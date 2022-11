Les experts américains ont tout compris à propos de la Chine

Les auteurs qui se prononcent sur la faute de la Chine dans la détérioration des relations avec les États-Unis confondent la cause et l’effet

Ces dernières années, mais notamment dans le sillage du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) qui vient de s’achever fin octobre, les écrivains occidentaux se sont empressés d’accuser Pékin de devenir anti-occidental. Cela se voit dans plusieurs exemples d’écrivains occidentaux, tels que Evan Osnos du New Yorker ou un article par excellence blâmant la Chine récemment publié par Thomas Friedman du New York Times.

Dans son article, intitulé “Comment la Chine a perdu l’Amérique,” Friedman dit qu’il y a quatre tendances en Chine qui ont aigri les relations américano-chinoises : la manipulation du marché, l’hyper-nationalisme, la politique étrangère agressive et Pékin “zéro-Covid” politique. Mais il n’élabore pas ces points de manière convaincante et ne reconnaît pas dans quelle mesure les propres politiques de Washington sont à blâmer pour le détournement perçu de la Chine de l’Occident.

Tout d’abord, une grande partie de ce qu’on appelle le vol de propriété intellectuelle (que Friedman mentionne dans son article) n’est qu’une diffusion intellectuelle ordinaire. Le FBI a lancé toute une « initiative chinoise » pour enquêter sur de tels cas dans les meilleures universités et entreprises américaines – et cela s’est terminé presque complètement les mains vides au point qu’il a dû être fermé pour être devenu un vecteur de racisme anti-asiatique.

Cela ne tient même pas compte de l’étendue de la manipulation du marché par les États-Unis, à savoir par l’influence pure que ses multinationales ont dans la création de la politique commerciale et économique, ou son utilisation promiscuité de sanctions unilatérales. Les États-Unis violent également régulièrement leurs obligations envers l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans leur guerre commerciale contre Pékin. L’organisation a même autorisé la Chine à imposer des droits sur des importations d’une valeur de 645 millions de dollars en raison de pratiques commerciales abusives aux États-Unis en janvier.

Pour un Américain, qualifier la Chine d’hyper-nationaliste est risible. Les États-Unis sont le pays nationaliste le plus caricatural de l’histoire de notre espèce : les enfants de la plupart des écoles publiques doivent prêter serment d’allégeance au drapeau tous les matins, les Américains ne connaissent en moyenne qu’une seule langue et le drapeau américain est drapé partout. dans le pays. Les Chinois sont, dans l’ensemble, beaucoup moins chauvins et plus ouverts d’esprit.

De même, il est difficile d’accepter les insinuations sur la supposée “agressif” la politique étrangère au sérieux non plus. La République populaire de Chine n’a jamais déclenché de guerre depuis sa création et n’a pas été impliquée dans une guerre par procuration depuis des décennies. Comparez cela au fait que les États-Unis ont été en guerre pendant presque chaque année de leur existence depuis 1776. C’est en fait la politique étrangère agressive de l’Amérique qui suscite la résistance de Pékin.

Enfin, sur le point zéro-Covid, c’est juste une politique sensée. Pratiquement tous les pays du monde ont cédé à la pression publique pour assouplir les restrictions liées à Covid. C’est assez compréhensible en raison de leur inefficacité dans la plupart des pays. Mais cela ne change rien au fait que le Covid-19 est une maladie extrêmement mortelle et débilitante qui continue de tuer de nombreuses personnes et d’en rendre beaucoup plus invalides. Si l’on pouvait choisir d’éliminer le Covid-19 de la société, pourquoi ne le feraient-ils pas ? Heureusement, la Chine a utilisé efficacement sa technologie pour faire exactement cela – et cela fonctionne.

Un rapport de janvier de Citigroup, basé sur trois enquêtes menées par la Chambre de commerce américaine en Chine, la Chambre de commerce de l’UE en Chine et l’Organisation japonaise du commerce extérieur, a révélé que la Chine est leur destination d’investissement préférée. Parmi les principales raisons énumérées figuraient la résilience de la chaîne d’approvisionnement du pays et l’efficacité de ses contrôles Covid-19.

Voici la véritable histoire de la raison pour laquelle Friedman et d’autres dénigrent la Chine : lorsque Pékin a commencé ses politiques de réforme et d’ouverture, on espérait que cette explosion de capitaux américains dans le pays s’accompagnerait d’un changement de régime. Cela ne s’est pas produit. En fait, les dirigeants chinois ont anticipé cela et ont pris des mesures pour s’assurer que cela ne se produise pas. Et les meilleurs intellectuels américains en sont fous. C’est la version sparknotes.

Pour citer le dirigeant chinois au début de la période d’ouverture et de réforme, Deng Xiaoping : “Peu importe dans quelle mesure la Chine s’ouvre au monde extérieur et admet le capital étranger, son ampleur relative sera faible et elle ne pourra pas affecter notre système de propriété publique socialiste des moyens de production.”

On a beaucoup parlé du prétendu sentiment anti-occidental et de l’idéologie communiste inconditionnelle du président chinois Xi Jinping, mais cela ne reconnaît pas que la République populaire de Chine a toujours été un État socialiste à parti unique – et un État farouchement indépendant – depuis Sa création. Et, tout comme les États-Unis ont passé des décennies à le faire, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que les nations indépendantes acceptent leur façon de faire, par exemple, ce qu’on appelle maintenant « l’ordre international fondé sur des règles ».

Friedman et d’autres qui accusent Pékin d’avoir initié la détérioration des relations américano-chinoises ne vivent pas dans le monde des faits et de la causalité. Ils vivent dans un monde assombri et déformé au-delà de toute réparation par l’exceptionnalisme américain. Ce n’est pas quelque chose que la Chine a fait ou n’a pas fait qui est à blâmer pour la détérioration de la vision que les Américains ont de Pékin ; ce sont plutôt ces mêmes personnes qui tournent leur agenda et désinforment le public.