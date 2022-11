Les experts blâment la mutation génétique pour la mort des filles australiennes

SYDNEY (AP) – Deux experts en génétique ont déclaré mardi à une enquête à Sydney qu’une mutation génétique rare avait probablement causé la mort de deux filles d’une Australienne qui a été reconnue coupable de les avoir tués.

L’enquête examine de nouvelles preuves scientifiques selon lesquelles les quatre jeunes enfants de Kathleen Folbigg pourraient être morts de causes naturelles entre 1989 et 1999.

Folbigg, aujourd’hui âgé de 55 ans, a été reconnu coupable en 2003 de trois chefs d’accusation de meurtre et d’un d’homicide involontaire. Mais un nombre croissant de scientifiques sont convaincus que les récentes percées génétiques ont créé un doute raisonnable sur sa culpabilité.

Mette Nyegaard et Michael Toft Overgaard, tous deux chercheurs à l’université danoise d’Aalborg, sont parmi les auteurs d’un article scientifique publié l’année dernière sur une variante génétique portée par Folbigg et ses deux filles, Sarah et Laura.

La variante, CALM2-G114R, qui a été découverte neuf ans après les condamnations de Folbigg, peut provoquer des arythmies cardiaques et une mort subite chez les jeunes enfants.

“Nous pensons qu’il est probable que cette mutation ait pu causer les décès”, a déclaré Overgaard à l’enquête.

Nyegaard a accepté, en disant: “Cela ressemble à une mauvaise variante.”

Mais les deux fils de Folbigg, Patrick et Caleb, n’ont pas porté la mutation et sont également décédés.

Caleb est né en 1989 et est décédé 19 jours plus tard dans ce qu’un jury a déterminé comme le moindre crime d’homicide involontaire. Son deuxième enfant, Patrick, avait 8 mois lorsqu’il est décédé en 1991. Deux ans plus tard, Sarah est décédée à 10 mois. En 1999, le quatrième enfant de Folbigg, Laura, est décédé à 19 mois.

L’enquête, dirigée par le juge en chef à la retraite de la Cour suprême de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Tom Bathurst, a commencé lundi et est la deuxième enquête judiciaire sur les condamnations de Folbigg.

La première enquête menée par le juge en chef du tribunal de district à la retraite Reginald Blanch a conclu en 2019 qu’il n’y avait aucun doute raisonnable que Folbigg était coupable du meurtre de ses enfants. Mais cette découverte est venue avant les nouvelles recherches sur les mutations génétiques des filles.

La prochaine audience dans le cadre de l’enquête doit avoir lieu l’année prochaine.

Folbigg purge une peine de 30 ans de prison qui expirera en 2033. Elle deviendra éligible à la libération conditionnelle en 2028.

