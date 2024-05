Les experts critiquent la CPI pour avoir intenté des poursuites rapides contre Israël tout en ignorant les régimes brutaux : « totalement politiquement motivés »

{{#rendered}} {{/rendered}}

La Cour pénale internationale (CPI) a suscité la colère en envisageant d’émettre des mandats d’arrêt contre des responsables israéliens et du Hamas, incitant les critiques à mettre en avant des cas de pays voyous où les dirigeants semblent échapper à l’examen de la Cour.

« Bien que la CPI existe depuis plus de deux décennies, elle a enregistré moins de 10 poursuites réussies », Orde Kittrie, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties et professeur de droit au Sandra Day O’Connor College of Law de l’Arizona State University. a déclaré à Fox News Digital.

« Il a dépensé plus de 2 milliards de dollars. Cela a été vraiment inefficace, et cela rend particulièrement ironique le fait qu’il s’en prenne aux responsables israéliens. Israël n’est pas un Etat membre de la CPI, et la CPI est interdite par sa charte pour s’en prendre à un Etat qui contrôle efficacement ses propres violations présumées », a déclaré Kittrie. « Israël contrôle ses propres violations présumées, donc la CPI n’a vraiment pas à s’en prendre aux responsables israéliens. »

« C’est évidemment totalement politique », a-t-il ajouté. « Ces échecs sont clairement motivés par la politique et par le même animisme anti-israélien qui a longtemps dominé l’ONU et d’autres organisations internationales dont les dossiers doivent être traités comme ce qu’ils sont : il s’agit d’une guerre juridique par excellence, d’une vendetta politique déguisée en procédure judiciaire. »

L’ANCIEN DIRIGEANT ISRAÉLIEN EXHORTE AU « DÉMANTÈLEMENT » DE LA CPI POUR MANDATS D’ARRÊT : « OUTIL POLITIQUE »

« Ils n’auraient en aucun cas dû déposer une plainte contre Israël », a soutenu Kittrie. « Le procureur de la CPI a décidé de le faire pour des raisons politiques… il y a plus de pression sur lui pour qu’il intente une action contre Israël que contre des candidats bien plus méritants, c’est donc ce qu’il fait. Il s’agit essentiellement d’une loi à coups de manche à air. »

Le procureur de la CPI, Karim Khan, a annoncé cette semaine qu’il déposerait une requête demandant des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant ainsi que contre les dirigeants terroristes du Hamas Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh et le commandant militaire Mohammed Deif.

Khan a déclaré que la décision résultait d’un examen des preuves par un groupe d’experts, dont l’avocate des droits de l’homme Amal Clooney, épouse de l’acteur George Clooney. Khan a déclaré que son bureau avait trouvé des « motifs raisonnables » de croire que les responsables israéliens « portaient la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis sur le territoire de l’État de Palestine ».

Khan a cité des crimes présumés de « famine des civils comme méthode de guerre » et de « direction d’attaques contre une population civile ».

BIDEN REJETTE LES ALLÉGATIONS DE LA CPI CONTRE ISRAËL : « CE QUI SE PASSE N’EST PAS UN GÉNOCIDE »

Les critiques ont critiqué Khan pour ce qu’ils considèrent comme une assimilation des responsables israéliens au Hamas en demandant des mandats d’arrêt contre les deux groupes de dirigeants. Le bureau de Khan « a conclu à l’unanimité qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les dirigeants du Hamas… ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, notamment des prises d’otages, des meurtres et des crimes de violence sexuelle », selon le communiqué de Clooney.

Ainsi, nombreux sont ceux qui ont cité des exemples flagrants de cas disparus qu’ils estiment que la CPI devrait poursuivre, comme ceux du président syrien Bashar al-Assad, du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et de tout responsable du régime iranien.

Gabriel Noronha, ancien conseiller du Département d’État pour l’Iran et actuel membre du Jewish Institute for National Security of America (JINSA Fellow), sur la plateforme de médias sociaux X, a également souligné le président chinois Xi Jinping pour le traitement présumé de son pays envers la population ouïghoure et le président vénézuélien Nicolás Maduro, qui l’ONU accusée d’avoir commis des « crimes contre l’humanité ».

