Les experts de la santé craignent que l’Angleterre ne devienne un incubateur pour les variantes de Covid

LONDRES, ANGLETERRE – 24 JUILLET: Une longue file d’attente de clubbers attendant d’entrer dans la discothèque Heaven le 24 juillet 2021 à Londres, en Angleterre. Rob Pinney | Getty Images

LONDRES – L’assouplissement par l’Angleterre des restrictions de Covid-19 risque l’émergence de nouvelles variantes potentiellement plus dangereuses du virus, ont averti les scientifiques. L’Angleterre a levé la plupart de ses dernières restrictions restantes le 19 juillet, y compris le port obligatoire du masque et la distanciation sociale. L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord appliquent encore certaines restrictions. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a précédemment décrit l’assouplissement des restrictions comme « irréversible. » Cependant, la politique de réouverture a été publiquement critiquée par un consortium de plus de 1 200 scientifiques du monde entier. L’une des préoccupations concerne les conséquences possibles du déverrouillage de la société au milieu de taux d’infection élevés et d’une population partiellement vaccinée, et comment un mélange sans restriction dans ces circonstances pourrait façonner la façon dont le virus évolue. « Si je devais concevoir une expérience massive pour créer un virus plus dangereux, capable de faire exploser nos vaccins, je ferais ce que le Royaume-Uni propose de faire », Michael Haseltine, virologue américain et président et président d’ACCESS Internationale de la Santé, a déclaré à l’émission d’information Good Morning Britain le soi-disant « Jour de la liberté ». « La moitié de la population vaccinée au milieu d’une pandémie endémique, ce qui permettrait au virus d’apprendre à éviter nos vaccins. C’est ce que je ferais, et le reste du monde est à juste titre concerné. » Chaque fois qu’une personne est infectée par le Covid-19, elle passe de quelques copies du virus à des centaines de milliers voire des dizaines de millions de copies dans son système. Lorsque le virus fait une copie de lui-même, il est possible qu’il fasse une erreur dans la nouvelle copie qui pourrait par inadvertance donner un avantage au virus. « Vous lancez les dés chaque fois que quelqu’un est infecté », a déclaré à CNBC par téléphone Charlotte Houldcroft, une scientifique travaillant sur l’évolution des virus à l’Université de Cambridge. « Dans une grande population avec beaucoup d’infections en cours, vous ne faites que lancer les dés plus souvent – ​​toute population avec beaucoup de personnes infectées à la fois est une inquiétude, c’est évidemment pourquoi une grande partie du reste du monde regarde le ROYAUME-UNI » Au cours de la semaine se terminant le 29 juillet, 204 669 personnes ont été testées positives pour Covid-19 au Royaume-Uni, en baisse de 37% par rapport à la semaine précédente.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré qu’il n’y avait eu aucun changement dans la position du gouvernement concernant la décision d’assouplir les restrictions, se référant aux commentaires faits par le Premier ministre le 12 juillet. À cette époque, Johnson a déclaré que retarder la suppression des restrictions signifierait la réouverture en temps plus froid, « car le virus acquiert un plus grand avantage naturel et lorsque les écoles sont de retour ». Il a prévenu : « Cette pandémie n’est pas terminée. Cette maladie coronavirus continue de comporter des risques pour vous et pour votre famille. » Houldcroft a déclaré à CNBC qu’il n’était pas clair comment le coronavirus réagirait à la « pression immunologique de nombreuses personnes vaccinées ». « Les vaccins sont très puissants – ils préviennent de nouvelles infections », a-t-elle déclaré. « Mais ils exercent également une forte pression de sélection sur le virus, donc tout virus présentant une mutation qui le rend meilleur pour infecter les personnes vaccinées aurait un avantage. » Christina Pagel, directrice de l’Unité de recherche opérationnelle clinique à l’UCL de Londres, a déclaré à CNBC par téléphone qu’il y avait « un risque assez important » qu’une variante résistante au vaccin émerge en Angleterre à la suite de la décision du gouvernement d’assouplir les restrictions. « Mais c’est toute l’Europe, les États-Unis, le Canada, où les infections augmentent partout – tous ces pays à revenu élevé sont dans la même situation, et une variante résistante au vaccin pourrait survenir dans n’importe lequel d’entre eux », a-t-elle déclaré, notant qu’une telle variante pourrait « vraiment décoller » dans des États et des villes très peuplés et bien vaccinés.

