Les experts de la NASA voulaient que l’Inde partage la technologie spatiale après avoir vu le développement du vaisseau Chandrayaan-3 : Somanath, chef de l’ISRO

Le chef de l’ISRO qui s’adressait aux étudiants lors d’un événement organisé par la Fondation du Dr APJ Abdul Kalam à Rameswaram dans le Tamil Nadu a déclaré que les temps avaient changé et que l’Inde était capable de construire le meilleur des appareils et des fusées et c’est pourquoi le Premier ministre Narendra Modi a ouvert l’espace. secteur aux acteurs privés.

« Notre pays est une nation très puissante. Tu comprends ça? Notre niveau de connaissances et de renseignements dans le pays est l’un des meilleurs au monde », a déclaré le chef de l’ISRO, cité par le PTI.

« À Chandrayaan-3, lorsque nous avons conçu et développé le vaisseau spatial, nous avons invité des experts du Jet Propulsion Laboratory, NASA-JPL, qui réalise toutes les fusées et la mission la plus difficile », a déclaré Somanath selon PTI.

Il a poursuivi : « Environ 5 à 6 personnes de la NASA-JPL sont venues (au siège de l’ISRO) et nous leur avons expliqué ce qui concerne Chandrayaan-3. C’était avant l’atterrissage en douceur (le 23 août). Nous avons expliqué comment nous l’avons conçu et comment nos ingénieurs l’ont fabriqué… et comment nous allons atterrir sur la surface de la Lune, et ils ont simplement répondu : « pas de commentaires ». Tout ira bien. »

« Ils (les experts spatiaux américains) ont également dit une chose : ‘regardez les instruments scientifiques, ils sont très bon marché.’ Très faciles à construire et ils sont de haute technologie. Comment l’as-tu construit ? Pourquoi ne vendez-vous pas cela à l’Amérique », demandaient-ils », a-t-il déclaré.

« Ainsi, vous (les étudiants) pouvez comprendre à quel point les temps ont changé. Nous sommes capables de construire les meilleurs équipements, les meilleurs appareils et les meilleures fusées en Inde. C’est pourquoi notre Premier ministre Narendra Modi a ouvert le secteur spatial », a déclaré le chef de l’ISRO. ajoutée.

« Une nouvelle passionnante ! Mint est maintenant sur les chaînes WhatsApp 🚀 Abonnez-vous aujourd’hui en cliquant sur le lien et restez informé des dernières informations financières ! » Cliquez ici!

L’atterrisseur Chandrayaan-3 a atterri avec succès près du pôle sud de la Lune le 23 août, ce qui en fait le quatrième pays au monde à réussir l’exploit d’atteindre la surface lunaire après les États-Unis, la Chine et l’ancienne Union soviétique.

Le chef de l’ISRO a ajouté : « Maintenant, nous vous disons aux gens de venir construire des fusées, des satellites et de rendre notre nation plus puissante en technologie spatiale. Ce n’est pas seulement l’ISRO, tout le monde peut le faire dans l’espace. Il y a une entreprise dans Chennai construit des fusées appelées Agnikul et une autre à Hyderabad appelée Skyroot. Au moins en Inde, il existe aujourd’hui cinq entreprises qui construisent des fusées et des satellites.

Somanath a appelé le jeune public présent à suivre l’idéologie de l’ancien président Dr APJ Abdul Kalam. Il a déclaré que l’outil le plus puissant est de rêver. « Monsieur Kalam vous a dit que vous devriez rêver quand vous êtes éveillé et non la nuit », a-t-il ajouté.

« Quelqu’un a-t-il de tels rêves ? Quelqu’un veut aller sur la Lune ? Lorsque nous avons posé le vaisseau spatial Chandrayaan-3 sur la Lune, j’ai déclaré au Premier ministre (Narendra Modi) que l’Inde était sur la Lune. Et il a demandé quand allez-vous envoyer un Indien sur la Lune. Ainsi, certains d’entre vous assis ici feront ce travail. Certains d’entre vous concevront la fusée qui ira vers la Lune », a-t-il déclaré.

« Et lors du lancement de Chandrayaan-10, l’un de vous ira s’asseoir à l’intérieur de la fusée et très probablement une petite fille. Une jeune astronaute viendra d’Inde puis atterrira sur la Lune (dans le cadre de la mission Chandrayaan-10) », a-t-il déclaré, sous les applaudissements des étudiants.

Parlant de Kalam comme « une source d’inspiration dans tout travail qu’il a fait », Somanath a déclaré: « Kalam a dit que le pouvoir est illimité et que chacun d’entre nous doit trouver ce pouvoir parmi nous. »

Le chef de l’ISRO a déclaré : « Il est de notre responsabilité que chacun d’entre nous contribue à l’édification de la nation. Et l’Inde deviendra un pays puissant. Dans quel domaine serons-nous puissants ? En technologie, nous serons puissants. Parce que ce n’est que si vous disposez de la technologie que les autres vous respecteront. »

Faisant référence à sa récente participation à une conférence spatiale, Somanath a déclaré que tout le monde de la NASA et des agences spatiales européennes et chinoises le félicitait pour le succès de la mission Chandrayaan-3. « Pourquoi le font-ils? Parce qu’ils réalisent que l’Inde va devenir une nation puissante. Vous devez avoir confiance en lui. Nous devons également penser que nous étions autrefois une nation très puissante et dotée de tant de capacités. Et nous avons été épuisés pour diverses raisons. »

« Aujourd’hui, c’est un âge d’or qui revient et dans les 25 prochaines années, nous devons reconstruire une Inde technologiquement prospère. Naturellement, elle deviendra économiquement prospère. Quand le pays deviendra économiquement prospère, vous devriez être en mesure d’influencer les décisions mondiales », a déclaré le chef de l’ISRO.

« Une nouvelle passionnante ! Mint est maintenant sur les chaînes WhatsApp 🚀 Abonnez-vous dès aujourd’hui en cliquant sur le lien et restez informé des dernières informations financières ! » Cliquez ici!

Découvrez toutes les actualités économiques, les actualités du marché, les derniers événements et les dernières mises à jour sur Live Mint. Téléchargez l’application Mint News pour obtenir des mises à jour quotidiennes du marché. Plus Moins

Mise à jour : 15 octobre 2023, 21h25 IST