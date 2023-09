Les experts confirment que Genèse 19, une ville biblique détruite par une explosion 1 000 fois plus grosse qu’une bombe atomique

Archéologues et théologiens travaillent ensemble pour analyser les découvertes récentes et expliquer ce qui est arrivé à l’ancienne ville de Sodome trouvée dans le livre biblique de la Genèse de l’Ancien Testament.

Le Dr John Bergsma, professeur de théologie à l’Université franciscaine de Steubenville, dans l’Ohio, pense que les preuves découvertes à Tall el-Hammam, situé dans le sud de la vallée du Jourdain, pourraient avoir été causées par l’explosion d’une très grosse roche spatiale, selon Revue pertinente.

La disparition soudaine de Tall el-Hammam, il y a environ 3 600 ans, reste un mystère pour les archéologues depuis des années. Dans les ruines de la ville, il n’y a aucun signe d’un siège militaire ou d’un conflit prolongé. Cependant, d’autres signes indiquent une autre cause catastrophique, a rapporté le média.

Une chose qui a attiré l’intérêt de Bergsma était les marques de chaleur extrême laissées sur les fragments de poterie, les restes de squelettes humains et d’autres artefacts. Pertinent signalé. Ce type de dommage dû à la chaleur pourrait éventuellement provenir d’un astéroïde géant explosant au-dessus de la ville, semblable à ce que décrit Genèse 19 : 24-25 dans l’Ancien Testament.

« Alors DIEU fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe – une rivière de lave venant de DIEU du ciel ! – et détruisit ces villes et toute la plaine et tous ceux qui vivaient dans les villes et tout ce qui poussait du sol. »

Les preuves indiquent qu’un événement destructeur soudain et à haute température s’est produit. Revue Smithsonian ont rapporté que des pièces de poterie du site présentaient des traces de fonte à l’extérieur, mais n’avaient pas été touchées à l’intérieur.

De plus, des tessons de poterie trouvés sur le site de Tall el-Hammam étaient également recouverts de Trinitite. Il s’agit du résidu vitreux laissé sur le sol du désert après l’essai nucléaire au plutonium de Trinity, le 16 juillet 1945, près d’Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Le verre est principalement composé de sable arkosique comprenant des grains de quartz et du feldspath qui ont été fondus par une explosion atomique.

La présence de Trinitite ajoute du poids à la théorie selon laquelle un événement à haute énergie, comme une explosion/impact d’astéroïde, s’est produit dans la région, selon Pertinent.

Bergsma a également parlé au média de l’état grotesque unique des restes humains sur le site de fouilles.

« Les squelettes humains sont complets jusqu’à environ la moitié de la colonne vertébrale, puis il n’y a qu’une marque de brûlure et il n’y a rien sur le dessus du corps », a-t-il décrit. « Ils ont trouvé des preuves massives qu’une énorme explosion de chaleur venue du ciel à environ 25°C au-dessus de l’horizon a incinéré ces villes jumelles du côté jordanien du fleuve. »

Une force destructrice plusieurs fois supérieure à l’explosion sibérienne

Steven Collins, doyen du Collège d’archéologie de l’Université Trinity Southwest et archéologue principal de Tall el-Hammam, a émis l’hypothèse que l’explosion aérienne au-dessus de la ville aurait pu être encore plus importante que l’explosion. Événement de Toungouska de 1908une explosion d’astéroïde au-dessus de la Sibérie isolée qui a provoqué des destructions massives, selon Pertinent. Cela aurait dépensé encore plus d’énergie que lorsque la première bombe atomique a été larguée sur Hiroshima, au Japon, en août 1945.

Selon la NASA, le 30 juin 1908, un astéroïde a plongé dans l’atmosphère terrestre et a explosé dans le ciel de la Sibérie. Des témoins oculaires locaux dans cette région peu peuplée ont rapporté avoir vu une boule de feu et entendu une forte explosion. Ils ont également signalé des incendies de forêt massifs et des arbres renversés sur des kilomètres. En raison de l’éloignement du site, l’événement a retenu peu d’attention. La première expédition scientifique n’a atteint la région qu’en 1927, mais a quand même trouvé de nombreuses preuves de la destruction de l’astéroïde causée par l’onde de choc et le souffle de chaleur de l’explosion aérienne.

