avertir les utilisateurs des cas possibles. Bien que cette nouvelle technologie ne soit pas en mesure de diagnostiquer l’apnée du sommeil, elle peut mettre en évidence les symptômes courants qui aideront un médecin à établir un diagnostic.

Mais les experts nous mettent en garde contre le fait de ne pas compter uniquement sur nos montres connectées pour surveiller notre santé. Avec l’aide du Dr Chelsea Perry et du Dr Marschall Runge, nous allons examiner exactement ce que l’Apple Watch sera capable de faire, si c’est une évolution positive et comment vous pouvez garder un œil sur les symptômes courants de l’apnée du sommeil.

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil?

Selon le CDC L’apnée du sommeil est un trouble du sommeil qui provoque un arrêt temporaire de la respiration pendant la nuit. Il existe deux types de troubles : l’apnée obstructive du sommeil et l’apnée centrale du sommeil.

Santé de Harvard L’apnée obstructive du sommeil se caractérise par un relâchement des muscles de la gorge pendant le sommeil, ce qui provoque un blocage partiel ou total des voies respiratoires. Cela perturbe le flux d’air, ce qui provoque l’arrêt de la respiration et donc le réveil de la personne.

L’apnée centrale du sommeil est moins courante que l’AOS, et le professeur Rodriguez-Villegas, fondateur et directeur du Wearable Technologies Lab de l’Imperial College de Londres, et fondateur et PDG de la société de technologie médicale Acurable dit que cela se produit lorsque « le cerveau ne parvient pas brièvement à envoyer les signaux nécessaires aux muscles qui contrôlent la respiration ».

(Crédit photo : Getty Images)

Comment l’Apple Watch détecte-t-elle l’apnée du sommeil ?

Selon Apple l’Apple Watch Series 9 ou ultérieure et l’Apple Watch Ultra 2 peuvent détecter et mesurer les troubles respiratoires. Si la montre surveille les valeurs de troubles respiratoires qui atteignent un niveau associé à une apnée du sommeil modérée à sévère, elle peut avertir l’utilisateur.

L’algorithme utilisé pour surveiller et mesurer les troubles respiratoires utilise des données d’accéléromètre avec un large ensemble d’adultes pour les données d’entraînement. Ces adultes ont été enregistrés simultanément par l’Apple Watch et soit par des kits de polysomnographie en laboratoire (PSG) soit par des kits de test d’apnée du sommeil à domicile (HSAT), pour garantir l’exactitude.

Apple indique : « Lorsqu’au moins 10 enregistrements de sommeil (pas nécessairement séquentiels) avec des valeurs de troubles respiratoires se produisent au cours d’une période donnée de 30 jours, l’algorithme de notification vérifie si au moins 50 % de ces valeurs sont élevées. Si tel est le cas, l’algorithme envoie une notification d’apnée du sommeil possible à l’utilisateur ; sinon, il reste silencieux. »

Dr Marschall RungeLe Dr. Dr., PDG de Michigan Medicine et vice-président exécutif des affaires médicales de l’Université du Michigan, estime qu’il s’agit d’une évolution positive et estime que « cela renforcera l’importance accordée à l’apnée du sommeil et aux tests de dépistage de l’apnée du sommeil. En particulier pour les personnes qui dorment seules et qui n’auraient aucun autre moyen de diagnostiquer l’apnée du sommeil. »

(Crédit image : Apple)

Dans quelle mesure l’Apple Watch sera-t-elle fiable pour détecter l’apnée du sommeil ?

Pour éviter la possibilité de faux positifs, Apple a décidé de privilégier la spécificité plutôt que la sensibilité. Ces termes signifient :

Spécificité:Pourcentage de personnes ne souffrant pas d’apnée du sommeil modérée à sévère qui ne recevraient pas de notification

Sensibilité:Le pourcentage de participants souffrant d’apnée du sommeil modérée à sévère qui sont correctement identifiés par l’algorithme.

Apple a enregistré des performances de notification de 66,6 % pour la sensibilité et de 95,9 % pour la spécificité. Cela signifie qu’il est possible que de nombreux cas d’apnée du sommeil restent indétectables même lors de l’utilisation de l’Apple Watch.

C’est ce qui inquiète le Dr Runge, qui déclare : « Le manque de précision est un problème important. Je ne vois pas d’inconvénient à ce que l’Apple Watch « surdiagnostique » l’apnée du sommeil. Au moins, dans ce cas, les personnes bénéficieront d’évaluations formelles. C’est le sous-diagnostic qui m’inquiète : les personnes souffrant d’apnée du sommeil peuvent dire à leur partenaire : « voyez, je vous ai dit que je n’avais pas d’apnée du sommeil. »

Vous pouvez lire la validation clinique complète des essais dans Présentation d’Apple sur l’estimation des troubles respiratoires et du risque d’apnée du sommeil à partir de l’Apple Watch.

(Crédit photo : Getty Images)

Docteur Chelsea Perrypropriétaire de Sleep Solutions et membre de l’American Academy of Sleep Medicine et de l’American Academy of Dental Sleep Medicine, déclare : « Les montres Apple détectant l’apnée du sommeil pourraient changer la donne, en offrant un moyen accessible aux personnes de la détecter précocement, mais il est important de ne pas se fier uniquement à la technologie pour obtenir des conseils médicaux. »

« Je pense que c’est un excellent moyen de sensibiliser les gens, mais rien ne vaut une étude professionnelle du sommeil en termes de précision », a-t-elle ajouté. Il est essentiel de rester conscient des symptômes courants, afin de ne pas dépendre uniquement de votre montre connectée.

Symptômes courants de l’apnée du sommeil

Le Dr Perry explique : « Vous ne remarquerez peut-être pas l’apnée du sommeil par vous-même parce que vous dormez, mais une sensation de fatigue inexplicable pendant la journée ou un réveil avec la bouche sèche ou un mal de tête peuvent être un indice. »

Parallèlement à cela, un signe important est que « les personnes souffrant d’apnée du sommeil sont souvent chroniquement fatiguées, même lorsqu’elles semblent dormir « suffisamment », ajoute le Dr Runge.

Voici quelques symptômes plus courants de l’apnée du sommeil auxquels il faut prêter attention :

Réveils nocturnes

Ronflement bruyant

Halètement et étouffement

Se réveiller avec un mal de tête

Se sentir léthargique malgré un sommeil suffisamment long

Irritabilité et mauvaise humeur

Fatigue diurne

Jambes sans repos

Si vous pensez souffrir d’apnée du sommeil et que vous partagez votre lit, demandez à un partenaire de vous surveiller pendant la nuit. Si vous dormez seul, parlez-en à votre médecin généraliste.

« Pour diagnostiquer l’apnée du sommeil, une étude du sommeil est généralement nécessaire, soit à domicile, soit dans un laboratoire, où votre respiration, vos niveaux d’oxygène et d’autres paramètres du sommeil sont surveillés », note le Dr Perry.

(Crédit photo : Getty Images)

Facteurs de risque de l’apnée du sommeil

Même si n’importe qui peut développer une apnée du sommeil à tout moment de sa vie, y compris les enfants, certains facteurs de risque augmentent votre risque de souffrir d’apnée du sommeil. Il s’agit notamment de :

Obésité

Déformations faciales

Amygdales ou adénoïdes excessivement volumineuses

Fumeur

Consommation d’opioïdes

Boire de l’alcool

L’âge avancé

Être une femme