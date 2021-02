Les experts de la santé sont profondément préoccupés

Une passagère utilisant un masque facial montre son passeport et sa carte d’embarquement à un employé à un point de contrôle de sécurité à l’aéroport international El Dorado de Bogota le 1er septembre 2020.

En outre, la plupart des pays n’ont pas un accès suffisant aux vaccins pour immuniser leurs populations, et Gurdasani a averti qu’un système de certificat semblable à des passeports vaccinaux discriminerait ces populations «encore plus».

Parmi ces préoccupations scientifiques, Gurdasani a déclaré qu’il est clair que la protection offerte par les vaccins contre les coronavirus est « très loin » d’être complète et « nous savons très peu de choses sur l’efficacité des vaccins pour prévenir les infections ou même les maladies asymptomatiques contre plusieurs variantes circulant dans différents pays.

«Je peux voir qu’ils pourraient être utiles à plus long terme, mais j’ai plusieurs inquiétudes quant à leur prise en compte à ce stade, alors que je pense que les preuves scientifiques ne les étayent pas. Et ils suscitent de nombreuses préoccupations éthiques. Je pense que c’est légitime », a déclaré Gurdasani jeudi.

Les médecins et les groupes de défense des droits sont cependant profondément préoccupés.

On pense qu’un passeport numérique pourrait aider à stimuler une reprise économique alors que les pays se préparent à assouplir les mesures de santé publique au cours des prochaines semaines. L’industrie aérienne en difficulté, particulièrement touchée par la propagation du virus l’année dernière, fait partie de ceux qui demandent aux gouvernements d’introduire une législation qui prend en charge les passeports vaccinaux Covid.

Le système de certificat pourrait être utilisé pour voyager à l’étranger, ainsi que pour donner accès à des lieux tels que des restaurants et des bars.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne font partie de ceux qui envisagent d’introduire un passeport numérique qui permettra aux citoyens de montrer qu’ils ont été vaccinés contre Covid-19.

LONDRES – Les responsables de la santé publique et les organisations de liberté civile exhortent les décideurs politiques à résister aux appels en faveur de passeports vaccinaux contre les coronavirus, à un moment où de nombreux pays sont en train d’examiner l’opportunité d’introduire des laissez-passer numériques.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également ordonné un examen des passeports vaccinaux, tandis que le Conseil européen doit se réunir jeudi pour discuter des prochaines étapes du déploiement et du mouvement des vaccins de l’UE dans le bloc des 27 pays.

Le président Joe Biden, lors de sa première journée complète au pouvoir le mois dernier, a présenté une stratégie nationale de lutte contre la pandémie de coronavirus de 200 pages. Le plan comprenait une directive pour plusieurs agences gouvernementales pour «évaluer la faisabilité» de lier les vaccins Covid aux certificats de vaccination internationaux et en produire des versions numériques.

L’agence de santé des Nations Unies a ajouté: « Il existe encore des inconnues critiques concernant l’efficacité de la vaccination pour réduire la transmission et la disponibilité limitée des vaccins. »

Dans une lettre vue par EURACTIV, l’IATA aurait appelé jeudi les dirigeants européens réunis pour approuver les passeports vaccinaux et parvenir à un accord « sur le rôle crucial des solutions numériques sécurisées, telles que l’IATA Travel Pass ». L’IATA n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’elle a été contactée jeudi par CNBC.

L’International Air Travel Association, qui représente quelque 290 compagnies aériennes du monde entier, a vu un nombre croissant de compagnies aériennes s’inscrire à son soi-disant IATA Travel Pass. L’initiative est conçue pour aider les passagers à gérer leurs projets de voyage et fournir aux compagnies aériennes et aux gouvernements la preuve qu’ils ont été vaccinés ou testés pour Covid-19.

« Ces soi-disant passeports prétendent qu’ils garantiraient que ceux qui peuvent prouver qu’ils sont immunisés contre les coronavirus peuvent commencer à reprendre une vie normale. Ce qui soulève la question – qu’arrive-t-il à tout le monde? » Liberty, la plus grande organisation britannique de défense des libertés civiles, a déclaré dans un communiqué de presse au début du mois.

Il souligne le fossé marqué entre les pays à revenu élevé et à faible revenu en matière d’accès aux vaccins.

Un rapport publié par l’Economist Intelligence Unit le mois dernier prévoyait que la majeure partie de la population adulte des économies avancées serait vaccinée d’ici le milieu de l’année prochaine. En revanche, ce calendrier s’étend jusqu’au début de 2023 pour de nombreux pays à revenu intermédiaire et même jusqu’en 2024 pour certains pays à faible revenu.

Big Brother Watch, un groupe de défense des droits et de démocratie basé au Royaume-Uni, a également mis en garde contre l’utilisation de passeports vaccinaux, citant entre autres des implications sur la vie privée et la libre circulation.

Dans un rapport publié le 14 février par le groupe Science in Emergencies Tasking: Covid-19 (SET-C) de la Royal Society, l’académie nationale des sciences du Royaume-Uni, des professeurs d’université ont décrit 12 questions qui devraient être satisfaites pour délivrer un passeport vaccinal.

Celles-ci comprenaient: tenir compte des différences entre les vaccins dans leur efficacité et les changements d’efficacité contre les variantes émergentes de Covid, être normalisé au niveau international, être sécurisé pour les données personnelles, répondre aux normes juridiques et respecter les normes éthiques.

« Comprendre à quoi un passeport vaccinal pourrait être utilisé est une question fondamentale – est-ce littéralement un passeport pour permettre les voyages internationaux ou pourrait-il être utilisé au niveau national pour permettre aux détenteurs de plus grandes libertés? » Le professeur Melinda Mills, directeur du Leverhulme Center for Demographic Science à l’Université d’Oxford, a déclaré dans le rapport.

« Nous avons besoin d’une discussion plus large sur les multiples aspects d’un passeport vaccinal, de la science de l’immunité à la confidentialité des données, les défis techniques et l’éthique et la légalité de la façon dont il pourrait être utilisé », a déclaré Mills.