Les experts britanniques craignent une augmentation des méfaits du jeu en ligne

EXETER, ANGLETERRE – 18 MARS: Un panneau s’affiche dans la fenêtre d’un bookmaker de la rue principale répertoriant les événements sportifs annulés le 18 mars 2020 à Exeter, en Angleterre. Dan Mullan / Getty Images

LONDRES – Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les sociétés de jeux en Grande-Bretagne ont de plus en plus cherché à consolider et à étendre leurs offres en ligne, avec des verrouillages fermant les magasins de paris. La fermeture de sites commerciaux et sociaux et l’annulation prolongée d’événements sportifs majeurs ont fondamentalement changé le paysage du jeu dans le monde. Par exemple, malgré la fermeture de ses magasins physiques pendant une grande partie des 12 derniers mois, Entain, propriétaire de Ladbrokes, coté au FTSE 100, a vu ses bénéfices de base augmenter de 11% à 843,1 millions de livres sterling (1,19 milliard de dollars) pour 2020, dont 803,5 millions de livres sterling provenant d’un Augmentation de 50% de ses offres de jeux en ligne. Les actions de la société ont atteint un niveau record à 17,25 £ par action fin avril et ont augmenté de plus de 36% depuis le début de l’année à la clôture de lundi. Il est actuellement en hausse d’environ 124% par rapport à son récent creux lors du crash initial induit par Covid de mars 2020. 888 Holdings, Rank Group et Gamesys ont tous enregistré de solides performances depuis mars dernier. Pendant ce temps, la PDG de Bet365, Denise Coates, a enregistré un salaire annuel de 469 millions de livres sterling l’année dernière, l’un des plus élevés de l’histoire des entreprises britanniques. Mais avec l’isolement, l’ennui, le stress, l’anxiété ou les soucis financiers accrus pour de nombreuses personnes pendant la pandémie, des inquiétudes ont également été soulevées quant à un pic potentiel de dépendance et de jeu dangereux. La Gambling Commission, l’organisme de réglementation du Royaume-Uni, a constaté que si moins de gens jouaient pendant la pandémie, de nombreux consommateurs de jeux en ligne déjà engagés se développaient dans de nouvelles activités et passaient plus de temps et d’argent à parier. La Commission a noté que le fait de s’engager dans une gamme plus large d’activités de jeu peut être corrélée à des niveaux plus élevés de « jeu à risque modéré et problématique », et a exprimé une inquiétude particulière quant à l’adoption accrue des machines à sous en ligne. Dépendance vis-à-vis des personnes vulnérables Matt Zarb-Cousin, co-fondateur de Gamban, un fournisseur de logiciels qui bloque l’accès aux sites de jeux d’argent, a déclaré à CNBC qu’avec l’annulation des rencontres sportives et la multiplication par trois de la publicité numérique des sociétés de jeux depuis le premier verrouillage au Royaume-Uni en mars dernier, de nombreux parieurs occasionnels avaient été attirés vers activités plus intenses telles que les machines à sous et les jeux de casino. « De manière générale, le modèle économique consiste à inciter les gens à s’inscrire pour parier sur le football, la course ou le sport en général, à gérer cela avec une marge très faible – parfois sans marge du tout, parfois même un chef de file – et en obtenir autant. les gens sur les machines à sous et les jeux de casino que possible, où il y a une marge nettement plus élevée et ce sont des produits plus addictifs », a expliqué Zarb-Cousin. Il a également noté que si les sociétés de jeux permettent aux clients de s’auto-exclure de leurs services s’ils s’inquiètent de l’ampleur de leur jeu, elles dépendent en fait d’une très petite proportion de clients les plus à risque pour un pourcentage substantiel de leurs revenus.

Londres, ANGLETERRE – 16 JUIN: Une vue générale à l’intérieur du magasin de paris Ladbrokes sur Putney High Street alors que les magasins de paris rouvrent avant Royal Ascot le 16 juin 2020 Andrew Redington / Getty Images

