Les experts de la NFL réagissent à la semaine 4 : inquiétude pour les Cowboys ? Qui a l’avantage dans Dolphins-Bills ?

Bienvenue dans la semaine 4 de la NFL, où Dolphins-Bills suscite des intrigues en début de saison, quatre équipes sans victoire s’affrontent, Ezekiel Elliott est un visiteur au stade AT&T et tous les regards sont tournés vers qui est assis dans la suite de luxe du stade MetLife.

L’AthlétismeLes écrivains de la NFL Kalyn Kahler, Mike Sando et Jeff Howe détaillent ces sujets et bien plus encore dans notre dernière table ronde.

Les Dolphins sont rapides et marquent à un rythme historique. La défense des Bills accumule des points à retenir et connaît un début impressionnant. Que regardez-vous le plus dans Dolphins-Bills dimanche ?

Sandô : Alors que Mike McDaniel est tellement acclamé pour le travail qu’il a accompli avec l’offensive des Dolphins, je veux voir si son homologue de Buffalo, Sean McDermott, peut élaborer un plan défensif d’élite. De toute façon, tous les regards devraient être rivés sur McDermott cette saison après qu’il ait repris les fonctions de jeu défensif de Buffalo après le départ du coordinateur Leslie Frazier. McDermott peut-il vraiment se différencier le jour du match ? Il a une excellente opportunité deux fois par saison, maintenant que l’offensive la plus médiatisée de la NFL réside dans sa propre division.

ALLER PLUS LOIN Pourquoi le départ des Dolphins de Miami pourrait être durable cette fois

Kahler : Comment faire pression sur un quarterback qui se débarrasse du ballon plus rapidement que n’importe quel autre quarterback de la NFL ? Tua Tagovailoa sort le ballon en 2,21 secondes ! C’est le Rubik’s Cube que toute défense affrontant Miami cette année doit résoudre. Non seulement cela, mais il s’agit d’une revanche du match de la ronde de division de l’AFC de l’année dernière, où Miami avait perdu par trois points après un retour de 17 points (bien que Skylar Thompson était QB1 ce jour-là), et McDaniel avait du mal à communiquer avec ses entraîneurs et à clarifier son message. décisions sur la transmission finale. Vous vous souvenez de ce retard de jeu sur un quatrième pied et demi ? Jusqu’à présent, à sa deuxième saison en tant qu’entraîneur-chef, McDaniel semble plus assuré, et son processus ne lui a pas encore fait défaut. Sera-t-il capable de venger un retour qui n’a pas eu lieu ?

Comment : Je suis curieux de savoir quelle résistance les projets de loi peuvent rassembler. Les Dolphins ont généré une tonne de points de diverses manières contre différents types de joueurs défensifs au cours des trois dernières semaines. Bien qu’il soit impressionnant de marquer des points en groupe, les Dolphins seront beaucoup plus dangereux dans les matchs significatifs lorsqu’ils pourront contre-attaquer contre différents looks défensifs. Et pour une équipe des Dolphins sur le point de se disputer le contrôle de l’AFC Est, l’approche à long terme va devenir de plus en plus importante.

Le retour d’Ezekiel Elliott à Dallas en tant que Patriot de la Nouvelle-Angleterre attirera l’attention. Mais la défaite des Cowboys contre l’Arizona fait toujours mal. La semaine dernière, était-ce juste un contretemps ou quelque chose de plus inquiétant pour Dallas ?

Sandô : Le match contre l’Arizona est emblématique des préoccupations de longue date concernant les Cowboys, propriété de Jerry Jones. Ils ont tendance à prendre de l’avance. Je suis toujours préoccupé par la capacité de Dallas à gérer le succès, car Jones s’intéresse autant à l’image de marque et au marketing qu’au football. À un niveau plus micro, la défense contre la course des Cowboys était déjà une préoccupation dans les matchs où Dallas ne menait pas par de larges marges.

Kahler : Zeke Elliott attend sa revanche cette semaine, et contre la défense contre la course en difficulté de Dallas, il pourrait bien l’obtenir. Dallas a investi dans sa défense contre la course cette intersaison et a utilisé un choix de première ronde sur le plaqueur défensif Mazi Smith. Les joueurs et les entraîneurs de Dallas font l’éloge de Smith, mais il n’a pas encore beaucoup joué.

Comment : C’est toujours une préoccupation pour toute équipe, en particulier pour un concurrent perçu, qui est dominée dans le jeu de course. Malgré tous les talents défensifs des Cowboys, ce sera du gâchis si les attaques adverses respectent le calendrier en exécutant le ballon. Les Patriots vont absolument tenter de reproduire cette stratégie. L’autre problème était le manque de production dans la zone rouge et une autre interception laide de Dak Prescott dans la zone des buts. Quelle que soit la hauteur de leur plafond, les tendances à une mauvaise défense contre la course et à une attaque en zone rouge rendront n’importe quelle équipe prête à être bouleversée.

Les Chiefs sont à New York pour affronter les Jets dimanche soir. À quelle fréquence Taylor Swift sera-t-elle mentionnée dans l’émission ? Que doit faire cette défense des Jets pour rendre ce jeu compétitif ?

