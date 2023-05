Les experts de la santé « doivent sonner l’alarme sur les menaces de l’IA »

Les professionnels de la santé doivent avertir le monde des dangers de l’intelligence artificielle (IA), a écrit mercredi un groupe d’universitaires, alors que les clameurs grandissent pour que les travaux sur la technologie soient interrompus. Les universitaires ont écrit dans la revue BMJ Global Health que le temps était compté pour agir parce que les entreprises, les militaires et les gouvernements travaillaient si vite pour développer des outils d’IA. L’IA a explosé dans la conscience publique l’année dernière avec ChatGPT, un bot capable de générer des fragments de texte cohérent à partir de courtes invites.

La popularité folle du bot a déclenché une course entre les géants de la technologie comme Google et Microsoft pour intégrer l’IA dans tout, des feuilles de calcul aux outils de recherche, et a incité les investisseurs à verser de l’argent dans les startups de l’IA.

Mais les universitaires de la santé ont souligné une série de menaces, notamment de puissants systèmes de surveillance par IA en cours de développement dans des dizaines de pays, des robots tueurs et la désinformation.

Pour les soins de santé, ont-ils écrit, les personnes à la peau plus foncée couraient un risque sérieux de préjudice ou de soins réduits, car les ensembles de données utilisés pour « former » les algorithmes d’IA étaient souvent biaisés.

Ils ont fait valoir que « la fenêtre d’opportunité pour éviter des dommages graves et potentiellement existentiels se ferme ».

Les auteurs, dirigés par Frederik Federspiel de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et David McCoy de l’Université des Nations Unies à Kuala Lumpur, ont écrit qu’une coopération mondiale serait nécessaire.

« Les professionnels de la santé ont un rôle clé à jouer pour sensibiliser et sonner l’alarme sur les risques et les menaces posés par l’IA », ont-ils écrit dans un article d’analyse.

« Si l’IA veut un jour tenir sa promesse de bénéficier à l’humanité et à la société, nous devons protéger la démocratie, renforcer nos institutions d’intérêt public et diluer le pouvoir afin qu’il y ait des freins et contrepoids efficaces. »

Les inquiétudes quant à l’orientation de la recherche sur l’IA suscitent l’inquiétude même parmi ceux qui sont au centre du domaine.

Plus tôt ce mois-ci, l’informaticien Geoffrey Hinton, souvent surnommé « le parrain de l’IA », a quitté son emploi chez Google pour avertir des « risques profonds pour la société et l’humanité » de la technologie.

En mars, le milliardaire Elon Musk – dont le constructeur automobile Tesla déploie des systèmes d’IA – et des centaines d’experts ont appelé à une pause dans le développement de l’IA pour laisser le temps de s’assurer que la technologie était sûre et correctement réglementée.