Une étude menée l’année dernière par des chercheurs de l’Université de Liverpool a révélé que dans les sociétés de jeux britanniques, les 5% de comptes avec les dépenses annuelles les plus élevées, que Zarb-Cousin a identifiées comme étant les plus à risque de subir des préjudices liés au jeu, ont généré 86% des GGY des entreprises (rendement brut du jeu). Les machines à sous et les jeux de casino représentaient 93% des GGY des jeux d’argent en ligne parmi les opérateurs participant à l’étude, tandis que les produits de jeu étaient également plus susceptibles d’être utilisés par des personnes provenant de régions avec des niveaux de privation plus élevés. L’étude a révélé que les joueurs des zones les plus défavorisées du Royaume-Uni représentaient des dépenses disproportionnellement élevées en termes de GGY. Pendant ce temps, la plupart des titulaires de compte ont soit gagné de l’argent au cours de l’année, soit perdu un montant modeste, 84,5% des titulaires de compte dépensant moins de 200 £ au cours de l’année. L’étude a révélé que pour 1,4% des comptes, une journée de pari moyenne comportait plus de 20 paris distincts. Aucune perturbation, peu de réglementation Le gouvernement britannique entreprend actuellement une révision de la loi sur les jeux de hasard 2005, la base de toute réglementation sur les jeux de hasard, afin de tester son aptitude à l’ère numérique. Les sociétés de jeux d’argent au Royaume-Uni ont connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie, les smartphones ayant permis aux jeux de hasard en ligne de devenir omniprésents. Zarb-Cousin, qui a lui-même surmonté une dépendance aux terminaux de paris à cotes fixes, a déclaré que la réglementation laxiste jusqu’à présent avait permis à ces entreprises de devenir «d’énormes monolithes» dans l’économie britannique. « Cela en dit long sur notre économie et notre approche de la réglementation, et généralement lorsque vous réalisez d’énormes profits, vous avez inévitablement plus de réglementation ou vous subissez des perturbations », a-t-il déclaré. « Il n’y a eu aucune innovation ou perturbation dans les jeux de hasard et la réglementation a été assez médiocre à tous égards. » Cependant, il a laissé entendre qu’une réglementation plus stricte est inévitable dans les années à venir, alors que le gouvernement continue d’examiner de plus près l’industrie.

Londres, ANGLETERRE – 01 JUIN: Une vue générale d’un magasin de paris fermé sur Putney High Street alors que les courses de chevaux reprennent une action compétitive le 1er juin 2020 à Londres, en Angleterre Andrew Redington / Getty Images

L’organisme industriel, le Betting and Gaming Council, a souligné que ses membres soutiennent 119 000 emplois au Royaume-Uni, générant 4,5 milliards de livres d’impôt pour le Trésor britannique et 7,7 milliards de livres sterling pour l’économie britannique en valeur ajoutée brute. Outre des contributions importantes au parrainage sportif, les membres du BGC ont également engagé 10 millions de livres sterling pour le programme de prévention des méfaits du jeu des jeunes et 100 millions de livres sterling pour les services de traitement du jeu problématique d’ici 2024. Un porte-parole du BGC a déclaré à CNBC que l’organisme se félicitait de la révision de la loi sur les jeux de hasard et de l’assurance du gouvernement qu’il s’agirait d’un « processus fondé sur des preuves », notant que le taux global de jeux problématiques était stable depuis 20 ans à 0,5%, selon les dernières données gouvernementales. « Pendant la pandémie, le nombre de messages de jeu plus sûrs sur les sites de paris a plus que doublé, tandis que le nombre d’interventions directes où les clients ont dépensé plus de temps et d’argent qu’avant Covid a augmenté de 25% », a déclaré le porte-parole. « Nous espérons que la Gambling Review trouvera un équilibre entre la protection correcte des personnes vulnérables tout en ne gâchant pas la jouissance des millions de Britanniques qui jouissent d’un flottement en toute sécurité. » Les appels d’aide deviennent « plus difficiles » Anna Hemmings, PDG de GamCare, une organisation caritative de soutien à la dépendance au jeu, a déclaré à CNBC qu’après une baisse initiale au début de la pandémie, alors que les gens faisaient face à une série d’autres problèmes, le nombre de personnes appelant à l’aide est maintenant régulièrement au-dessus de son niveau antérieur. niveau pandémique. « Surtout, la nature des appels est devenue plus difficile, donc nous voyons plus de problèmes de santé mentale, plus de préoccupations de protection, plus de violence domestique et ainsi de suite », at-elle ajouté. Indépendamment de l’examen de la Commission des jeux de hasard, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a promis d’élargir et d’améliorer le traitement des méfaits liés au jeu, en alignant le problème avec la toxicomanie et l’alcoolisme. « Le montant des fonds consacrés à la recherche, à l’éducation et au traitement pose un problème sérieux. Il est très, très faible par rapport à la drogue et à l’alcool et eux-mêmes ont subi d’énormes réductions ces dernières années », a expliqué Hemmings, notant que de nouveaux investissements dans les programmes de traitement était la priorité absolue de GamCare dans l’attente des résultats de l’examen du gouvernement.