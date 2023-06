Un sous-marin TOURIST pourrait être emmêlé dans l’épave du RMS Titanic après sa disparition, selon un expert.

Cinq personnes se trouvaient à bord du sous-marin, dont un milliardaire britannique, lorsque le contact avec lui a été perdu dans l’Atlantique Nord.

Le navire de 22 pieds en fibre de carbone et en titane se trouve quelque part dans les profondeurs et les garde-côtes des États-Unis et du Canada ont entrepris un effort de recherche désespéré.

On pense qu’il s’est empêtré dans le naufrage du XXe siècle.

L’ancien contre-amiral Chris Parry a déclaré Nouvelles du ciel: « C’est très inquiétant. Il aurait pu s’emmêler dans l’épave du Titanic, on ne sait pas encore.

« Le site de l’épave est loin de tout.

« Le seul espoir que l’on ait est que le vaisseau-mère ait un vaisseau de secours qui puisse enquêter immédiatement sur ce qui se passe. »

Selon le Mail, le sous-marin est capable de descendre jusqu’à 4 000 mètres (environ 13 000 pieds).

Il a été conçu par une équipe d’ingénieurs de la NASA à temps pour l’expédition de cette année.

Il pèse plus de 10 000 kg et est propulsé par des propulseurs électriques, générant une vitesse d’arrêt de trois nœuds.

Exceptionnellement, il serait dirigé par un contrôleur Playstation renforcé, bien qu’il n’y ait pas de système GPS, l’équipage s’appuyant plutôt sur les textes d’une équipe au-dessus de l’eau.

En plus d’une fenêtre, que les opérateurs OceanGate prétendent être la plus grande au monde, il y a un écran haute résolution montrant le flux de la caméra Rayfin 4K du sous-marin.

Il est lancé par une plate-forme qui s’enfonce à 9,1 mètres de profondeur, sur laquelle il est censé se poser en fin de plongée pour être ramené à la surface.

Les plongées peuvent durer jusqu’à 10 heures, bien qu’elles aient disparu depuis beaucoup plus longtemps que cela.

On pense que le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, fait partie des personnes à bord.

Il aurait fait la plongée, avec le pilote submersible expérimenté Paul-Henry Nargeolet.

Le seul passager confirmé à ce jour est l’homme d’affaires britannique Hamish Harding, basé aux Émirats arabes unis.

Son beau-fils Brian Szasz a déclaré sur Facebook: « Pensées et prières pour mon beau-père Hamish Harding alors que son sous-marin a disparu en explorant le Titanic.

« Une mission de recherche et de sauvetage est en cours.

« Pensées et prières pour ma mère et Hamish Harding. »

Un porte-parole d’OceanGate a déclaré: « Nous explorons et mobilisons toutes les options pour ramener l’équipage en toute sécurité.

« Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles.

« Nous sommes profondément reconnaissants de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et entreprises de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible.

« Nous travaillons au retour en toute sécurité des membres d’équipage. »