La Cour mène, quant à elle, des enquêtes en cours en République démocratique du Congo, au Soudan, en Libye, au Mali, en Afghanistan, aux Philippines et sur les crimes commis par la Russie en Ukraine, avec des affaires récemment closes et à l’étude en Ouganda, en République centrafricaine, au Kenya et en Géorgie. Une enquête reste ouverte au Venezuela depuis 2021 après un examen préliminaire de trois ans.

UN DÉMOCRATE DE LA CHAMBRE EXPLIQUE LA RECONNAISSANCE DE L’IRLANDE, DE L’ESPAGNE ET DE LA NORVÈGE DE L’ÉTAT PALESTINIEN COMME UN « CADEAU AU HAMAS »

La CPI a déjà établi une ligne claire quant aux personnes qu’elle peut et ne peut pas poursuivre dans les affaires, en fonction de sa composition telle que déterminée par les signataires du Statut de Rome. Le tribunal a examiné deux affaires différentes intentées contre la Corée du Nord – une en 2014 et une en 2016 – et a déterminé que dans le premier cas, le tribunal était compétent parce que la Corée du Sud était signataire, mais que dans le second cas, seule la Corée du Nord était en dehors de sa compétence car non signataire, le Korea Herald a rapporté.

La Cour a cependant déjà agi en dehors de cette mesure, notamment lorsque la Russie a envahi l’Ukraine et que la CPI a émis un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine concernant son implication présumée dans l’enlèvement d’enfants ukrainiens.

L’Ukraine et la Russie ont signé le Statut de Rome, mais ni l’une ni l’autre ne l’ont ratifié, et la Russie a purement et simplement retiré sa signature en 2016. L’Ukraine a cependant accepté la compétence de la Cour, ce qui a permis à la CPI d’enquêter sur les crimes russes présumés après l’invasion de 2022.

Israël n’est pas signataire, mais les Territoires palestiniens, appelés État de Palestine par la CPI, sont signataires et ont ratifié le Statut de Rome, qui donnerait à la CPI sa compétence pour enquêter sur les crimes présumés dans la bande de Gaza. L’annonce concernant la demande de mandat d’arrêt cette semaine faisait également référence au « territoire d’Israël », même si les Nations Unies (non affiliées à la CPI) ne reconnaissent pas un État palestinien et reconnaissent l’État d’Israël. L’ONU accorde aux territoires palestiniens le statut d’observateur non membre, mais les territoires ont signé le Statut de Rome en 2015.

AMAL CLOONEY A JOUÉ UN RÔLE CLÉ DANS LES MANDATS D’ARRÊT DE LA CPI CONTRE NETANYAHU ET LES DIRIGEANTS DU HAMAS

Fox News Digital a contacté le bureau du procureur de la CPI mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

La Chine, la Syrie et l’Iran ne sont pas signataires du Statut de Rome, contrairement au Venezuela. La Cour a éludé l’affaire de la Corée du Nord de 2016 parce que le problème semblait interne, et les affaires de la Chine, de la Syrie et de l’Iran consistaient en grande partie en des questions internes qui fourniraient à la CPI peu de justification territoriale.

Kittrie a déclaré que l’émission de mandats d’arrêt de la CPI n’avait finalement pas beaucoup de poids, soulignant le fait que le mandat n’avait pas dissuadé Poutine de poursuivre sa guerre pendant une troisième année et qu’il restait en liberté.

« Cela n’a fait aucune différence, cela ne fera aucune différence », a déclaré Kittrie, notant que cela a donné au procureur « le sentiment qu’il obtenait une légitimité des États-Unis », qui ne sont pas non plus signataires de l’accord. Statut de Rome.

« Je pense que l’une des premières choses que les États-Unis vont faire est de mettre fin à leur aide à la CPI. Non, ils ne fournissent pas de financement à la CPI… mais ils fournissent divers types de renseignements et d’autres aides pratiques, qui sont crucial pour la capacité de la CPI à connaître un grand succès. »