Les experts blâment la mutation génétique pour la mort des filles australiennes

L’enquête examine de nouvelles preuves scientifiques selon lesquelles les quatre jeunes enfants de Kathleen Folbigg pourraient être morts de causes naturelles entre 1989 et 1999.

Folbigg, aujourd’hui âgé de 55 ans, a été reconnu coupable en 2003 de trois chefs d’accusation de meurtre et d’un d’homicide involontaire. Mais un nombre croissant de scientifiques sont convaincus que les récentes percées génétiques ont créé un doute raisonnable sur sa culpabilité.

Mette Nyegaard et Michael Toft Overgaard, tous deux chercheurs à l’université danoise d’Aalborg, sont parmi les auteurs d’un article scientifique publié l’année dernière sur une variante génétique portée par Folbigg et ses deux filles, Sarah et Laura.