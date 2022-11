Les experts anticipent un hiver “à deux faces”

Malgré des températures chaudes et douces pendant la majeure partie de l’automne, la colère de l’hiver pourrait bientôt arriver, selon les experts. Mais les températures glaciales ne devraient pas durer.

Selon un rapport de MétéoMédia, les Canadiens devraient se préparer à des températures plus froides que la normale dans la majeure partie du pays en décembre.

Cependant, après une finale froide jusqu’en 2022, les températures devraient fluctuer.

«Nous prévoyons qu’une fois en janvier et février, l’hiver fera quelques pauses avec des périodes de temps doux, en particulier du sud de l’Ontario à Terre-Neuve-et-Labrador», écrit le météorologue Doug Gillham dans le rapport de The Weather Network.

Pour la troisième année consécutive, les conditions météorologiques hivernales au Canada devraient être principalement influencées par le régime climatique à grande échelle connu sous le nom de La Nina, corrélé à des températures de surface de l’eau plus froides que la normale dans le centre et l’est de l’océan Pacifique équatorial.

Mais La Nina n’est pas le seul phénomène météorologique prévu pour alimenter la rage de Old Man Winter. Ajoutez au mélange un morceau du vortex polaire, que le Weather Network projette d’être situé au-dessus du nord du Canada, soufflant des niveaux substantiels d’air arctique vers le sud pendant le mois de décembre qui serait frais.

Alors que nous nous dirigeons vers janvier et février, La Nina devrait apporter le temps froid et actif de l’hiver dans tout l’Ouest canadien, tout en canalisant des conditions plus douces et orageuses des Grands Lacs vers le Canada atlantique.

Cependant, MétéoMédia note que le temps hivernal dans l’ouest peut parfois se déplacer vers l’est, dans une zone s’étendant de l’est des Prairies au Québec, ce qui entraîne un temps plus doux en Colombie-Britannique et en Alberta.

En conséquence, The Weather Network indique que les Canadiens seront confrontés à un «hiver à deux visages» – un qui «comportera de longues périodes de conditions hivernales rigoureuses et de longues périodes de temps plus doux qui peuvent vous laisser vous demander:« qu’est-il arrivé à l’hiver? ?””