Sandô : Je ne suis pas un coordinateur défensif, mais j’aimerais voir les Jets mettre Sauce Gardner sur Travis Kelce tout en tentant leur chance avec les receveurs incohérents de Kansas City. Ce jeu n’est compétitif que si la ligne défensive des Jets domine le jeu, forçant des revirements et marquant. Quant aux références à Taylor Swift, il y en aura plus que les Jets ne marqueront de points. Je dirai qu’il y en aura une douzaine.

Kahler : Au moins 13 fois. Cela a déjà été dit, mais mec, Taylor doit vraiment aimer que Travis souffre des infractions des Bears et des Jets au cours des semaines consécutives. Au moins, nous sommes payés pour faire ça. Mais honnêtement, ce que Sando a dit. La défense des Jets devra marquer des points pour en faire un match compétitif.

ALLER PLUS LOIN La NFL (version de Taylor) : Comment la ligue « s’appuie » sur la relation Taylor Swift-Travis Kelce

Comment : Si Vegas fixe le montant supérieur à un milliard, je mets les frais de scolarité de mes enfants au-dessus. Quant aux Jets, la meilleure recette contre Patrick Mahomes est généralement de le forcer à déplacer méthodiquement le ballon vers le bas du terrain, à garder le ballon devant vous pour éviter les jeux d’éclaboussures et à voir s’il finira par commettre une erreur. Au pire, cela prolongera le match et donnera à l’offensive des Jets une chance d’établir la course. Les Jets doivent parler d’efficacité avec leurs opportunités de marquer afin d’avoir une chance.

Il est prudent de dire que les Bears et les Broncos avaient jusqu’à présent de plus grands espoirs pour cette saison. L’une ou l’autre équipe peut-elle renverser sa saison ?

Sandô : Les Bears ne sont pas assez bons pour renverser leur saison. Les Broncos pourraient au moins être compétitifs, profiter de quelques répits et peut-être être respectables. Je pense que les deux équipes sont vouées à rater les séries éliminatoires.

Kahler : Les Bears sont exactement l’équipe que je voudrais jouer après avoir perdu 70-20. Le jeu de rebond parfait pour que les Broncos ressemblent à une équipe passable de la NFL, ce qu’ils peuvent être, je pense. Cette saison est déjà tellement sauvage. Qui aurait pensé que Sean Payton perdrait un match de 50 points ? Nathaniel Hackett a de la chance de ne pas avoir à jouer à Miami. Quant à Chicago, je pense que c’est comme ça. Les commentaires de Justin Fields la semaine dernière sur le fait de se sentir robotique et de se demander si cela était dû au fait d’avoir trop d’informations de la part des entraîneurs m’ont appris beaucoup de choses sur la relation entre les entraîneurs et le quart-arrière. Je sais qu’ils agissent comme si tout allait bien, et c’est une discussion normale, et personne n’a été surpris par ce qu’il a dit, mais je ne sais pas comment une équipe d’entraîneurs et un quart-arrière peuvent en revenir et établir une relation à long terme. succès. J’ai l’impression que c’est fini.

Comment : Il semble y avoir trop de désarroi chez les Bears. Ce n’est généralement pas une recette pour une longue séquence de victoires. Cela ressemble à un tir extrêmement long pour les Broncos de sortir d’un trou de 0-3 pour se qualifier pour les séries éliminatoires dans une AFC incroyablement profonde, mais je suis très curieux de voir comment ils réagiront à 70-20. Si ce résultat attirait leur attention, Sean Payton pourrait peut-être l’utiliser comme un catalyseur. Sinon, ce sera encore une longue saison.

ALLER PLUS LOIN Le match Broncos-Bears nous rappelle qu’il existe peu de chemins faciles vers le jeu QB d’élite

Après trois matchs dans la saison, quel scénario a le plus retenu votre attention ?

Sandô : La situation de Sean Payton à Denver, et plus particulièrement sa gestion du quart-arrière Russell Wilson, a été des plus convaincantes pour moi. Les Broncos ont fait tapis pour donner du pouvoir à Wilson l’année dernière. Maintenant, ils donnent du pouvoir à Payton, aux dépens de Wilson. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner à court terme, en particulier ?

Kahler : Biais de récence puisqu’on vient de voir les Lions dominer à Green Bay jeudi. Mais est-ce que ce sera la première fois que les Lions remportent la NFC Nord ? La dernière fois qu’ils ont remporté la division, c’était en 1993 – et elle s’appelait alors NFC Central.

Comment : Il y en a quelques-uns qui se préparent en fonction de la façon dont certaines équipes gèrent leurs départs lents, mais je m’en tiendrai à l’écart pour le moment. Pendant trois semaines, les Dolphins ressemblent une nouvelle fois à de véritables prétendants au Super Bowl. Je pensais aussi que c’était le cas l’année dernière avant que Tua Tagovailoa ne se blesse, donc ils ont juste besoin d’une meilleure fortune dans ce domaine.

(Photos d’Ezekiel Elliot, Tua Tagovailoa et Dak Prescott : Maddie Meyer, Megan Briggs et Michael Owens / Getty Images)