Risques de voyage

La réouverture des voyages internationaux rend difficile le confinement des versions mutées de Covid-19, a averti Pagel. Au sommet plus tôt ce mois-ci, elle a fait valoir qu’en raison de la position du Royaume-Uni en tant que plaque tournante mondiale du voyage, toute variante qui deviendrait dominante dans l’Angleterre déverrouillée se propagerait probablement au reste du monde. « Nous l’avons vu avec l’alpha, et je suis absolument certaine que nous avons contribué à l’ascension du delta à travers l’Europe et l’Amérique du Nord », avait-elle déclaré à l’époque. S’adressant à CNBC, Pagel a déclaré qu’elle aimerait voir les pays se coordonner davantage sur leurs restrictions aux frontières, notant qu’en Europe, certains pays avaient interdit aux Britanniques d’entrer tandis que d’autres les accueillaient.

Le week-end après la levée des restrictions a été le plus occupé pour les compagnies aériennes et les aéroports du Royaume-Uni depuis le début de la pandémie, la BBC a rapporté. L’aéroport de Londres Heathrow a déclaré qu’il s’attendait à ce que 60 000 passagers partent par jour, tandis que l’aéroport de la capitale Gatwick s’attendait à 250 vols par jour. Au milieu de la crise, le nombre de vols est tombé à un minimum de 15 par jour à Gatwick, selon la BBC. Pendant ce temps, le gouvernement britannique a annoncé mercredi que les croisières internationales seraient autorisées à reprendre depuis le Royaume-Uni le 2 août. Les passagers arrivant de pays de la « liste orange » qui ont été entièrement vaccinés en Europe ou aux États-Unis seront exemptés de la mise en quarantaine à leur arrivée en Angleterre. à partir de cette date. Pagel a déclaré que permettre aux personnes vaccinées de sauter la quarantaine n’était « pas une bonne idée » car les personnes vaccinées avec la variante delta peuvent transmettre le coronavirus assez facilement. « Par définition, ce qui nous inquiète, c’est le Covid qui peut affecter les personnes vaccinées. Je ne pense pas que notre politique de voyage cet été va faire quoi que ce soit contre les nouvelles variantes », a-t-elle déclaré. « Nous devons espérer que nous avons de la chance, et jusqu’à présent, il semble qu’aucune des variantes qui existent encore ne soit complètement résistante au vaccin. hasard. »

Covid-19 « pas fait »

S’adressant à CNBC par téléphone, Haseltine a déclaré qu’une variante résistante au vaccin était déjà apparue. « C’est ce qu’est delta », a-t-il déclaré. « Le vaccin n’a jamais été efficace à 100% contre la première variante, mais à mesure que de nouvelles variantes apparaissent, leur efficacité a diminué. » La semaine dernière, le ministère israélien de la Santé a déclaré que le vaccin Pfizer-BioNTech n’était efficace qu’à 39 % contre la variante delta, mais a noté qu’il offrait une forte protection contre les maladies graves et l’hospitalisation. « Nous sommes loin de la limite de la gravité de ce virus », a déclaré Haseltine, qui a fait des recherches sur l’évolution de Covid-19. « Son cousin le MERS tue une personne sur trois qu’il infecte, pas une sur 200. Donc ces virus peuvent s’aggraver… Le virus a beaucoup, beaucoup d’outils différents à sa disposition, et s’il doit tuer, transmettre, ce sera. » Le MERS, qui signifie syndrome respiratoire du Moyen-Orient, est apparu en Arabie saoudite en 2012 et a infecté au moins 2 494 personnes dans 27 pays. Selon l’OMS, le MERS – un type de coronavirus – a causé 858 décès, ce qui lui donne un taux de mortalité de 35%. Le MERS est beaucoup moins contagieux que le Covid-19.