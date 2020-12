Les experts ont mis en garde contre un pic de chats et de chiens abandonnés après qu’un cinquième de la génération Y a acheté un animal de compagnie pendant la pandémie de coronavirus.

L’Association des fabricants d’aliments pour animaux de compagnie (PFMA), qui a constaté que deux millions de jeunes Britanniques ont récemment acheté des animaux de compagnie, craint qu’ils ne soient abandonnés lorsque leurs propriétaires retourneront travailler dans des bureaux au cours de la nouvelle année.

Un autre 16 pour cent des 24 à 35 ans – 1,8 million de personnes au total – ont déclaré qu’ils prévoyaient d’acquérir bientôt un animal de compagnie.

La PFMA a déclaré qu’elle pensait que cela était dû au fait que la génération Y se sentait seule à la maison pendant le verrouillage.

Cependant, il a averti que de tels achats pourraient potentiellement entraîner une augmentation des abandons si les Britanniques avaient l’impression de ne pas pouvoir s’occuper de leurs nouveaux animaux de compagnie lors de leur retour au bureau.

Et la RSPCA craint que des animaux soient importés de l’étranger – comme les stars de Love Island, Molly-Mae et le chien de Tommy de Russie.

Nicole Paley, directrice générale adjointe de la PFMA, a déclaré: « Avec des millions de personnes travaillant à domicile ou en congé de leur emploi, beaucoup ont clairement pris en compte les nombreux avantages de la possession d’animaux de compagnie.

« Plus que jamais, nous savons que la compagnie et la joie que les animaux de compagnie peuvent apporter à la vie des gens ne doivent pas être sous-estimées.

Mais nous tenons également à souligner les responsabilités à long terme liées à l’introduction d’un animal de compagnie dans votre vie.

«C’est une période sans précédent avec des conditions de travail inhabituelles.

Mme Green a déclaré: « J’ai fait de nombreuses recherches et j’ai trouvé Rosie, un cockapoo, hypoallergénique et adapté à mes allergies légères »

« Les nouveaux propriétaires doivent sérieusement réfléchir aux futurs obstacles possibles, qui pourraient rendre la vie avec un animal de compagnie un peu plus difficile, si et quand les restrictions actuelles s’atténuent davantage. »

Mais compte tenu de l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux, la RSPCA a déclaré qu’elle se préparait à une augmentation des abandons.

L’expert en bien-être animal, le Dr Samantha Gaines, a déclaré: « La vie a radicalement changé en 2020 et cela a conduit à des niveaux sans précédent d’acquisition d’animaux de compagnie, les familles passant plus de temps à la maison.

« C’est merveilleux que les animaux offrent un tel confort en ces temps difficiles, mais nous craignons que certaines familles n’aient peut-être pas envisagé l’impact à long terme d’avoir un animal de compagnie avant d’en prendre un pendant le verrouillage.

« Nous nous préparons à une hausse des abandons et des appels alors que la vie redevient normale et que la récession frappe certains ménages.

L'expert en bien-être animal, le Dr Samantha Gaines

« Nous nous inquiétons également de la provenance de ces animaux de compagnie, car certains organismes de bienfaisance et de nombreux éleveurs réputés ont du mal à répondre à cette soudaine augmentation de la demande.

«Nous craignons que de nombreux animaux soient élevés dans de mauvaises conditions ou soient importés de l’étranger pour répondre à cette demande, ce qui entraîne de nombreux problèmes pour la santé, le comportement et le bien-être à long terme des animaux.

Les stars de Love Island Molly-Mae Hague et Tommy Fury ont acheté un chiot poméranien de Russie.

Cependant, en moins d’un mois, le jeune chien était mort.

Cela a déclenché une enquête sur la santé des jeunes chiots expédiés de l’étranger.

«Nous exhortons tous ceux qui envisagent d’acheter un animal de compagnie à faire beaucoup de recherches avant d’en prendre un», a ajouté le Dr Gaines.

« Trouver un animal de compagnie de manière responsable est crucial car, malheureusement, nous savons que de nombreuses personnes essaient de tirer profit de la demande d’animaux de compagnie et vendent des animaux qui n’ont pas reçu de soins élevés.

« Cela est particulièrement pertinent à l’approche de Noël, car des éleveurs et des vendeurs peu scrupuleux cherchent à capitaliser sur la ruée vers les fêtes. »

Kiera Green était l’un des milléniaux qui est devenu un parent de compagnie pendant le verrouillage.

Le joueur de 23 ans a déclaré: « Pendant la pandémie, j’ai été en congé et j’ai réalisé que j’aurais plus de temps et que j’aimerais un nouveau compagnon.

« J’ai fait de nombreuses recherches et j’ai trouvé Rosie, un cockapoo, qui est hypoallergénique et convenait à mes allergies légères.

« J’ai évidemment eu le temps d’aider Rosie à vivre à la maison, mais la responsabilité était éprouvante.

« Je ne savais pas tout à fait combien de temps les chiots prennent, avec la formation et la propreté, la dentition. »

Mais Kiera, de Salisbury, Wiltshire, a déclaré que Rosie était une compagne fabuleuse.

Elle a ajouté: « Elle a énormément aidé ma santé mentale, elle m’apporte tellement de joie. »

La recherche PFMA a révélé que les chiens sont les plus populaires auprès de la génération Y, 70% d’entre eux choisissant un chien.

Avec tous les âges, ils sont également les animaux les plus aimés, avec un énorme 57 pc prenant un chien.

En deuxième position, les chats, 38% optant pour un compagnon moggie.

Linda Cantle, de Wood Green, The Animals Charity, a ajouté: « La demande d’animaux de compagnie au cours des derniers mois a explosé.

« Les demandes de renseignements ont augmenté de plus de 253% pendant le verrouillage et plus de 20 000 personnes ont contacté Wood Green pour obtenir un nouvel animal de compagnie entre avril et juin – dont plus de la moitié étaient des chiens.

« Cette augmentation soudaine de la demande a été ressentie dans tout le secteur, les organismes de bienfaisance et les éleveurs étant inondés de propriétaires potentiels d’animaux d’espoir. »