Comme l’a rapporté CBN News, Collins a co-écrit un article confirmant que la ville a été détruite par un « événement thermique ».

« La violente conflagration qui a mis fin à l’occupation de Tall el-Hammam a produit des poteries fondues, des pierres de fondation brûlées et plusieurs mètres de cendres et de débris de destruction transformés en une matrice gris foncé comme dans un Cuisinart », a-t-il noté.

Dans un autre article co-écrit, les archéologues Phillip J. Silvia et Collins ont écrit : « Les preuves physiques de Tall el-Hammam et des sites voisins montrent des signes d’un événement thermique et de choc hautement destructeur auquel on pourrait s’attendre d’après ce qui est décrit dans Genèse 19. «

Dans cet article, ils concluaient que Sodome et Gomorrhe avaient été détruites par une explosion météoritique.

Un article initialement publié dans la revue Nature Scientific Reports en 2021, mais mis à jour en mai derniersoutient la théorie de Collins selon laquelle l’événement sur la ville antique était « beaucoup plus important que l’événement de Toungouska ».

La bombe larguée sur Hiroshima avait une énergie mesurée de 15 kilotonnes, soit l’équivalent d’une explosion de 15 000 tonnes de TNT. Les dégâts à Toungouska ont été évalués à 5 mégatonnes ou 5 millions de tonnes de TNT, selon le journal.

En utilisant un superordinateur pour analyser les données du site, les auteurs du document ont suggéré que la force destructrice à Tall el-Hammam était au moins dans la 15 mégatonnes portée, ayant un équivalent de souffle de 15 millions de tonnes de TNT.

Genèse 19 : 27-28 décrit les conséquences dans la vallée.

« Tôt le lendemain matin, Abraham se leva et retourna à l’endroit où il s’était tenu devant l’Éternel. Il regarda vers Sodome et Gomorrhe, vers tout le pays de la plaine, et il vit une épaisse fumée s’élever du pays, comme une fumée de une fournaise. »

L’impact a généré de grandes quantités de sel, un événement historique

L’explosion aérienne à haute énergie semble également avoir généré de grandes quantités de sel qui rappellent le récit de Genèse 19 selon lequel la femme de Lot a été transformée en statue de sel. Pertinent signalé.

« Dès qu’ils les eurent fait sortir, l’un d’eux leur dit : » Fuyez pour sauver votre vie ! Ne regardez pas en arrière et ne vous arrêtez nulle part dans la plaine ! Fuyez dans les montagnes ou vous serez emportés ! « — Genèse 19:17

« Le sel a été projeté en raison des pressions d’impact élevées », a déclaré au média James Kennett, professeur émérite de sciences de la terre à l’Université de Californie. « Et il se peut que l’impact ait partiellement touché la Mer Morte, riche en sel. »

Bergsma a déclaré à Relevant qu’il était convaincu que ce que les archéologues avaient découvert explique ce qui est arrivé aux villes bibliques de Sodome et Gomorrhe.

« Cela a vraiment changé ma perspective sur la carte de l’Ancien Testament, car ce qu’elle m’a fait remarquer, ce sont des choses qui semblaient trop étranges pour être de l’histoire… qui se révèlent en réalité être un événement historique », a-t-il déclaré.

Un archéologue a utilisé le compte Genesis pour trouver l’emplacement

Comme l’a rapporté CBN News en juillet, Collins l’a dit à Joel. C Rosenberg dans un épisode de Le rapport Rosenberg comment lui et son équipe ont découvert les villes bibliques de Jordanie.

Collins a déclaré qu’il a utilisé les Écritures comme indices pour trouver l’emplacement des villes, en concentrant ses recherches sur la vallée du Jourdain.

À partir de là, il a utilisé des indices de la Bible, y compris une référence faite dans Genèse 13 : 10 qui dit :

« Et Lot leva les yeux et vit que la vallée du Jourdain était partout bien arrosée, comme le jardin de l’Éternel, comme le pays d’Égypte, vers Zoar. (C’était avant que l’Éternel ne détruise Sodome et Gomorrhe.) »

« La bonne question à poser concernant Sodome est : « Où se tenait Lot lorsqu’il leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était bien arrosée ? C’était Bethel et Ai », a expliqué Collins.